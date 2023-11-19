Зеленский поблагодарил всех причастных к возвращению в Украину похищенного россиянами в Мариуполе Ермохина

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к возвращению на родину в день своего совершеннолетия украинца Богдана Ермохина, вывезенного оккупантами из Мариуполя в Россию.

"Отдельно хочу поблагодарить каждого, чье неравнодушие и эффективность помогает нам возвращать в Украину детей, которые были похищены с оккупированной территории. Сегодня нам удалось вернуть в Украину Богдана Ермохина - парня, вывезенного из Мариуполя в Россию. Много было попыток ему помочь". Я рад, что все сработало", - заявил он в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил всю команду, работающую над возвращением украинских детей.

"Это и Офис, и омбудсмен, и наши международные партнеры, в частности ЮНИСЕФ. Особенно я благодарен Катару за действенное посредничество и помощь. Спасибо! Обо всех наших людях мы помним. О каждом уголке Украины, который сейчас в оккупации, мы помним", - отметил президент.

Как сообщалось, похищенный российскими оккупантами из города Мариуполь Донецкой области подросток Богдан Ермохин вернулся в Украину в воскресенье, в день своего 18-летия.