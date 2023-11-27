МИД Китая о планах строительства из РФ подводного тоннеля в Крым: "Сообщение лишено оснований"

Министерство иностранных дел Китая считает сообщения СМИ, в том числе статьи The Washington Post, о договоренностях Китая и России построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", - подчеркнул Ван.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на перехваченные электронные письма, предоставленные неназванными украинскими официальными лицами, сообщило, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, в конце октября тайно начали обсуждать строительство подводного тоннеля, соединяющего территорию России с оккупированным Крымом. Таким образом, россияне хотят быть защищены от украинских атак.

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Издание утверждало, что проверило подлинность сообщений, ссылаясь на регистрационные документы компаний, свидетельствующих о том, что российско-китайский консорциум с участием упомянутых в электронных письмах лиц был недавно создан в Крыму.

Электронные письма также показали попытки Китая сохранить секретность и готовность участвовать в проекте только при "строгом соблюдении полной конфиденциальности".