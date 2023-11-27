Враг постоянно меняет тактику управления своими БПЛА и прокладывает новые маршруты, - Силы обороны

Россияне постоянно меняют тактику управления своими БПЛА, но Силы обороны демонстрируют свое мастерство, учатся отражать воздушные атаки и увеличивают количество мобильных огневых групп.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Традиционно к отражению воздушного нападения в первую очередь привлекались силы и средства Воздушных сил и силы и средства ПВО Сухопутных войск, которые находятся в распоряжении Северной операционной зоны в виде мобильных огневых групп.

Выводы неоднократно доказывали – и от командиров этих подразделений, и от номеров обслуг – что враг постоянно меняет тактику управления своими БПЛА, прокладывает новые маршруты, высоту преодоления тех или иных участков. Но и наши военнослужащие так же учатся, отслеживают тактику действий врага и затем противопоставляют свое мастерство, знания и навыки этим воздушным нападениям. Как видим на примере последнего массированного нападения на столицу, в Северной операционной зоне наша тактика дает свои результаты, и результативность действий мобильных огневых групп достаточно высока", - отметил спикер.

Отвечая на вопрос увеличения количества мобильных огневых групп, Повх отметил, что их наращивание началось еще с лета текущего года.

"Увеличение, постоянная тренировка и введение в строй мобильных огневых групп длится где-то с лета, сентября этого года. Это плановая работа. Обусловлена она многими факторами: наличие вооружения, техники, автомобильного транспорта, на который можно поставить эти огневые средства, и, безусловно, наличие обученного личного состава", - рассказал спикер.

Также он сообщил, что ситуация на Полесском и Волынском направлениях остается контролируемой.

"На Полесском и Волынском направлениях оперативная обстановка за последние сутки изменений не претерпела, враг держит в пограничных определенное количество личного состава в виде средств прикрытия границы. Признаков создания ударных группировок войск на данный момент с территории Беларуси не фиксируется", - отметил Повх.

Спикер добавил, что зимний период несения службы тяжелый, добавляются погодные условия, холод, необходимость несения на себе дополнительной экипировки одежды.

"Но войска северной операционной зоны заранее готовились к зимнему периоду несения службы, заготовлены были и средства отопления, то есть дрова, буржуйки, было проверено наличие зимней одежды, готовность экипировки каждого военнослужащего, следовательно в северной операционной зоне зима не стала неожиданностью", - добавил Повх.