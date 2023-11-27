Войска РФ в пятый раз за месяц обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области. Серьезно повреждено оборудование
Войска РФ уже в пятый раз за месяц обстреляли одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Так, сегодня ночью, 27 ноября, в результате обстрелов пострадала одна из ТЭС ДТЭК, расположенная в прифронтовой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
К счастью, обошлось без пострадавших.
"В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения", - говорится в сообщении.
Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".
Также отмечается, что за последний месяц это уже пятая атака на одну из прифронтовых теплоэлектростанций компании.
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