Турция в этом году значительно увеличила экспорт товаров военного назначения в Россию, - Financial Times. ІНФОГРАФІКА

За первые девять месяцев 2023 Турция сообщила об экспорте 45 товаров, которые США считают "высокоприоритетными" для России и пяти стран бывшего СССР, на сумму 158 млн долларов. Это усугубило беспокойство Соединенных Штатов и их союзников тем, что эта страна действует как канал поставки секретной продукции от своих собственных производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что торговля и рост импорта в Турцию 45 используемых российскими военными материалов подорвали попытки США и Европы ограничить возможности Москвы относительно оснащения своих вооруженных сил, усиливая напряженность между Анкарой и ее партнерами из НАТО.

В знак того, что сдерживание этой торговли стало для Вашингтона приоритетом, Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, на этой неделе посетит Стамбул и Анкару, где он намерен обсудить "предотвращение подрыва расследований торговой и финансовой деятельности, приносящей пользу усилиям России в ее войне против Украины".

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Это будет вторая поездка Нельсона в Турцию в этом году, и она состоится на фоне признаков того, что некоторые товары двойного назначения, которые США и их союзники считают представляющими особую ценность для войны, транспортируются непосредственно в Россию, даже если они были маркированы как экспорт в другую страну.

Попытки прекратить эту торговлю с Россией осложнились, поскольку эти товары имеют как коммерческое, так и военное применение.

За первые девять месяцев 2023 Турция сообщила об экспорте 45 товаров, которые США считают "высокоприоритетными" для России и пяти стран бывшего СССР, на сумму 158 млн долларов. Это втрое превышает уровень, зафиксированный за тот же период 2022, когда началась война России против Украины.

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Согласно анализу Financial Times данных по таможенной базе данных Trade Data Monitor, средняя цифра за 2015-2021 годы составила 28 млн долларов. 45 категорий товаров, включая такие товары, как микрочипы, оборудование связи и такие детали как оптические прицелы, подлежат экспортному контролю США, ЕС, Японии и Великобритании, направленному на предотвращение их ввоза в Россию.

Отмечается, что их можно обойти, если компании используют посреднические структуры сокрытия своего конечного пункта назначения. Импорт высокоприоритетных товаров Турции из стран "Большой семерки" в этом году вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичными периодами с 2015 по 2021 год и составляет почти 500 млн долларов.

Как заявил представитель ЕС по контролю за санкциями, Турция наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами часто является промежуточным пунктом назначения для российских компаний, стремящихся использовать многоступенчатые маршруты импорта для обхода контроля. В частности, он использовался для закупки европейских товаров.

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Официальные данные из Турции показали рост деклараций об экспорте приоритетных товаров в бывшие советские страны - Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, однако статистические ведомства этих стран не зафиксировали соответствующего роста импорта.

По мнению аналитиков, эти большие разногласия позволяют предположить, что товары, которые, по заявлениям Турции, предназначались для посредников, транспортировались непосредственно в Россию, добавили аналитики FT.