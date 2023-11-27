Потери армии РФ сейчас самые большие с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка
В течение последних шести недель потери армии РФ являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Так, согласно данным Генштаба ВСУ, в течение ноября армия РФ теряла в среднем 931 человека за сутки.
"Раньше самым большим числом жертв для России было в марте 2023 года, в среднем 776 человек в день, в разгар российского штурма Бахмута. ... Последние шесть недель, вероятно, одни из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе", - говорится в сообщении.
В британской разведке отметили, что не могут проверить методологию, согласно которой Генштаб ВСУ определяет уровень потерь РФ, однако добавили, что выглядят данные достоверными.
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щоб не повадно було сюди лізти , зомбованим оркам 😠