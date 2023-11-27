РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10858 посетителей онлайн
Новости Война
716 0

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли один ракетный и 32 авиационных удара по территории Украины

рф,авіація

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 26 ноября 2023 года.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Авиационным ударам подверглись: Середина-Буда Сумской области; Спорное, Богдановка, Клещиевка, Торецк, Северное, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Читайте: В течение суток враг нанес 33 авиационных удара, совершил 45 обстрелов с РСЗО по территории Украины, - Генштаб ВС

Автор: 

Генштаб ВС (6172) обстрел (26835)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 