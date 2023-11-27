Специалисты МАГАТЭ слышали звуки запуска ракет из РСЗО вблизи ЗАЭС

26 ноября эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, слышали несколько ракет, которые, вероятно, россияне выпустили рядом со станцией. Увидеть пуски не удалось из-за погоды.

Об этом в очередном отчете МАГАТЭ рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ слышали характерный звук, указывавший на то, что ударили из реактивной системы залпового огня.

"Это событие в очередной раз наглядно демонстрирует крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, которая продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами в результате этой трагической войны", - сказал Гросси.

Кроме того, днем ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач вне площадки, что заставило ее полагаться на резервную электроэнергию для охлаждения реактора.

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