Войска РФ в пятый раз за месяц обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области. Серьезно повреждено оборудование

Войска РФ уже в пятый раз за месяц обстреляли одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Так, сегодня ночью, 27 ноября, в результате обстрелов пострадала одна из ТЭС ДТЭК, расположенная в прифронтовой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".

Также отмечается, что за последний месяц это уже пятая атака на одну из прифронтовых теплоэлектростанций компании.

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