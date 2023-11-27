Враг продолжает наземные атаки и активно задействует авиацию. Потери оккупантов за сутки на Таврическом направлении - более 500 человек, - Тарнавский
Оккупанты продолжают наземные атаки, потерял за сутки на Таврическом направлении более 500 человек и 3 танка. Около 80 процентов – на Донетчине.
Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг активно задействовал авиацию.
"В общей сложности, в операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 17 авиаударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 649 артобстрелов.
Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении", - информирует Тарнавский.
Он также отметил, что общие потери врага составили 514 человек. Еще один оккупант сдался в плен.
Уничтожены 7 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 1 БпЛА, 1 автомобиль. Еще 7 единиц техники врага повреждены.
В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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