Потери армии РФ сейчас самые большие с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

В течение последних шести недель потери армии РФ являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно данным Генштаба ВСУ, в течение ноября армия РФ теряла в среднем 931 человека за сутки.

"Раньше самым большим числом жертв для России было в марте 2023 года, в среднем 776 человек в день, в разгар российского штурма Бахмута. ... Последние шесть недель, вероятно, одни из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что не могут проверить методологию, согласно которой Генштаб ВСУ определяет уровень потерь РФ, однако добавили, что выглядят данные достоверными.

Смотрите также: Оккупант бредет по грязи мимо тел ликвидированных россиян: "Кому эта война нужна, спрашивается?". ВИДЕО