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МИД Китая о планах строительства из РФ подводного тоннеля в Крым: "Сообщение лишено оснований"

китай

Министерство иностранных дел Китая считает сообщения СМИ, в том числе статьи The Washington Post, о договоренностях Китая и России построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", - подчеркнул Ван.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на перехваченные электронные письма, предоставленные неназванными украинскими официальными лицами, сообщило, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, в конце октября тайно начали обсуждать строительство подводного тоннеля, соединяющего территорию России с оккупированным Крымом. Таким образом, россияне хотят быть защищены от украинских атак.

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Издание утверждало, что проверило подлинность сообщений, ссылаясь на регистрационные документы компаний, свидетельствующих о том, что российско-китайский консорциум с участием упомянутых в электронных письмах лиц был недавно создан в Крыму.

Электронные письма также показали попытки Китая сохранить секретность и готовность участвовать в проекте только при "строгом соблюдении полной конфиденциальности".

Автор: 

Китай (2906) Крым (26360) россия (95308)


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Топ комментарии
+6
Той хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям-комуністам - дурень в кубі...
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27.11.2023 12:09
+4
і настільки розбили "кримський міст"?
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27.11.2023 12:12
+3
А якби й збудували,то шо?На той тонель,подводний дрон.....ляже,всьо ...изда!Ше легше розбити.
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27.11.2023 12:08
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значит хорошие сапоги(С)
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27.11.2023 12:06 Ответить
кацапы все подводные - под-водкой
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27.11.2023 12:43 Ответить
Фантазії москальских лаоваїв нас не *****.
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27.11.2023 12:06 Ответить
А якби й збудували,то шо?На той тонель,подводний дрон.....ляже,всьо ...изда!Ше легше розбити.
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27.11.2023 12:08 Ответить
і настільки розбили "кримський міст"?
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27.11.2023 12:12 Ответить
А міст Данілов ще у квітні2022 язиком злизувати почав.
Зараз, ймовірно, вже й сліду не лишилося.
Потужний прорив!
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27.11.2023 12:19 Ответить
Ти порівнюєш міст із будівництвом. Будівництво розмотати дронами та ракетами набагато легше.
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27.11.2023 12:28 Ответить
Если его рыть - то на глубине больше 100 метров, где есть скальные породы - и то, там проходит разлом тектонических плит, если мост еше можно пережить их подвижки - теоретически, достаточно вспомнить землятрясение в Крыму в 1927 году - то тоннелю точно хана. Ну и о сроках - тоннель под Ла-Маншем рыли 7 лет, две богатые страны, имевшие доступ ко всем технологиям. У рашки такого нет, как и нет столько времени.
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27.11.2023 12:13 Ответить
Надійності споруди загрожують три природні фактори. Перша та головна проблема - тектонічні плити, їх стик розташований поруч із протокою. Коли плити рухаються, стаються землетруси.

https://24tv.ua/resources/photos/news/201901/1091759_5572173.jpg?201901164244&w=1920&h=1080&fit=cover%27&output=webp
Тектонічні плити поблизу Керченської протоки

Проектувальники мосту неодноразово заявляли, що споруда служитиме до ста років, адже вони нібито врахували ймовірність підземних поштовхів. Та Петро Коваль переконаний, що під час серйозних тектонічних зсувів міст обов'язково зазнає руйнувань.

Ще одна небезпека для Керченського мосту - м'які ґрунти.

Ті ґрунти, на які міст спиратиметься, лежать дуже глибоко. Ми вирішили використовувати пальові фундаменти на трубах великого діаметру, які пройдуть через товщу слабких ґрунтів і спиратимуться в глини на глибині приблизно 60-ти метрів,
- запевнив раніше Ілля Рутман, генеральний директор компанії, яка проектувала міст.

Проте російський гідролог Юрій Медовар розповів, що стабільні ґрунти у Керченській протоці починаються лише після одного кілометру глибини. "Вони не назвали міст на честь Путіна. Бояться, бо знають: він недовговічний", - додав науковець.

https://24tv.ua/yakimi_vazhlivimi_faktami_znehtuvali_pri_budivnitstvi_kerchenskogo_mostu_rozsliduvannya_n1091759
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27.11.2023 12:33 Ответить
І що я тобі "показав"? Ти в тх місцях був? А я там поблизу жив два роки І рибалив там Так рибалки з острахом розказували про "холодні вулкани" Сам бачив його віддалік на рибалці Піднімається водяний бугор посеред моря Потім опадає І розходиться хвиля Як мені пояснили - це при мікроземлетрусах з карстових пустот виходять гази І вони збираються через товщу ТАКИХ порід вести тунель? Це буде ще більшим ідіотизмом ніж будівництво мосту на м"яких грунтах Недарма вони обмежили навантаження на мости і техніку військову та цистерни з пальним тягають поромами Бо опори мосту "гулять" почали!
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27.11.2023 13:34 Ответить
Все можна "построть" От тільки чи довго воно стоятиме? Читав - там вже тріщини в опорах з"явилися! І чомусь кацапня почала "тягать, як свиня куфайку" спеціалістів-мостобудівників які ним займалися! А це "дж-ж-ж" не просто так!
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27.11.2023 13:45 Ответить
Дрон нічого не дасть. Тут потрібно робити масштабний вибух в самому тунелі що спричинить його обвал.
Але це все слова, є лише слухи незрозумілої достовірності. Навіть приблизного плану нема і навряд чи буде.
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27.11.2023 12:30 Ответить
Той хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям-комуністам - дурень в кубі...
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27.11.2023 12:09 Ответить
Але такі новини вони не викладають у смі і не роблять з них марафони.
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27.11.2023 12:10 Ответить
Бо там лохи, а в нас -нє!
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27.11.2023 12:12 Ответить
"Полная тайна вкладов!
Крепитесь!" (с)
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27.11.2023 12:10 Ответить
Китайцям вірити - себе не поважати
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27.11.2023 12:11 Ответить
Після оприлюднення-звичайно ,що вже не актуально
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27.11.2023 12:11 Ответить
В перекладі з китайського на людський це означає плани по будівництву розроблений не до кінця.

Так що ракети на вхід і вихід з тунелю, заповненому орками і хунвенбинами, мають бути готові.
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27.11.2023 12:12 Ответить
Це означає трішки інше: "Паспели вишни у саду у дяди Вани - а мы с кашёлками гулять как-будто вышли!"
Китайці "спалилися" і тепер стоять - руки за спину, луплять баранячі очі" і запевняють, що вони - "не при ділах"!
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27.11.2023 12:38 Ответить
Схоже на фейк, намагання уZкіх продемонструвати свою індустріальну потужність та дружбу з китайським братом.
З іншого боку, Пригожин ще у травні збирався соледарськими штольнями у львівське метро вийти. То як там-виходить?
А от ...Zди від китайців холуї уZкі можуть реально отримати. За розголос та репутаційні втрати. Така собі пабєда...
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27.11.2023 12:16 Ответить
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27.11.2023 12:17 Ответить
А путлєру - китайську ****** на комірець…. Бу га га га!!!
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27.11.2023 13:14 Ответить
ВП прямо повідомило, що авторами є неназвані офіційні особи з України. Скоріш за все Подоляк, він недавно розпалився про розумові здібності кетайців. Хоча в ОПі вони себе не вважають офіційними особами.
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27.11.2023 12:29 Ответить
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27.11.2023 12:47 Ответить
Таке будівництво скажених грошей коштує. Хто стане вкладатися в цей проект, якщо доля Криму ніфіга не ясна ні для кого. І яка його економічна доцільність?
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27.11.2023 12:59 Ответить
Про міст теж говорили різноманітні аналітєги і експерди, що не збудують. "Вкладуться" ******* кацапи - хто ж ще... ПС. Один розумний чоловік сказав, що усі оці експерти і аналітики гівна варті...
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27.11.2023 13:04 Ответить
Сьогодні слухав останні новини з ********** від пана Нєвзорова. Ось цікавий факт - два дні тому китайський МЗС через свій парламент затвердив список країн громадяни яких можуть без віз приїздить до КНР. Так от, росіян які вже намилили дупи на новорічні свята поїхать на Хайнань або в Шанхай, у тому списку взагалі не має. Там є Франція, Німеччина, Бельгія, Іспанія і т.д. А ось рашкі чомусь не має… Ось така куйня діточки.
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27.11.2023 13:07 Ответить
Існують снаряди,які здатні пробивати сотні метрів залізобетонної перешкоди вглиб,не кажучи вже про просту землю.Так що з цієї точки зору підводний тунель не має сенсу.Китайцям,яких в Сибіру тільки офіційно зараз вісім мільйонів (а росіян - тридцять) більше в голові що вони робитимуть з цими лишніми москалями.На москальок вони вже мають плани,а от чоловіків треба якось раціонально використати,щоб нічого не пропало даремно...Вони ж не німці...
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27.11.2023 13:16 Ответить
Збудувати тунель до Криму не проблема для кацапів, і не треба навіть яких-то китайців кликати. На болотах, у Ленінграді, побудували ж метро. Досвід є. Я пам'ятаю, що перед початком будівництва мосту, була стаття якогось їхнього спеца, що це навіть дешевше буде, чим міст побудувати, та споруда буде стійкіша у слабих ґрунтах.
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27.11.2023 16:07 Ответить
 
 