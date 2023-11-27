Информация об активизации шпионов РФ внутри СБУ не соответствует действительности, СМИ некорректно интерпретировали слова Данилова, - Служба безопасности
В Службе безопасности Украины отрицали информацию об активизации российских шпионов внутри Службы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине - одно из ключевых направлений деятельности СБУ. Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что в течение 2022-2023 гг. разоблачили более 2 тыс. предателей и установили более 300 агентов иностранных спецслужб. Среди разоблаченных, в частности, нардепы Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие.
Следствием этого стало то, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутренней очистки.
"Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских ФСБ и ГРУ использовать свой агентурный потенциал в условиях войны, и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены. Отмечаем: отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, по активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не отвечают действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО", - добавили в Службе безопасности.
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Я думаю с подселением друзей нормально поработал Бакланов или с подселениемм вшей на разных уровнях
-прокурор
-сбу
-Гаага
чи санітари з галоперидолом та сульфазіном (бажано 4 точки)
- І я ж те ж кажу, і воно усе так, та тільки трішечки не так!
(Г. Квітка-Основ'яненко, "Шельменко - денщик")
Хто ж здав Південь?