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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 325 580 человек (+750 за сутки), 5520 танков, 7875 артсистем, 10282 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 325 580 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 325 580 (+750) человек,

танков - 5520 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 10282 (+3) ед,

артиллерийских систем - 7875 (+1) ед,

РСЗО - 907 (+0) ед,

средства ПВО - 597 (+0) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+4),

крылатые ракеты – 1565 (+0),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10299 (+11) ед,

специальная техника - 1113 (+0)

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 325 580 человек (+750 за сутки), 5520 танков, 7875 артсистем, 10282 бронированные машины 01

Автор: 

армия РФ (18994) ликвидация (3461) уничтожение (6803)


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Топ комментарии
+13
Третій день двадцять другого місяця триденної війни - мінус 325,6 тисяч ординців; 36,6 тисяч одиниць наземної військової техніки; 8,1 тисяча літаючого і 23 одиниці плаваючого лайна.
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27.11.2023 08:11
+12
Минув 3564 день москальсько-української війни.
21 одиниця техніки та 750!! чумардосів.
Арта 1, броня 9, логістика 11.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 325 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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27.11.2023 09:03
+10
кожен день росте фан зона у товариша кабздона (слова народні музика теж )
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27.11.2023 08:49
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Правила форума Совет форумчан
Третій день двадцять другого місяця триденної війни - мінус 325,6 тисяч ординців; 36,6 тисяч одиниць наземної військової техніки; 8,1 тисяча літаючого і 23 одиниці плаваючого лайна.
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27.11.2023 08:11 Ответить
кожен день росте фан зона у товариша кабздона (слова народні музика теж )
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27.11.2023 08:49 Ответить
Минув 3564 день москальсько-української війни.
21 одиниця техніки та 750!! чумардосів.
Арта 1, броня 9, логістика 11.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 325 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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27.11.2023 09:03 Ответить
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27.11.2023 09:05 Ответить
Генштаб з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно становлять: (+750) осіб
генерал Олександр Тарнавський окупант втратив за добу на Таврійському напрямку понад 500 осіб
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27.11.2023 09:05 Ответить
То ти хочеш сказать що 750 це замало?
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27.11.2023 11:52 Ответить
проаналізуйте самі і самі зробіть висновки.
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27.11.2023 12:03 Ответить
Він (Тарнавський) також зазначив, що загальні втрати ворога склали 514 осіб. Ще 1 окупант здався в полон. Знищено 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 БпЛА, 1 автомобіль. Ще 7 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Тобто на схід лишилося 250 чумардосів 4 танки, 1 ББМ, 10 авто.
Висновок.
Вихідний і мерзенна погода злегку уповільнила бойові дії під Купянськом, Бахмутом, Авдієвкою і Мар'їнкою.
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27.11.2023 12:56 Ответить
Любо! Путін вбив вже понад 325 тисяч кацапів!
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27.11.2023 09:12 Ответить
отрицательно воскресил
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27.11.2023 12:46 Ответить
Розпочато другу чверть четвертої сотні тисяч!
Вітаю, панове!
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27.11.2023 10:27 Ответить
 
 