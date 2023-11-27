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Новости Помощь Украине
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Демократы планируют провести голосование в Конгрессе о помощи Украине и Израилю 4 декабря, – Politico

сша,конгрес,палата,представників

Лидер сенатского большинства, демократ из Нью-Йорка Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю 4 декабря.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Шумер давит на законодателей, чтобы они договорились по поводу важных для них мер усиления границы с Мексикой. Ведь политика безопасности границы сочетается с помощью для Украины и Израиля.

Шумер подтвердил, что требование республиканцев по поводу мер безопасности на границе является "самым большим препятствием" для выделения средств на оборону Украины от России и войну Израиля с ХАМАС.

"Это привело к тому, что десятилетиями заангажированный, гиперпартийный вопрос стал приоритетом двухпартийного большинства", – отметил Шумер. Он подчеркнул, что его фракция, состоящая из 51 члена, "готова работать над решениями по иммиграции на основе здравого смысла", но предупредил: если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу" весь законопроект.

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"Ничто не сделает автократов типа Путина или Си сейчас счастливее, чем увидеть, как Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных", - написал Шумер в письме. – Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, но и об американской безопасности, потому что несдерживаемый Путин – это усиленный Путин".

Шумер также сообщил, что в ближайшие дни состоится брифинг сенаторов по Украине.

Несколько недель назад была сформирована двухпартийная группа, которая надеется заключить соглашение, объединившее запрос президента Джо Байдена на выделение 106 млрд долларов для Украины, Израиля, Тайваня и мер безопасности на границе.

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Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7749) Украина (44907)


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Топ комментарии
+4
Ну якщо вже про "світову безпеку" то нехай впрягаються по повній, а не жують соплі...
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27.11.2023 07:07
+2
Демократи "спохватилися" і зрозуміли, що рано чи пізно - але "авгієві конюшні" треба вичищать Бо уже по вуха у гноївці!
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27.11.2023 06:31
+1
У трампістів на чолі зі спікером інші плани. На рахунок України так точно.
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27.11.2023 06:23
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У трампістів на чолі зі спікером інші плани. На рахунок України так точно.
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27.11.2023 06:23 Ответить
У них тікі один план-допомогти трампу виграти вибори,який перетворе згодом америку на авторітарну диктатуру накшалт рашки.
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27.11.2023 06:34 Ответить
А що спікер іхній?

Тоді чому демократи повним складом домовились з 8ми трампістами, та зняли попереднього спікера.
Після того, як він поставив на голосування бюджет котрий включав допомогу Україні, проте збільшував контроль за видатками бюджету
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27.11.2023 12:21 Ответить
Демократи "спохватилися" і зрозуміли, що рано чи пізно - але "авгієві конюшні" треба вичищать Бо уже по вуха у гноївці!
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27.11.2023 06:31 Ответить
Йдеться про світову безпеку,все дуже серйозно
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27.11.2023 06:35 Ответить
Ну якщо вже про "світову безпеку" то нехай впрягаються по повній, а не жують соплі...
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27.11.2023 07:07 Ответить
Світ зійшов з розуму
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27.11.2023 07:58 Ответить
их безопасность обеспечивает армия США,
возможно у них будет свой кравчук и кучма,
но пока они не отдают русским свои авианосцьі и ракетьі ...
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27.11.2023 09:45 Ответить
В Афганістані їм це сильно допомогло?
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27.11.2023 13:48 Ответить
Дожити б
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27.11.2023 08:15 Ответить
І замочити декого б та якомога більше
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27.11.2023 09:59 Ответить
До 4 грудня треба щосили триматися на фронті, щоб у ворогів України не було жодних аргументів зменшити допомогу Україні, а таким аргументом може стати навіть маленька поразка і не дай бог сдача навіть маленької території без гідної відсічі
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27.11.2023 09:50 Ответить
Не зрозуміла політика США... Закон про ЛЕНЛІЗ прийнято і підписано... ********** можна надавати саме за цим законом ( розхідник за це платити не потрібно..) Техніку і оснащення для ЗСУ - з допомоги... Невже так важко дотумкати... Але в США, якась мабудь особлива позиція, незрозуміла... Хоч і велика подяка США, вже за надану допомогу...
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27.11.2023 10:32 Ответить
1. Закон вже не діє з 1 жовтня. Коли голосували, демократи змінили строк дії: від республіканців був строк: поки не вирішиться конфлікт
2. Український уряд повинен зробити запит, або ті хто має право укладати міждержавні угоди та вести зовнішню політики - тоді нададуть, те що можуть
За 1.5 року про запит новин не було, були "відосіки" з поясненням, чому лендліз не потрібен
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27.11.2023 12:18 Ответить
Взагалі незрозуміла.Це ж в їхніх інтересах перемога України.Сотня друга мільярдів доларів для нас це ніщо порівняно з тим скільки доведеться витратити якщо прийдеться воювати з мордором в Європі якщо ми програємо
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27.11.2023 13:52 Ответить
Російські актори та музиканти, які раніше виступали проти війни, хочуть зберегти свій заробіток у Росії та йдуть на компроміси та співпрацю з державою.
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27.11.2023 11:46 Ответить
 
 