Демократы планируют провести голосование в Конгрессе о помощи Украине и Израилю 4 декабря, – Politico

Лидер сенатского большинства, демократ из Нью-Йорка Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю 4 декабря.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Шумер давит на законодателей, чтобы они договорились по поводу важных для них мер усиления границы с Мексикой. Ведь политика безопасности границы сочетается с помощью для Украины и Израиля.

Шумер подтвердил, что требование республиканцев по поводу мер безопасности на границе является "самым большим препятствием" для выделения средств на оборону Украины от России и войну Израиля с ХАМАС.

"Это привело к тому, что десятилетиями заангажированный, гиперпартийный вопрос стал приоритетом двухпартийного большинства", – отметил Шумер. Он подчеркнул, что его фракция, состоящая из 51 члена, "готова работать над решениями по иммиграции на основе здравого смысла", но предупредил: если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу" весь законопроект.

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"Ничто не сделает автократов типа Путина или Си сейчас счастливее, чем увидеть, как Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных", - написал Шумер в письме. – Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, но и об американской безопасности, потому что несдерживаемый Путин – это усиленный Путин".

Шумер также сообщил, что в ближайшие дни состоится брифинг сенаторов по Украине.

Несколько недель назад была сформирована двухпартийная группа, которая надеется заключить соглашение, объединившее запрос президента Джо Байдена на выделение 106 млрд долларов для Украины, Израиля, Тайваня и мер безопасности на границе.

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