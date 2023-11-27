В промзоне Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, враг бьет круглосуточно, - глава ГВА Барабаш
В промзоне Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, погодные условия добавили хлопот. Рашисты круглосуточно обстреливают позиции украинских войск.
Об этом глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Погодные условия прибавили хлопот. Порывистый ветер. Температура не очень низкая - -1, -2, но при таком мощном ветре очень сложно", - отметил он.
Барабаш отметил, что каждый день в городе обстрелы, ситуация без изменений.
"Ночью более или менее спокойно, иногда происходят массированные обстрелы, но в большинстве своем их нет, а в световой день очень много работает ствольная артиллерия, реактивная артиллерия" - рассказал он.
Барабаш подчеркнул, что на позициях украинских защитников тишины нет ни днем, ни ночью - враг бьет круглосуточно.
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