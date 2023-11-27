Общие боевые потери РФ с начала войны – около 325 580 человек (+750 за сутки), 5520 танков, 7875 артсистем, 10282 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 325 580 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 325 580 (+750) человек,

танков - 5520 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 10282 (+3) ед,

артиллерийских систем - 7875 (+1) ед,

РСЗО - 907 (+0) ед,

средства ПВО - 597 (+0) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+4),

крылатые ракеты – 1565 (+0),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10299 (+11) ед,

специальная техника - 1113 (+0)

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