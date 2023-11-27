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Новости Война
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В промзоне Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, враг бьет круглосуточно, - глава ГВА Барабаш

авдіївка

В промзоне Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, погодные условия добавили хлопот. Рашисты круглосуточно обстреливают позиции украинских войск.

Об этом глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Погодные условия прибавили хлопот. Порывистый ветер. Температура не очень низкая - -1, -2, но при таком мощном ветре очень сложно", - отметил он.

Барабаш отметил, что каждый день в городе обстрелы, ситуация без изменений.

"Ночью более или менее спокойно, иногда происходят массированные обстрелы, но в большинстве своем их нет, а в световой день очень много работает ствольная артиллерия, реактивная артиллерия" - рассказал он.

Барабаш подчеркнул, что на позициях украинских защитников тишины нет ни днем, ни ночью - враг бьет круглосуточно.

Смотрите: Снайперы ССО ликвидировали 10 оккупантов за сутки на лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.11.2023 11:21
+3
Бажано гатити і по ворогам- цілодобово!
Чекаємо на приїзд туди єрмака, як до США! Бо до Польщі, воно невїздне!
А Зеля, нетямущий СРАТЬєх !! ********* мозги його, напрацюють, хватило тільки на безумну
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27.11.2023 11:08
+3
Вона вже давним-давно під ДНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%C2%BB#2020 Бої за район шахти «Бутівка»
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27.11.2023 11:10
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Хто знає - чия зараз шахта Бутівка?
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27.11.2023 10:54 Ответить
Вона вже давним-давно під ДНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%C2%BB#2020 Бої за район шахти «Бутівка»
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27.11.2023 11:10 Ответить
Бажано гатити і по ворогам- цілодобово!
Чекаємо на приїзд туди єрмака, як до США! Бо до Польщі, воно невїздне!
А Зеля, нетямущий СРАТЬєх !! ********* мозги його, напрацюють, хватило тільки на безумну
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27.11.2023 11:08 Ответить
Д'єрмака треба до кобзона відправити! Ще коли американці сказали що він токсичний!
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27.11.2023 11:28 Ответить
А чому не Дєрмака або Безумну?
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27.11.2023 11:32 Ответить
Бєзумного Дєрмака
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27.11.2023 11:35 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.11.2023 11:21 Ответить
Цим ми дуже сильні. Молитвами до Богородиці. 8 років замість того щоб будувати снарядні заводи, танки, гармати, ракети, есмінці, ПВО, купувати ******* літаки ми підривали артилерійські склади, будували річкові катери, купували корвети (де вони зараз), не платили зарплату на харківському танковому, заморозили ракетну програму, зробили лише одну! гармату Богдан, не купили жодного літака, на півдні не вирили жодного окопу та не побудували жодного доту , але будували дороги, переіменовували вулиці, боролися з Саакашвілі, смажили шашлики, спеорили до хрипоти і драки про мовний закон та заглядали в очі путіну. А ттепер дійсно залишилося лише взивать до Богородиці. А навіщо їй такі придурки?
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27.11.2023 12:08 Ответить
Від тих, хто молиться, більше користі, ніж від гівна, яке нічого не робить лише ******* рос. наративи про "ми нікчеми, ми самі винуваті"

сходи вбийся об стіну, уйобок, раз так все погано. Гірше від від твоєї відсутності точно не стане
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27.11.2023 13:12 Ответить
Від гівна більше користі ніж від тих хто молиться, бо гівно удобрює землю, а яка користь від молитв до вигаданої химери?
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27.11.2023 15:04 Ответить
Пан Микола змішав все до купи і зрівняв двох Президентів, що ніби вони однакові. Ні, пане, з 2014 і по 2019 роки, при пустій казні і відсутності підтримки США і зходу були відновлені армія, налагоджений випуск і модернізація танків, БТР, бронемашин, створено відразу декілька ракет "Нептун", Грім 2", "Вільха М", "Верба" та інші і розроблена СУ "Богдана" і снаряди до неї, і вцей період Президентом був Порошенко, а вже після 2019 року все те, про що Ви напаписали- правда, але вже президентом є Зеленський. Він також зробив багато - розмінував Чонгар, призначив зрадників баканова, наумова та інших, побудував дороги і фонтанини в Маріуполі, заморозив ракетні програми і відвів війцська, а ще він жарив шашлики в сіх зпрошував на шашлики, а не риття окопів і це також дуже велика і вкрай рискова робота, бо якби про його плани здогадалася не безугла і нарід, то йому мабуть було не дуже комфортно.
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27.11.2023 14:16 Ответить
 
 