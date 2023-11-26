В Одесской и Николаевской области из-за штормовой погоды вечером 26 ноября перекрыт ряд дорог, - Мининфраструктуры

В Одесской и Николаевской областях перекрыли еще несколько участков дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме в воскресенье 26 ноября заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Из-за снега, плохой видимости и сильного ветра на автодороге М-05 Киев - Одесса км 274+435 - км 466+700 с 19:30 запрещено движение для всех видов транспорта. Приблизительно на 4 часа", - написал он.

Также Найем проинформировал, что с 20:00 запрещено движение:

М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до г. Вознесенск);

Р-75 КПП "Тимковс" – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка, (в пределах Николаевской области);

Т-15-06 Николаев - Домановка - Березки, км 120+000 - км 173+204 (от пгт Домановка - пгт.

T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса, км 0+000 - км 70+000 (от а/д H-24 – пгт

Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка, км 1+441 – км 29+445 (в пределах Николаевской области).

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"О возобновлении движения сообщим", - добавил Найем.

Он также призвал всех водителей быть осторожными, не уезжать из дома без крайней необходимости, а переждать неблагоприятные погодные условия.