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Новости Агрессия России против Украины Война
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Слова Вениславского о "слуге народа" Безуглой и ее "угрозе нацбезопасности" - из интервью за март 2023 года. ВИДЕО

В сети распространяется видео, на котором представитель президента в ВР и член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил об опасности высказываний коллеги по фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой и ее присутствия в Комитете.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий заявил в интервью NV за 1 марта 2023 года.

В интервью за март 2023 года Вениславский рассказал, что 16 февраля 2023 года Безуглая предоставила комитету ложную информацию о предварительном согласовании ею с ГУР МО законопроекта №4210 ко второму чтению. Это документ, который разрешает назначать министром обороны военного на период военного положения без его отставки со службы. В то же время, документально нардеп эту информацию не подтвердила.

"У нас есть факт документального подтверждения предоставления членом Комитета, народным депутатом заведомо недостоверных данных, ложной информации. Считаю, что это в условиях войны может иметь крайне негативные последствия. Тем более, учитывая те чувствительные вопросы для безопасности и обороны государства, которые рассматривает комитет. Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо и поэтому ее пребывание в комитете может представлять угрозу национальной безопасности", - сказал Вениславский.

Как информировал Цензор.НЕТ, накануне Безуглая заявила, что следует отправить Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в отставку из-за того, что "военное руководство" не имеет плана войны на 2024 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует отозвать Безуглую из комитета по нацбезопасности и обороне. У нас 70 погибших партийцев, она смеет топтаться по их памяти, - Геращенко

Автор: 

Залужный (654) Вениславский (262) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+76
Прибирайте цю шмарклю,вона ще за схід не відповіла.
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26.11.2023 23:31
+70
А Марьяне пофиг, приказ Ермака выполнила

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26.11.2023 23:31
+67
її взагалі пора пристрілити як скажену собаку, разом з єрмаком, татаровим та більшістю зе наволочі у ВР !!!
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26.11.2023 23:32
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Безмозгла діє не сама, вона чітко виконує команди з опи, а опа робить вигляд, що вони тут непричому.
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27.11.2023 08:41 Ответить
ну то й що..
в березні казали-нічого не зробили
тож воно продовжує свинячити
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27.11.2023 09:28 Ответить
І що - Безугла понесла якусь відповідальність за підлог документів та підривну діяльність на користь ворога?
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27.11.2023 09:33 Ответить
висер безуглої це початок вікна Овертона по підписанню мирняка на умовах путіна. Відставка Залужного не основна мета
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27.11.2023 09:34 Ответить
The Gandalf

@Samoilenko_I

І очікувано вся російська військова преса, пропагандисти, тг-канали ЗАКОНОМІРНО підхопили тезу сказану безглуздою про те що «у главкома немає плану на 2024» що для них означає що українці не знають як далі воювати. Дякую, пані безмозгла, за підйом моралі ворогові
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27.11.2023 09:35 Ответить
Вона не безмозгла.
Вона виконує інструкції.
Безмозглі ті,що її вибрали
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27.11.2023 10:26 Ответить
Це називається Державна зрада і і цією депутатом повинна займатися СБУ
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27.11.2023 09:35 Ответить
The Gandalf

@Samoilenko_I

І очікувано вся російська військова преса, пропагандисти, тг-канали ЗАКОНОМІРНО підхопили тезу сказану безглуздою про те що «у главкома немає плану на 2024» що для них означає що українці не знають як далі воювати. Дякую, пані безмозгла, за підйом моралі ворогові
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27.11.2023 09:37 Ответить
На мій погляд ситуація така: маємо у владі недолугу мерзоту, яка влізла туди шляхом брехні, провокацій, скандалів та інтриг. І вся суть діяльності її з маніакальною впертістю будь-яким чином втриматись та позбутись конкуренції, усунути чи знищити всіх, хто становить їй небезпеку. І робить та мерзота єдиним способом, на який здатна: знову ж - брехня, інтриги, провокації і всяка інша мерзота. І ніякі обставини, ніякі небезпеки для держави чи для громадян тут не перешкода. Похрін, що війна, похрін, що тисячі смертей... У психічно хворих сумнівів не буває.
Але ж все, як 73% дебілів захотіли - весело і прикольно. Чи не так, ЗЕбіли, ви добились свого?
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27.11.2023 09:38 Ответить
Зе за допомогою цієї почвари перевіряє реакцію народу.
Якщо будемо мовчати, то нашого генерала замінять.
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27.11.2023 09:44 Ответить
тронуть залужного - підуть найух
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27.11.2023 10:04 Ответить
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27.11.2023 09:46 Ответить
Та не доживе!
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27.11.2023 10:10 Ответить
Залужний не дав отчет Безмлзглой про планы на фронте и вона хоче його звільнити
- СБУ мае перевірити її на співпрацю з росіянами. А то схоже на саботаж , так же як поляки перекрили кордон українським фурам.

- пора кандидатів в депутати перевіряти на психічну адекватність і ще на поліграфі
- що треба зробити зараз - зняти цю дуру з комітету по обороні по підозрі співпраці з ворогом
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27.11.2023 09:51 Ответить
Зачекалися палата номер 6.
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27.11.2023 10:12 Ответить
Кончене шакальйо
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27.11.2023 10:02 Ответить
Зєля та дермак цінують у своїй банді тільки тих, хто ще тупіший та безпринципніший за них
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27.11.2023 10:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Mcr0_CN2_AM ЛАПІН: ЗАЛУЖНОГО хочуть ПІДСТАВИТИ! СЛУГИ геть сказились! Депутатів ТЕРМІНОВО до психіатрів

Відсутність плану у Зеленського хочуть повісити на Залужного. Ціль війни визначає вище військово-політичне керівництво в особі президент Зеленський. Він у нас гарант Конституції, відповідальний за національну безпеку і зовнішню політику. Якщо ви кажете, що ми маємо дійти до кордонів 91 року, то Залужний не має депутатам казати, якою річкою і якою стежкою воєнні будуть туди йти. Не ваша задрипана справа щоб вам доповідали якими операціями ми будемо туди йти. В даному разі намагання повісити на Залужного свої промахи. Свої політичні промахи вони хочуть повісити на військових. Якби він всі свої плани їм сказав, то виходячи з того що в комітеті у Безуглої сиділи відверті риги такі як деркачі, то як їм можна ще якісь плани казати. Не має довіри в людей до депутатів, а ви хочете щоб вам ще й державні таємниці розповідали. План ведення війни - це план оборони України. План оборони України є таємний і відповідальний за цей план є президент Зеленський.
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27.11.2023 10:32 Ответить
Відібрати манат, судити за всі її діянія вибрики.
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27.11.2023 10:34 Ответить
***** АДНАКО !!!!
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27.11.2023 11:18 Ответить
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27.11.2023 11:26 Ответить
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27.11.2023 11:39 Ответить
безуглая пойдет за руським кароблем вслед за фарионшей
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27.11.2023 15:09 Ответить
Ті написалєто чтоб только напомнить о Фарион.
Фарион борец за мову, патриотка.

А Безумная всего лишь слуга слуг
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28.11.2023 01:22 Ответить
Верховная Рада Украины- это сборище продажных тварей,которых в Китае посадили б на кол,а у нас эти долбойобы издают законы......
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27.11.2023 19:17 Ответить
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