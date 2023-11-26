В Одесской и Николаевской области из-за штормовой погоды вечером 26 ноября перекрыт ряд дорог, - Мининфраструктуры
В Одесской и Николаевской областях перекрыли еще несколько участков дорог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме в воскресенье 26 ноября заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
"Из-за снега, плохой видимости и сильного ветра на автодороге М-05 Киев - Одесса км 274+435 - км 466+700 с 19:30 запрещено движение для всех видов транспорта. Приблизительно на 4 часа", - написал он.
Также Найем проинформировал, что с 20:00 запрещено движение:
М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев);
Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до г. Вознесенск);
Р-75 КПП "Тимковс" – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка, (в пределах Николаевской области);
Т-15-06 Николаев - Домановка - Березки, км 120+000 - км 173+204 (от пгт Домановка - пгт.
T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса, км 0+000 - км 70+000 (от а/д H-24 – пгт
Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка, км 1+441 – км 29+445 (в пределах Николаевской области).
"О возобновлении движения сообщим", - добавил Найем.
Он также призвал всех водителей быть осторожными, не уезжать из дома без крайней необходимости, а переждать неблагоприятные погодные условия.
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В Одесі через негоду виникли перебої з водою
Відсутність водопостачання в низці районів Одеси пов'язана з негодою. Пресслужба «Інфоксводоканалу» повідомляє, що через стрибки напруги і відключення електроенергії насосне обладнання вимикається кожні десять хвилин і не може працювати стабільно.
«Для відновлення водопостачання переважну більшість насосних станцій було переведено на роботу від генераторів. Однак значна потужність і технологічні умови роботи деяких насосних станцій не дають можливості використання на них джерел автономного живлення. Очікуємо найближчим часом покращення електропостачання та стабілізації тиску води», - зазначається в повідомленні.
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