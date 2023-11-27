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Турция в этом году значительно увеличила экспорт товаров военного назначения в Россию, - Financial Times. ІНФОГРАФІКА

ердоган,путін

За первые девять месяцев 2023 Турция сообщила об экспорте 45 товаров, которые США считают "высокоприоритетными" для России и пяти стран бывшего СССР, на сумму 158 млн долларов. Это усугубило беспокойство Соединенных Штатов и их союзников тем, что эта страна действует как канал поставки секретной продукции от своих собственных производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что торговля и рост импорта в Турцию 45 используемых российскими военными материалов подорвали попытки США и Европы ограничить возможности Москвы относительно оснащения своих вооруженных сил, усиливая напряженность между Анкарой и ее партнерами из НАТО.

В знак того, что сдерживание этой торговли стало для Вашингтона приоритетом, Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, на этой неделе посетит Стамбул и Анкару, где он намерен обсудить "предотвращение подрыва расследований торговой и финансовой деятельности, приносящей пользу усилиям России в ее войне против Украины".

Читайте: Россия активизировала своих шпионов в Украине, - Данилов

Это будет вторая поездка Нельсона в Турцию в этом году, и она состоится на фоне признаков того, что некоторые товары двойного назначения, которые США и их союзники считают представляющими особую ценность для войны, транспортируются непосредственно в Россию, даже если они были маркированы как экспорт в другую страну.

Попытки прекратить эту торговлю с Россией осложнились, поскольку эти товары имеют как коммерческое, так и военное применение.

За первые девять месяцев 2023 Турция сообщила об экспорте 45 товаров, которые США считают "высокоприоритетными" для России и пяти стран бывшего СССР, на сумму 158 млн долларов. Это втрое превышает уровень, зафиксированный за тот же период 2022, когда началась война России против Украины.

Турция в этом году значительно увеличила экспорт товаров военного назначения в Россию, - Financial Times 01

Смотрите: В Турции во время шторма раскололся надвое сухогруз Pallada, следовавший из Одессы, на борту судна были украинцы. ФОТО

Согласно анализу Financial Times данных по таможенной базе данных Trade Data Monitor, средняя цифра за 2015-2021 годы составила 28 млн долларов. 45 категорий товаров, включая такие товары, как микрочипы, оборудование связи и такие детали как оптические прицелы, подлежат экспортному контролю США, ЕС, Японии и Великобритании, направленному на предотвращение их ввоза в Россию.

Отмечается, что их можно обойти, если компании используют посреднические структуры сокрытия своего конечного пункта назначения. Импорт высокоприоритетных товаров Турции из стран "Большой семерки" в этом году вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичными периодами с 2015 по 2021 год и составляет почти 500 млн долларов.

Как заявил представитель ЕС по контролю за санкциями, Турция наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами часто является промежуточным пунктом назначения для российских компаний, стремящихся использовать многоступенчатые маршруты импорта для обхода контроля. В частности, он использовался для закупки европейских товаров.

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Официальные данные из Турции показали рост деклараций об экспорте приоритетных товаров в бывшие советские страны - Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, однако статистические ведомства этих стран не зафиксировали соответствующего роста импорта.

По мнению аналитиков, эти большие разногласия позволяют предположить, что товары, которые, по заявлениям Турции, предназначались для посредников, транспортировались непосредственно в Россию, добавили аналитики FT.

Автор: 

россия (95308) Турция (3369) экспорт (874)


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Топ комментарии
+21
західні демократії вщент програють диктатурам і автократіям. якщо західні лідери не схаменуться протягом найближчих 2-3 років, світові загрожує знищення, бо диктатури не здатні на розвиток і прогрес
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27.11.2023 11:20
+20
І це країна НАТО! Агову керівники НАТО один з ваших ''членів'' підтримує вашого і нашого ворога! Може має бути якась реакція! Чи ви теж беззубі як і різні ''ООНи''?
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27.11.2023 11:21
+11
так які гарантії безпеки для України від турків "зелені зрадники" шукали неодноразово в Стамбулі,як не здачу України куйлу?
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27.11.2023 11:24
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Османи наче євреї..
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27.11.2023 11:17 Ответить
та про евреев то клише,по факту по "жидовству" впереди всех китай -индия и турки,причем самые евреистые евреи это индусы которые покупают нефть у кацапов за рупии))и они остаються там же в инд.банках,а расчет по бартеру,вы нам жижу уралс мы вам на 18 млрд баксов в рупиях приправы карри отсыпим и 100 вагонов благовоных палочек)
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27.11.2023 12:07 Ответить
Не забуваймо, Туреччина - член НАТО 😕


.
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27.11.2023 12:24 Ответить
І не питайте ,за що так заливає і трусить турків !!! І буде ще гірше !!! Всім ,хто йде проти України - буде дуже "солодко" !!!
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27.11.2023 13:01 Ответить
західні демократії вщент програють диктатурам і автократіям. якщо західні лідери не схаменуться протягом найближчих 2-3 років, світові загрожує знищення, бо диктатури не здатні на розвиток і прогрес
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27.11.2023 11:20 Ответить
Якi 2-3 роки? Ви чо там, вiскi пйоте?
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27.11.2023 11:24 Ответить
дерморкатія-це одна з найгірших форм правління,яка невзмозі себе захистити. Звичайно вимерли ті політики 60-70 років,які могли дати відсіч.А зараз у владі в демократіях кідараси.
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27.11.2023 11:34 Ответить
Я так і не пняв - це демократія погана чи нестача нормальних демократів це проблема.
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27.11.2023 13:13 Ответить
І це країна НАТО! Агову керівники НАТО один з ваших ''членів'' підтримує вашого і нашого ворога! Може має бути якась реакція! Чи ви теж беззубі як і різні ''ООНи''?
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27.11.2023 11:21 Ответить
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27.11.2023 11:21 Ответить
дайте йому 100 000 000 000 днів, воно ще навчиться бо талановитий як усі богом вибрані, що породжені мамаСарами та іншими безкондомами. Правда ж зебіляки?
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27.11.2023 11:23 Ответить
так які гарантії безпеки для України від турків "зелені зрадники" шукали неодноразово в Стамбулі,як не здачу України куйлу?
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27.11.2023 11:24 Ответить
я з самого початку кажу шо турки маму рідну продадуть, допомогають рашці як можуть, тому ***** відпочинок в турції чи купувати якісь турецьки товари, взагалі цих прорашистів треба щє з НАТО викинути
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27.11.2023 11:29 Ответить
Не перебільшуйте. Зброю вони їм не продають. Нам продають.
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27.11.2023 12:03 Ответить
Це просто якась ганьба.
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27.11.2023 11:39 Ответить
Це не ганьба, це--Пистець--Усьому!, І Це, -- (не тіки про турок, а взагалі)--тіки його початок!,
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27.11.2023 11:44 Ответить
Цілком нормальна турецька поведімка, чого ще ви очікували. Турки від москалів відрізьняються тіки тим що мають трохи більше мізків та поваги до себе.
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27.11.2023 12:11 Ответить
Турки бачать що американці і європідари стали слабкими і нерішучими і роблять все що їм вигідно
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27.11.2023 11:42 Ответить
Оце так нато, зразу відчувається велич та сила.
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27.11.2023 11:45 Ответить
ну есть же у нас комиссия по санкциям , возглавляемая все тем же Ермаком . ..
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27.11.2023 11:53 Ответить
ну шо, зелений підор, давай побільше військових замовлень туркам!! ердоган, либонь, твій друг... до речі, зелена потворо, як там будується корвет для наших вмс, який х...й знає коли вийде в море? і бабло туркам теж вчасно за це платимо? ердоган, либонь, твій друг...
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27.11.2023 12:01 Ответить
Продають нам зброю, БПЛА, будують кораблі. Які претензії ? Раніше треба було замовляти, раз своє кораблебудування втратили.
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27.11.2023 12:05 Ответить
кораблі зараз дуже на часі, без сумніву, доведено крейсером "масква". але, так би мовити "созницька солідарність" (не певен, що є такий термін), передбачає розміщення замовлень у країнах, які найбільше нам ДОПОМАГАЮТЬ, а не найбільше ЗАРОБЛЯЮТЬ...
звісно, якщо виходити із позиції, що "я нікаму нічєго нє должєн", тоді так, ви маєте рацію...
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27.11.2023 12:18 Ответить
Стісняюсь спитать: а якщо коли росія нападе на країни Балтії або та Польщу, Турція продовжить збільшувати експорт товарів військового призначення до росії?
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27.11.2023 12:30 Ответить
Звичайно, що так.
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27.11.2023 14:11 Ответить
Туреччина спокійно собі торгує з ким і чим ії вигідно. З Азербайджаном і Ізраїлем по 6 млрд. доларів на рік, сумісно з кацапієй планують к 2025 року війти на загальний товарообіг 100 мільярдів, в цьому році прийняли біля 6 мільонів кацапських туристів проти 4,7млн. в 2022 і таке інше.
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27.11.2023 12:37 Ответить
Турция должна же отблагодарить Россию, за "слитый" без боя, Карабах. Дружба с Турцией и Сирией, намного выгоднее и важнее для Путина, чем дружба с Арменией.
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27.11.2023 13:10 Ответить
Диктатори до диктаторів. Не дивує… І бізнес по над усе..
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27.11.2023 13:15 Ответить
Що казати про турків, якщо навіть поляки нам блокаду влаштували...
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27.11.2023 13:31 Ответить
якщо західні європейці (і то далеко не всі) підтримують Україну бо поділяють спільні ціннощі, то турки підтримують Україну бо послабляють росію (зворотнє твердження теж вірне).

Ататюрк цього б не робив - а ердоган робить.
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27.11.2023 14:16 Ответить
циган херов називає ізраїль терористами,

а саме падло продає військові товари кацапським фашистам
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27.11.2023 23:24 Ответить
 
 