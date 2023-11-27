МИД Китая о планах строительства из РФ подводного тоннеля в Крым: "Сообщение лишено оснований"
Министерство иностранных дел Китая считает сообщения СМИ, в том числе статьи The Washington Post, о договоренностях Китая и России построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", - подчеркнул Ван.
Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на перехваченные электронные письма, предоставленные неназванными украинскими официальными лицами, сообщило, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, в конце октября тайно начали обсуждать строительство подводного тоннеля, соединяющего территорию России с оккупированным Крымом. Таким образом, россияне хотят быть защищены от украинских атак.
Издание утверждало, что проверило подлинность сообщений, ссылаясь на регистрационные документы компаний, свидетельствующих о том, что российско-китайский консорциум с участием упомянутых в электронных письмах лиц был недавно создан в Крыму.
Электронные письма также показали попытки Китая сохранить секретность и готовность участвовать в проекте только при "строгом соблюдении полной конфиденциальности".
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Зараз, ймовірно, вже й сліду не лишилося.
Потужний прорив!
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Тектонічні плити поблизу Керченської протоки
Проектувальники мосту неодноразово заявляли, що споруда служитиме до ста років, адже вони нібито врахували ймовірність підземних поштовхів. Та Петро Коваль переконаний, що під час серйозних тектонічних зсувів міст обов'язково зазнає руйнувань.
Ще одна небезпека для Керченського мосту - м'які ґрунти.
Ті ґрунти, на які міст спиратиметься, лежать дуже глибоко. Ми вирішили використовувати пальові фундаменти на трубах великого діаметру, які пройдуть через товщу слабких ґрунтів і спиратимуться в глини на глибині приблизно 60-ти метрів,
- запевнив раніше Ілля Рутман, генеральний директор компанії, яка проектувала міст.
Проте російський гідролог Юрій Медовар розповів, що стабільні ґрунти у Керченській протоці починаються лише після одного кілометру глибини. "Вони не назвали міст на честь Путіна. Бояться, бо знають: він недовговічний", - додав науковець.
https://24tv.ua/yakimi_vazhlivimi_faktami_znehtuvali_pri_budivnitstvi_kerchenskogo_mostu_rozsliduvannya_n1091759
Але це все слова, є лише слухи незрозумілої достовірності. Навіть приблизного плану нема і навряд чи буде.
Крепитесь!" (с)
Так що ракети на вхід і вихід з тунелю, заповненому орками і хунвенбинами, мають бути готові.
Китайці "спалилися" і тепер стоять - руки за спину, луплять баранячі очі" і запевняють, що вони - "не при ділах"!
З іншого боку, Пригожин ще у травні збирався соледарськими штольнями у львівське метро вийти. То як там-виходить?
А от ...Zди від китайців холуї уZкі можуть реально отримати. За розголос та репутаційні втрати. Така собі пабєда...