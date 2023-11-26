Из-за непогоды 26 ноября остались без электричества 400 населенных пунктов в 10 регионах, - Зеленский

По состоянию на вечер 26 ноября около 400 населенных пунктов в десяти регионах остались без электричества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня погодные условия крайне сложные на значительной территории Украины. Особенно тяжело в южных регионах", - сказал он.

По его словам, сейчас работают и будут работать в круглосуточном режиме подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, коммунальных служб и органов местного самоуправления.

"Прошу всех граждан Украины в районах, где преобладает непогода: будьте максимально осторожны. При необходимости обращайтесь в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины, в Национальную полицию, в другие наши государственные и коммунальные структуры", - сказал он.

Зеленский добавил, что как только это будет возможно, энергокомпании восстановят подачу электроэнергии во все города и села, которые сейчас испытывают временные отключения электроэнергии из-за непогоды.

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"По состоянию на данный момент это около 400 населенных пунктов в десяти областях. В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской областях уже развернуты и работают оперативные штабы. На дороги, где это нужно, выведена спецтехника", - заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто участвует сейчас и будет работать завтра, чтобы защититься от этой непогоды и как можно скорее вернуть нормальное жизнеобеспечение всем украинским громадам.