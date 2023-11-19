Ключевое сейчас - это гарантии партнеров, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году, - Зеленский

В коммуникации с партнерами сейчас важны гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что нужен этот сигнал в сторону России.

"Продолжаем готовиться к запланированным международным событиям на этой неделе. Будет важна активность – новая коммуникация с нашими партнерами", - заявил он в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что "ключевое сейчас - это гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году тоже".

"Я благодарю все страны, которые рассматривают это так же, как и мы. Нужен этот сигнал в сторону России: что бы они ни делали, мир не устанет защищать свободу и международный порядок", - отметил он.

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