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В течение 19 ноября россияне 20 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 130 взрывов, - ОВА

сумщина

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и громад Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгородская громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Шалыгинская громада: враг бил из минометов (21 взрыв) и ствольной артиллерии (14 взрывов).

Юношеская громада: артиллерийские обстрелы (15 взрывов) и сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов).

Белопольская громада: были минометные обстрелы (23 взрыва) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (35 взрывов).

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Эсманская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

Середино-Будская громада: минометный обстрел (4 взрыва). В результате обстрела погиб 1 местный житель. Также был обстрел из артиллерии (3 взрыва)".

Автор: 

обстрел (27057) Сумская область (3102)


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Юнаківська громада...https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&section=0
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20.11.2023 03:41 Ответить
 
 