В течение 26 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 4 района сосредоточения россиян, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 26 ноября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".
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