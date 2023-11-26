Глава комитета разведки Конгресса США Тернер сомневается, что Конгресс сможет одобрить новую помощь Украине до конца года
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер заявил, что новую американскую помощь Украине и Израилю будет трудно принять до конца года. Причиной он называет политику Белого дома по отношению к южным границам.
Об этом Тернер заявил в эфире программы Meet the Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Я думаю, что будет очень трудно сделать это до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по отношению к южной границе", - заявил Тернер.
Он считает, что "Конгресс потребует внесения изменений в законы, чтобы гарантировать, что граница вернется в прежнее состояние". По его словам, это может включать ограничение въезда искателей убежища через мексиканский рубеж.
Издание отмечает, что республиканцы в Конгрессе стремятся связать свое одобрение иностранной военной помощи с более жесткой пограничной политикой после того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продливший финансирование правительства США до начала следующего года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
Дай Боже їм всім мудрості в рішеннях.
Бо якщо промахнуться то в Європі будуть проблеми з кордонами і мільйонами біженців з України.
Никак не понимаю, почему большинство "квартала" выглядит как сбежавшие из клетки обезьян. Где они таких рож собирает?
Какое дело США до Европы? Разве что впарить им свой газ и прочие товары.
Ви під впливом @бломарафону?? Воно триматись за владу до останнього буде. Ще буде політичного захисту випрошувати.
Ви тут пропадаєте цілодобово. Не треьа про книжки гнати))
Нас гарно кидають... без вчасної допомоги скільки наших військових поляже на сході?
якщо американцям довести, що трампісти-республіканці хочуть не надавати Україні допомоги і це призведе до капітуляція програшу у війні України і відновленню СССР. В наступній війні за участю США і РФ їм прийдеться вже подихати самим і у цьому винні будуть Трамп і його посіпаки.
На початку війни наша влада вела перемовини щодо мирної угоди на умовах РФ? якщо не буде зброї, грошей і кому воювати, схожі перемовини відновлять.
Просто весь цей спротив, всі ці смерті людей, все це стає марним і безглуздим, безперспективним для нас... дадуть гроші в нас є шанс вистояти не дадуть держава зникне... і жодних гарантій пуста гра нашими життями...
- *******! - сказав четвертий син. (с)
Сміття з Латинської Америки, яке безперервно йде через відкриті південні кордони США - це майбутні виборники демократів, це майбутня постійна більшість демократів у Конгресі США, це джокер демократів. Це означає практично вічну владу в майбутньому. За це демократи продадуть і Ізраїль, і Україну.