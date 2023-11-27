Оккупанты за прошедшие сутки нанесли один ракетный и 32 авиационных удара по территории Украины

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 26 ноября 2023 года.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Авиационным ударам подверглись: Середина-Буда Сумской области; Спорное, Богдановка, Клещиевка, Торецк, Северное, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

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