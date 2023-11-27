Слова Вениславского о "слуге народа" Безуглой и ее "угрозе нацбезопасности" - из интервью за март 2023 года. ВИДЕО
В сети распространяется видео, на котором представитель президента в ВР и член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил об опасности высказываний коллеги по фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой и ее присутствия в Комитете.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий заявил в интервью NV за 1 марта 2023 года.
В интервью за март 2023 года Вениславский рассказал, что 16 февраля 2023 года Безуглая предоставила комитету ложную информацию о предварительном согласовании ею с ГУР МО законопроекта №4210 ко второму чтению. Это документ, который разрешает назначать министром обороны военного на период военного положения без его отставки со службы. В то же время, документально нардеп эту информацию не подтвердила.
"У нас есть факт документального подтверждения предоставления членом Комитета, народным депутатом заведомо недостоверных данных, ложной информации. Считаю, что это в условиях войны может иметь крайне негативные последствия. Тем более, учитывая те чувствительные вопросы для безопасности и обороны государства, которые рассматривает комитет. Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо и поэтому ее пребывание в комитете может представлять угрозу национальной безопасности", - сказал Вениславский.
Как информировал Цензор.НЕТ, накануне Безуглая заявила, что следует отправить Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в отставку из-за того, что "военное руководство" не имеет плана войны на 2024 год.
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в березні казали-нічого не зробили
тож воно продовжує свинячити
@Samoilenko_I
І очікувано вся російська військова преса, пропагандисти, тг-канали ЗАКОНОМІРНО підхопили тезу сказану безглуздою про те що «у главкома немає плану на 2024» що для них означає що українці не знають як далі воювати. Дякую, пані безмозгла, за підйом моралі ворогові
Вона виконує інструкції.
Безмозглі ті,що її вибрали
@Samoilenko_I
І очікувано вся російська військова преса, пропагандисти, тг-канали ЗАКОНОМІРНО підхопили тезу сказану безглуздою про те що «у главкома немає плану на 2024» що для них означає що українці не знають як далі воювати. Дякую, пані безмозгла, за підйом моралі ворогові
Але ж все, як 73% дебілів захотіли - весело і прикольно. Чи не так, ЗЕбіли, ви добились свого?
Якщо будемо мовчати, то нашого генерала замінять.
- СБУ мае перевірити її на співпрацю з росіянами. А то схоже на саботаж , так же як поляки перекрили кордон українським фурам.
- пора кандидатів в депутати перевіряти на психічну адекватність і ще на поліграфі
- що треба зробити зараз - зняти цю дуру з комітету по обороні по підозрі співпраці з ворогом
Відсутність плану у Зеленського хочуть повісити на Залужного. Ціль війни визначає вище військово-політичне керівництво в особі президент Зеленський. Він у нас гарант Конституції, відповідальний за національну безпеку і зовнішню політику. Якщо ви кажете, що ми маємо дійти до кордонів 91 року, то Залужний не має депутатам казати, якою річкою і якою стежкою воєнні будуть туди йти. Не ваша задрипана справа щоб вам доповідали якими операціями ми будемо туди йти. В даному разі намагання повісити на Залужного свої промахи. Свої політичні промахи вони хочуть повісити на військових. Якби він всі свої плани їм сказав, то виходячи з того що в комітеті у Безуглої сиділи відверті риги такі як деркачі, то як їм можна ще якісь плани казати. Не має довіри в людей до депутатів, а ви хочете щоб вам ще й державні таємниці розповідали. План ведення війни - це план оборони України. План оборони України є таємний і відповідальний за цей план є президент Зеленський.
Фарион борец за мову, патриотка.
А Безумная всего лишь слуга слуг