Ключевое сейчас - это гарантии партнеров, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году, - Зеленский
В коммуникации с партнерами сейчас важны гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что нужен этот сигнал в сторону России.
"Продолжаем готовиться к запланированным международным событиям на этой неделе. Будет важна активность – новая коммуникация с нашими партнерами", - заявил он в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что "ключевое сейчас - это гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году тоже".
"Я благодарю все страны, которые рассматривают это так же, как и мы. Нужен этот сигнал в сторону России: что бы они ни делали, мир не устанет защищать свободу и международный порядок", - отметил он.
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Але причина такого - не в них. А в провальній дипломатії, якою ти керуєш, лідор **********.
- відбудова оборонного комплекса та посилення ЗСУ,
- максемальна опора на власті сили,
- обьеднання усіеі України для Перемоги
( а не кому «Велюр» з котлетою, а кому окоп).
Головне - правильна ціль.
А шляхи до ціі цілі - це вже вторинне.
« Власті не пи&дить та не пі&деть» це не ціль-
це один із засобів її досягнення.
Дуже « загальний», та не « головний».
Бо він е не причиною, а слідством.
Чому вони « пи&дать»?
Тому що немае відповідальності!
Тому що практично нема «судової системи».
Це е причина. Її треба «вирішувати».
І так далі. По «листу краІн G7"…
https://www.youtube.com/watch?v=wAU_h0vb12A
- А де мільйарди виділені на "львівський арсенал" ?
- НІНАЧАСЕ,ПОСЛЕПАБЕДИ
- Та зачем оно вам надо, ведь мы победили.
Только вот до победы еще ой как далеко.
Нападаємо на НАТО, і тут же здаємося в полон!!!!
Морду х..йла уявляєте?
Дитя мое, во печали - я: Туга стала одолевать меня. Утоли печаль мою.
Ох! Как выйду-ль я - зайду во чисто поле.
Да , разыну-ль я широко кари очи- забрало.
Ну, и погодка, слякоть- в насморке ее, то бишь, мать.
Петуха я узрел: стал, смакуя, во власти клевать.
Должно быть он мечен зеленкой? хмыреныш,
То есмь питательный будет супец. Одначе, почем?-
Четырежды раз он у нас- уклонистом
и глупость насилует - слыет ...пианистом... устал я глаголить о сем-
плясни ты в свой кубок Ламою: во здравье не будем Лакать...
И я сейчас не про первую леди
У нее такие печальные ,потухшие глаза.....
Зараз ця сама гнида волає про гарантії підтримки від них.
И отправить на фронт подготовленных людей: полицию, СБУ, госохрану и т.д.
Ибо если этого не сделать, то ни поддержки, ни Украины скоро не будет.