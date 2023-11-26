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Новости
2 022 14

Из-за непогоды 26 ноября остались без электричества 400 населенных пунктов в 10 регионах, - Зеленский

снегопад

По состоянию на вечер 26 ноября около 400 населенных пунктов в десяти регионах остались без электричества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня погодные условия крайне сложные на значительной территории Украины. Особенно тяжело в южных регионах", - сказал он.

По его словам, сейчас работают и будут работать в круглосуточном режиме подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, коммунальных служб и органов местного самоуправления.

"Прошу всех граждан Украины в районах, где преобладает непогода: будьте максимально осторожны. При необходимости обращайтесь в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины, в Национальную полицию, в другие наши государственные и коммунальные структуры", - сказал он.

Зеленский добавил, что как только это будет возможно, энергокомпании восстановят подачу электроэнергии во все города и села, которые сейчас испытывают временные отключения электроэнергии из-за непогоды.

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"По состоянию на данный момент это около 400 населенных пунктов в десяти областях. В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской областях уже развернуты и работают оперативные штабы. На дороги, где это нужно, выведена спецтехника", - заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто участвует сейчас и будет работать завтра, чтобы защититься от этой непогоды и как можно скорее вернуть нормальное жизнеобеспечение всем украинским громадам.

Автор: 

Зеленский (20185) непогода (816)


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Топ комментарии
+9
Як нема про,що говорити то все про погоду!!!!!!!!!!
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26.11.2023 21:41
+5
Грьобаний Подякун! Не відстанеш від Залужного, тобі пісда.
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26.11.2023 21:56
+2
Клован не актор. Навіть не третьосортний.
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26.11.2023 21:57
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Як нема про,що говорити то все про погоду!!!!!!!!!!
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26.11.2023 21:41 Ответить
Hey, du, drittklassiger Künstler und Clown, geh weg.
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26.11.2023 21:46 Ответить
Клован не актор. Навіть не третьосортний.
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26.11.2023 21:57 Ответить
не втомились сьогодні? як ми тут без вас ....вертайцтесь та коментуйте наживо
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26.11.2023 22:01 Ответить
Я навряд чи зможу повернутися. Хоч і працюю, але здоров'я вже не зовсім те. Хоч помру в нормальних умовах.

Писати коментарі не важко і я не багато пишу.
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26.11.2023 22:45 Ответить
Грьобаний Подякун! Не відстанеш від Залужного, тобі пісда.
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26.11.2023 21:56 Ответить
Граф Дякула такий..
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26.11.2023 21:58 Ответить
Соромлюсь спитати: а куди поділися ті кошти, що Шмигаль з опівським КМУ виділив на захист об'єктів енергетичної інфраструктури, якщо сильних обстрілів від московитів ще не було, а дефіцит електрики та проблеми з енергопостачанням вже є? І це ще морозів сильних не було!
А! Розумію! Це ж Держспецзв'язку координувало дії по захисту цих об'єктів, а там сиділи крадії (як з'ясувалося)
Те, що керівництво Держспецзв'язку було призначене з ОПи і розкрадало бюджет ще з 2019-го - то таке. Зате є привід волати: "Захід, дай гроші!"
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26.11.2023 22:07 Ответить
Село - невеликі і невисокі стовпи - тонкі проводи - сильний вітер = електрики немає ( вище наведена схема працює в любій країні світу ).
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26.11.2023 22:45 Ответить
В зв'язку з знеструмленням 400 населених пунктів в наслідок негоди ми розробили комплексний план з додаткового підняття тарифів для бізнесу та населення і просимо його підтримати. - "Укренерго".
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26.11.2023 22:24 Ответить
В связи с безмозглым принятием и подписканем рынка эл. энергии и газа терпите повышение тарифов. Головой раньше нужно было думать, а не кричать ура, мы в рынке.
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26.11.2023 22:28 Ответить
Полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра - росСМИ

Тем временем Севастополь и Евпатория уходят под воду. Местные жители стоят на крышах домов, включают фонарики, чтобы их заметили МЧСники.
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26.11.2023 23:13 Ответить
Чи через негоду?
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27.11.2023 00:08 Ответить
 
 