Зеленский поблагодарил всех причастных к возвращению в Украину похищенного россиянами в Мариуполе Ермохина
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к возвращению на родину в день своего совершеннолетия украинца Богдана Ермохина, вывезенного оккупантами из Мариуполя в Россию.
"Отдельно хочу поблагодарить каждого, чье неравнодушие и эффективность помогает нам возвращать в Украину детей, которые были похищены с оккупированной территории. Сегодня нам удалось вернуть в Украину Богдана Ермохина - парня, вывезенного из Мариуполя в Россию. Много было попыток ему помочь". Я рад, что все сработало", - заявил он в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства поблагодарил всю команду, работающую над возвращением украинских детей.
"Это и Офис, и омбудсмен, и наши международные партнеры, в частности ЮНИСЕФ. Особенно я благодарен Катару за действенное посредничество и помощь. Спасибо! Обо всех наших людях мы помним. О каждом уголке Украины, который сейчас в оккупации, мы помним", - отметил президент.
Как сообщалось, похищенный российскими оккупантами из города Мариуполь Донецкой области подросток Богдан Ермохин вернулся в Украину в воскресенье, в день своего 18-летия.
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«Израильский новостной портал Ynet проверил, дети каких министров Израиля сейчас в рядах армии: • младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер; • сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе); • двое детей министра обороны Йоава Галанта;
https://dl-news.defence-line.org/?p=16211
Но так это все пиарно выглядит со стороны президента
Как та девушка с собачкой, которую вывозили из Китая
Тысячи украинцев сидят в российском плену
Их подвергают пыткам
Президент встретился с их родными?
Я уже не говорю про погибших
Израиль отдает память каждому погибшему
ИМЯ каждого назовут вслух
А мы до сих пор гадаем про наши потери
Если бы эти цифры не были страшными
Нам бы их назвали
А раз скрывают
Значит цифры ужасные
Я уже не говорю про потери в Мариуполе
Город -кладбище
"Не дам вам рыбку, но дам вам удочку"
Цифра собственных потерь тщательно скрывается всеми воюющими сторонами. Примерную цифру сообщат лет через 20. Но все источники закрыть невозможно. Оно где то да вылезет. Я вам предлагаю один из вариантов.
В свободном доступе есть (в частности интервью немецкой компании производителя) сведения о потребности протезирования в Украине.
В свободном доступе есть статистические данные, армии США соотношения безвозвратных потерь/ кол-во раненых/ кол-во случаев ампутации. Таблица отображает данные во всех военных кампаниях начиная с 1-й мировой.
Найдите подходящую кампанию (скорее всего 2-я мир, или вьетн). Можно вычесть кол-во пострадавших мирного населения. ООН публикует данные.
Результат может дать примерное представление.
Свои расчёты намеренно не привожу, так как мне тоже верить нельзя. Если цифра не понравится воспользуйтесь методом уважаемого Sharl.
А про роботу якось забули.
Богдан Єрмохін родом із Маріуполя. За https://svidomi.in.ua/page/pidlitka-iakoho-rosiiany-vyvezly-z-tymchasovo-okupovanoho-mariupolia-imovirno-spiimaly-na-kordoni-z-bilorussiu-pid-chas-sproby-povernutysia-v-ukrainu свідченнями колишніх педагогів, хлопець осиротів ще в ранньому віці. Рідні батьки померли, коли Богдану було близько восьми років.
https://svidomi.in.ua/page/bohdan-yermokhin-z-mariupolia-iakoho-rosiiany-nezakonno-vyvezly-v-rf-vzhe-v-ukraini
пламенный привет Владимир Ссанычу от его избирателей....
https://twitter.com/i/status/1726176640856957360
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Ещё раз прошу прощения.