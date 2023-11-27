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Специалисты МАГАТЭ слышали звуки запуска ракет из РСЗО вблизи ЗАЭС

заес,аес,запорізька

26 ноября эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, слышали несколько ракет, которые, вероятно, россияне выпустили рядом со станцией. Увидеть пуски не удалось из-за погоды.

Об этом в очередном отчете МАГАТЭ рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ слышали характерный звук, указывавший на то, что ударили из реактивной системы залпового огня.

"Это событие в очередной раз наглядно демонстрирует крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, которая продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами в результате этой трагической войны", - сказал Гросси.

Кроме того, днем ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач вне площадки, что заставило ее полагаться на резервную электроэнергию для охлаждения реактора.

Читайте: На заседании Совета управляющих МАГАТЭ ряд стран призвали россиян покинуть ЗАЭС, - заявление ЕС

Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (700) Рафаэль Гросси (171)


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Нечисть кацапська хоче спровокувати обстріл станції з нашого боку.
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27.11.2023 06:38 Ответить
Що тут дивного-це ж кацапня!
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27.11.2023 07:17 Ответить
Усі докази були ще минулого року, а ці клоуни тільки но вирішили щось мямляти. Тьфу ск, ще одна контора ідорасів. Такі ж нікчемні як червоний хрест, оон, обсе та інші ***** орги які остаточно показали себе після цієї війни
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27.11.2023 08:39 Ответить
Через два роки війни магате починає про щось здогадуватися ******* цирк з конями, по ходу, не тільки в українській "владі".
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27.11.2023 09:26 Ответить
буде занепокоєння чи стурбованість?
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27.11.2023 09:48 Ответить
 
 