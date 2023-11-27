Слова Вениславского о "слуге народа" Безуглой и ее "угрозе нацбезопасности" - из интервью за март 2023 года. ВИДЕО

В сети распространяется видео, на котором представитель президента в ВР и член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил об опасности высказываний коллеги по фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой и ее присутствия в Комитете.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий заявил в интервью NV за 1 марта 2023 года.

В интервью за март 2023 года Вениславский рассказал, что 16 февраля 2023 года Безуглая предоставила комитету ложную информацию о предварительном согласовании ею с ГУР МО законопроекта №4210 ко второму чтению. Это документ, который разрешает назначать министром обороны военного на период военного положения без его отставки со службы. В то же время, документально нардеп эту информацию не подтвердила.

"У нас есть факт документального подтверждения предоставления членом Комитета, народным депутатом заведомо недостоверных данных, ложной информации. Считаю, что это в условиях войны может иметь крайне негативные последствия. Тем более, учитывая те чувствительные вопросы для безопасности и обороны государства, которые рассматривает комитет. Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо и поэтому ее пребывание в комитете может представлять угрозу национальной безопасности", - сказал Вениславский.

Как информировал Цензор.НЕТ, накануне Безуглая заявила, что следует отправить Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в отставку из-за того, что "военное руководство" не имеет плана войны на 2024 год.

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