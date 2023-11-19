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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ключевое сейчас - это гарантии партнеров, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году, - Зеленский

зеленський

В коммуникации с партнерами сейчас важны гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что нужен этот сигнал в сторону России.

"Продолжаем готовиться к запланированным международным событиям на этой неделе. Будет важна активность – новая коммуникация с нашими партнерами", - заявил он в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что "ключевое сейчас - это гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году тоже".

"Я благодарю все страны, которые рассматривают это так же, как и мы. Нужен этот сигнал в сторону России: что бы они ни делали, мир не устанет защищать свободу и международный порядок", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиливаем давление, - Зеленский о новых санкциях против России

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) помощь (7793)


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Топ комментарии
+20
Від Трампа, Орбана і Фіцо жодних справжніх гарантій виконання своїх зобов'язань не дочекаєшся.
Але причина такого - не в них. А в провальній дипломатії, якою ти керуєш, лідор **********.
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19.11.2023 22:14
+16
Від заголовків навіть нудить, а в голові гуснява озвучка .
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19.11.2023 22:15
+16
10 річчя Революції Гідності , цікаво буде глянути як Вова вийде ? Й куди - в ефір чи нс ритуальне покладання квітів пам"яті?
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19.11.2023 22:16
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Від Трампа, Орбана і Фіцо жодних справжніх гарантій виконання своїх зобов'язань не дочекаєшся.
Але причина такого - не в них. А в провальній дипломатії, якою ти керуєш, лідор **********.
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19.11.2023 22:14 Ответить
Від заголовків навіть нудить, а в голові гуснява озвучка .
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19.11.2023 22:15 Ответить
Сегодня у Байдена в день рождения!!!

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19.11.2023 22:36 Ответить
Ну шо, крепимся , старина. Здоровья, семейного счастья, наснаги , удачи на выборах, настырности в отношении зебилья. С днюхой, пане!
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20.11.2023 07:53 Ответить
Байден у 1000 разів більше зробив для України ніж зеленський, тому дякую богу шо у цей важкий час для України президентом Америки є Байден, здоровья та долгіє літа🌺
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20.11.2023 09:39 Ответить
Ключове зараз для України це:

- відбудова оборонного комплекса та посилення ЗСУ,

- максемальна опора на власті сили,

- обьеднання усіеі України для Перемоги
( а не кому «Велюр» з котлетою, а кому окоп).
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19.11.2023 22:53 Ответить
Да нет. Это все уже вторично. Главное сейчас - это власти не пи@дить и не пи@деть. Извиняюсь за французский. Вот когда выполнятся первые два условия - тогда потихоньку и начнется строительство оборонки за появившееся средства, и общество начнет не смотреть на власть, как на врага. И союзники начнут восстанавливать прежнее отношение.
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19.11.2023 23:21 Ответить
Да, нет.

Головне - правильна ціль.

А шляхи до ціі цілі - це вже вторинне.

« Власті не пи&дить та не пі&деть» це не ціль-
це один із засобів її досягнення.

Дуже « загальний», та не « головний».
Бо він е не причиною, а слідством.

Чому вони « пи&дать»?

Тому що немае відповідальності!
Тому що практично нема «судової системи».

Це е причина. Її треба «вирішувати».

І так далі. По «листу краІн G7"…
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20.11.2023 05:09 Ответить
Типо, молчать , а не трындеть... Дык, шо в том открывать Америку. Карабас -барабас буратине запрещал роззявляти свою шеретовку во время предвыборной. Как итог, демкiв - сошел за умного у 73%. Как прикрыли карабаса на киче, все пошло на перекосяк... Теорема имеет вопрос , мол и нафига мне членограйное фа-но, если я не курю (медицинский канабис)? Пусть вава продолжает елозить глупостью о муз. инструменты, к примеру о бубен, под незатейливую музыку - до-ре-ми-до, ре-э, до-о.
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20.11.2023 08:10 Ответить
...главное - зебилов на мыло(по окончанию каденции, если главзеб не навангует на бiльш раннiй термiн).
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20.11.2023 07:59 Ответить
10 річчя Революції Гідності , цікаво буде глянути як Вова вийде ? Й куди - в ефір чи нс ритуальне покладання квітів пам"яті?
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19.11.2023 22:16 Ответить
На річницю Революції Гідності ZEлений НЕгідник святкуватиме річницю "********** палочєк"...
https://www.youtube.com/watch?v=wAU_h0vb12A
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19.11.2023 22:44 Ответить
доречі 23 го ДН ЄРАКА
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20.11.2023 00:01 Ответить
бла бла бла від гундосика
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19.11.2023 22:17 Ответить
ще одна проблема Цензора: защораз друкують цього боневтіка на ніч. Сон від цього не йде...
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19.11.2023 22:20 Ответить
Теж саме..знову фільм жахів шукати, щоб заснути..бо цей дурдом в реалі - тільки так перебити..
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19.11.2023 22:23 Ответить
гольф на ніч дивлюся після гундосика - нічого не трапляється стресового, ганяють м*ячі по лунках що німі за шалені гроші
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19.11.2023 22:26 Ответить
А я бейсбол ). Прекрасно під нього засинаю....як американці по 3 години на трибунах висижують ?
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19.11.2023 22:29 Ответить
все ж хочу вглядіти хомутиника на матчі, він же виявляється гуру гольфу в Україні тому й сидить в батальоні Монако с 2022-го
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19.11.2023 22:49 Ответить
Віталіка?
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19.11.2023 22:52 Ответить
Якби ж просто сидів , а не муткі з приДулею мутив....
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19.11.2023 23:20 Ответить
Я тільки фільм жахів - 5 хвилин й сплю.
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19.11.2023 22:31 Ответить
И 5 Копійок угробили его постами уже пару месяцев такие темы пропускает.
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20.11.2023 09:20 Ответить
Тут є пара осіб, які дізлайками до бану загоняють. В мене вже 2 в перманенті, а цей - тільки розбанений. Може і його так загнали(( не знаю як пару місяців, а пару тижнів точно не бачила(
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20.11.2023 09:30 Ответить
После выборов ситуация изменится и клоун с ермаком будут сидеть или будут в бегах
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19.11.2023 22:21 Ответить
А хто сказав що будуть вибори????
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19.11.2023 22:49 Ответить
Ключове зараз - коли тупорилий ішак почне діяти в напрямку боротьби з розкраданнями і корупцією, звільнення свого фсбешного оточення і т.д. Але це безтолкове чмо продовжує і дальше кивати на партнерів.
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19.11.2023 22:22 Ответить
"Бачили дурнi очi шо вибирали, то тепер їжте, хоч повилазьте.."(с)
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19.11.2023 22:24 Ответить
Гундоса вируби. Своє треба робити, а не нити і прости постійно зброю. Уже можна було це давно зрозуміти. Часу на це було дуже багато.
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19.11.2023 22:28 Ответить
- "Нато , закрой нам небо".
- А де мільйарди виділені на "львівський арсенал" ?
- НІНАЧАСЕ,ПОСЛЕПАБЕДИ
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19.11.2023 22:32 Ответить
А после победы будет:

- Та зачем оно вам надо, ведь мы победили.

Только вот до победы еще ой как далеко.
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19.11.2023 23:23 Ответить
Ключове зараз - це ПРИПИНИТИ КРАСТИ! та виловити всіх ЗРАДНИКИВ ВИЛОВИТИ!
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19.11.2023 22:38 Ответить
Безбожники будуть красти завжди...
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20.11.2023 04:56 Ответить
Я почитав усі коментарі. Висновок: що робить? - у всьому винуватий вова73%. Що робить? Змінити президента? На Порошенка? Як??? Хватить гімно у своїй хаті кидать один на одного. Краще піддержуйте один одного, та донатьте на ЗСУ. Кине нас Європа, США-що ви ПОРОЗБІГАЄТЕСЬ? ЧИ Порошенко прийде і все вирішить?
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19.11.2023 22:42 Ответить
"Кине нас Європа, США-що ви ПОРОЗБІГАЄТЕСЬ?" Ні,Саня,поріжемо комуняцькі труби опалення в хатах,наробимо фітільних самопалів,та підемо кацапів стріляти,а замість пороха будемо суміш з китайськіих петерд витрушувати.
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19.11.2023 23:09 Ответить
для величезної більшості єдино можлива картина світу - це коли є лиходій, який у всьому винен (одночасно дурний, боягузливий і підступний) і герой, який врятує всіх (супер-розумний, відважний і шляхетний). сама думка, що лиходій може зробити щось корисне, а герой - зробити дурість, абсолютно нестерпна та миттєво викликає лють. змінити це неможливо, у жодній країні. тому демократії намагаються такою примітивною свідомістю маніпулювати, демонізуючи своїх опонентів і витрачаючи на це колосальну кількість енергії та коштів, а автократії просто вказують кого слід любити, а кого ненавидіти, і карають тих, хто відхилився від курсу.
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19.11.2023 23:13 Ответить
Я би пастора запросив, він кризовий менеджер від Бога
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20.11.2023 04:55 Ответить
Он в критических ситуациях - нерешительный. Лучше пусть продолжает восстанавливать ВПК. У него в этом направлении браво получается.
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20.11.2023 08:16 Ответить
Со временем желающих финансировать цирк будет только меньше. Заместо гарантий можешь понюхать попу.
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19.11.2023 22:43 Ответить
Пересичным и так никто никогда ничего в этой стране не гарантировал, и терять нам особо нечего.
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19.11.2023 22:47 Ответить
Есть, не греши
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20.11.2023 04:53 Ответить
Кроме жизни и недорогой собственности? Нечего. Народ, которому нечего терять, воевать за землю не мотивирован.
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20.11.2023 07:44 Ответить
спеціально для тебе, ze-долбо@оба, із касти ze-долбо@обнутих інфа: за даними руху Чесно, що стосується «Європейської солідарності», то тут служать 328 депутатів міських, обласних і районних рад. У цієї партії найбільша кількість загиблих на фронті. Пратія "слуга народу" відмовилася надавати дані щодо своїх депутатів. Скоріш за все тому, що "слуги гароду" це переважно колаборанти, зрадники та ті, що втекли за кордон.
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19.11.2023 22:59 Ответить
Взагалі то це шикарна ідея!!!!
Нападаємо на НАТО, і тут же здаємося в полон!!!!
Морду х..йла уявляєте?
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19.11.2023 23:03 Ответить
Тварина гундоса, подай у відставку! Дай країні шанс
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19.11.2023 22:49 Ответить
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19.11.2023 23:01 Ответить
Я вище написав свої думки, як треба ставитись до сьогоднішньої влади, подивіться "барітон саша" - не будьте українськими гнидами, ругать та хаїть ми всі можемо. Краще допомагайте, заставляйте на місцях не тротуарку класти, а на армію. Хоча не розумію, чому ми не на воєнних рельках. Зрозумів - бо ви в перших рядах будете кричати-де моя прибавка до зарплати і звісно винуватий Президент.
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20.11.2023 00:03 Ответить
Так в чем проблема... Гопники из подворотни носят трико, еще и с "лампасами", и зимой и летом и в мирное время. Кста, они тоже давятся канцерогенным фастфудом - всi як з голодного краю. Мабуть мамко з папком в детстве не давали им пять копеек на пирожок пiд час перерви в школi .
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20.11.2023 08:23 Ответить
Це ж треба, вибирати до булави як не з пропитими чифiрем мiзками, так з прокуреними "лiкувальною" мариванной.
Дитя мое, во печали - я: Туга стала одолевать меня. Утоли печаль мою.
Ох! Как выйду-ль я - зайду во чисто поле.
Да , разыну-ль я широко кари очи- забрало.
Ну, и погодка, слякоть- в насморке ее, то бишь, мать.
Петуха я узрел: стал, смакуя, во власти клевать.
Должно быть он мечен зеленкой? хмыреныш,
То есмь питательный будет супец. Одначе, почем?-
Четырежды раз он у нас- уклонистом
и глупость насилует - слыет ...пианистом... устал я глаголить о сем-
плясни ты в свой кубок Ламою: во здравье не будем Лакать...
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20.11.2023 08:45 Ответить
Поки ця гнида керує Україною, ніякої перемоги не буде.
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19.11.2023 23:02 Ответить
Партнер у вас ,пан президент, один
И я сейчас не про первую леди
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19.11.2023 23:04 Ответить
первая леди сейчас заревнует к дЄрмаку....
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20.11.2023 00:29 Ответить
Она все давно знает
У нее такие печальные ,потухшие глаза.....
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20.11.2023 00:33 Ответить
Спочатку гнида партнерам затикала рота.
Зараз ця сама гнида волає про гарантії підтримки від них.
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19.11.2023 23:06 Ответить
Тільки гундосий недонаполеон б'є себе п'яткою в груди, що ніяких переговорів, поки кацапи не вийдуть з України. А вони не вийдуть, поки їх не виб'ють. А вибити без сильної допомоги від Заходу кацапів не можливо. Замкнуте коло?
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19.11.2023 23:21 Ответить
Будапешт уже был. На бога надейся, а сам не оплашай.
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19.11.2023 23:44 Ответить
Оплошал, батенька, без Бога, факт
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20.11.2023 04:50 Ответить
Ключове зараз, це власне виробництво зброї і систем озброєння.
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20.11.2023 00:16 Ответить
Ключевой вопрос: посадить всех воров, мародеров, взяточников и российских шпионов. Направить деньги на армию и производство вооружений, на помощь населению.
И отправить на фронт подготовленных людей: полицию, СБУ, госохрану и т.д.
Ибо если этого не сделать, то ни поддержки, ни Украины скоро не будет.
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20.11.2023 00:41 Ответить
Реальна надія України тільки на Бога, решта від лукавого
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20.11.2023 04:49 Ответить
никто ворюгам ничего давать не хочет, вы даже старые трусы с гуманитарки тырите
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20.11.2023 06:17 Ответить
Ти, *******, не на партнерів, які тебе зневажають, а на себе розраховуй. Рік потому треба було на воєннеі рейки країну ставити, а не веселити своїм квартальним ланом , відосиками і марафоном . І не красти. Дай Боженька, щоб не ви, паскуди, ні ваші висерки, не змогли скористуватись тими накраденими грошима!
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20.11.2023 08:13 Ответить
гандон штопаний
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20.11.2023 08:49 Ответить
Не оправдал доверия?
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20.11.2023 09:01 Ответить
Які гарантії ? Красти треба менше, тоді може і допомогати будуть !
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20.11.2023 08:59 Ответить
А ще краще бачити зебiльйо у минулому часi, як прикрий випадок у нашiй новiтнiй iсторii.
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20.11.2023 09:03 Ответить
Гарантія тільки одна - як перестане Зерезидент красти з бандою Єрмаків-Татарових та працювати на росію - тоді і допомога буде. Крадіям та зрадникам ніхто не вірить. Та і вже втомилися бачити, як український народ терпить таке
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20.11.2023 09:12 Ответить
 
 