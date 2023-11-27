Общие боевые потери РФ с начала войны – около 325 580 человек (+750 за сутки), 5520 танков, 7875 артсистем, 10282 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 325 580 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 325 580 (+750) человек,
танков - 5520 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 10282 (+3) ед,
артиллерийских систем - 7875 (+1) ед,
РСЗО - 907 (+0) ед,
средства ПВО - 597 (+0) ед,
самолетов - 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+4),
крылатые ракеты – 1565 (+0),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10299 (+11) ед,
специальная техника - 1113 (+0)
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21 одиниця техніки та 750!! чумардосів.
Арта 1, броня 9, логістика 11.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 325 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
генерал Олександр Тарнавський окупант втратив за добу на Таврійському напрямку понад 500 осіб
Тобто на схід лишилося 250 чумардосів 4 танки, 1 ББМ, 10 авто.
Висновок.
Вихідний і мерзенна погода злегку уповільнила бойові дії під Купянськом, Бахмутом, Авдієвкою і Мар'їнкою.
Вітаю, панове!