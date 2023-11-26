Глава комитета разведки Конгресса США Тернер сомневается, что Конгресс сможет одобрить новую помощь Украине до конца года

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер заявил, что новую американскую помощь Украине и Израилю будет трудно принять до конца года. Причиной он называет политику Белого дома по отношению к южным границам.

Об этом Тернер заявил в эфире программы Meet the Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Я думаю, что будет очень трудно сделать это до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по отношению к южной границе", - заявил Тернер.

Он считает, что "Конгресс потребует внесения изменений в законы, чтобы гарантировать, что граница вернется в прежнее состояние". По его словам, это может включать ограничение въезда искателей убежища через мексиканский рубеж.

Издание отмечает, что республиканцы в Конгрессе стремятся связать свое одобрение иностранной военной помощи с более жесткой пограничной политикой после того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продливший финансирование правительства США до начала следующего года.

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