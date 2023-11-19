4 из 10 пострадавших в ДТП в Польше украинцев находятся в больнице, - генеральный консул Украины Куць
В ДТП, которое произошло сегодня в Верешине недалеко от Грубешува в Люблинском воеводстве Польши, пострадали 10 украинцев, 4 находятся в больнице, 3 погибли.
Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинские консулы делают все для того, чтобы пострадавшие получили оперативную и качественную медицинскую помощь, а тела погибших украинцев как можно быстрее доставили домой
В общей сложности четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях Люблинского воеводства – это две женщины, трехлетний ребенок и водитель.
Напомним, трагедия произошла в воскресенье около 4:30 утра в Верешине недалеко от Грубешува в Люблинском воеводстве Польши. На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево. Все десять пассажиров автобуса – граждане Украины.
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