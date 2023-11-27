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Новости Война
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Потери армии РФ сейчас самые большие с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

знищення,ліквідація

В течение последних шести недель потери армии РФ являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно данным Генштаба ВСУ, в течение ноября армия РФ теряла в среднем 931 человека за сутки.

"Раньше самым большим числом жертв для России было в марте 2023 года, в среднем 776 человек в день, в разгар российского штурма Бахмута. ... Последние шесть недель, вероятно, одни из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что не могут проверить методологию, согласно которой Генштаб ВСУ определяет уровень потерь РФ, однако добавили, что выглядят данные достоверными.

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Автор: 

армия РФ (18994) внешняя разведка (373) потери (4368)


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Суіцидніки.. уперед..
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27.11.2023 11:23 Ответить
На них це не діє.
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27.11.2023 11:26 Ответить
В Афганістані все не діяло та недіяло, а потім раз і подіяло. Ще й СРСР потім розвалився
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27.11.2023 11:55 Ответить
Повинні здохнути всі москалі , які припхаються на нашу землю ,
щоб не повадно було сюди лізти , зомбованим оркам 😠
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27.11.2023 11:43 Ответить
И даже больше.
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27.11.2023 12:06 Ответить
Втрати Росії з початку боїв за Авдіївку стали найкривавішими за всю війну.Трупи кацапів густо всіяли землю під Авдіївкою.
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27.11.2023 11:59 Ответить
 
 