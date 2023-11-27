В течение 26 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 4 района сосредоточения россиян, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 26 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".

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