Информация об активизации шпионов РФ внутри СБУ не соответствует действительности, СМИ некорректно интерпретировали слова Данилова, - Служба безопасности

В Службе безопасности Украины отрицали информацию об активизации российских шпионов внутри Службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине - одно из ключевых направлений деятельности СБУ. Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в течение 2022-2023 гг. разоблачили более 2 тыс. предателей и установили более 300 агентов иностранных спецслужб. Среди разоблаченных, в частности, нардепы Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие.

Читайте также: Задержан агент ФСБ, который шпионил за Силами обороны на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

Следствием этого стало то, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутренней очистки.

"Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских ФСБ и ГРУ использовать свой агентурный потенциал в условиях войны, и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены. Отмечаем: отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, по активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не отвечают действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО", - добавили в Службе безопасности.