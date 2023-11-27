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Новости Война
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Информация об активизации шпионов РФ внутри СБУ не соответствует действительности, СМИ некорректно интерпретировали слова Данилова, - Служба безопасности

сбу

В Службе безопасности Украины отрицали информацию об активизации российских шпионов внутри Службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине - одно из ключевых направлений деятельности СБУ. Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в течение 2022-2023 гг. разоблачили более 2 тыс. предателей и установили более 300 агентов иностранных спецслужб. Среди разоблаченных, в частности, нардепы Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие.

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Следствием этого стало то, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутренней очистки.

"Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских ФСБ и ГРУ использовать свой агентурный потенциал в условиях войны, и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены. Отмечаем: отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, по активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не отвечают действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО", - добавили в Службе безопасности.

Автор: 

Данилов (1066) СБУ (19840)


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Топ комментарии
+22
Це вони зараз назвали Данилова звичайним пиз...болом?....
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27.11.2023 12:30
+14
Мда. Что тут скажешь
Я думаю с подселением друзей нормально поработал Бакланов или с подселениемм вшей на разных уровнях
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27.11.2023 12:30
+14
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27.11.2023 12:43
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Та невже?
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27.11.2023 12:28 Ответить
Спецслужби слуг урода самі себе перевірили і доповіли
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27.11.2023 14:08 Ответить
Ветеринар получил подсрачника от жОПы , Ермак обиделся ! Не ВЛАСТЬ ( режим бандюков мародеров , а ЦИРК на ДРОТЕ
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27.11.2023 14:32 Ответить
Мда. Что тут скажешь
Я думаю с подселением друзей нормально поработал Бакланов или с подселениемм вшей на разных уровнях
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27.11.2023 12:30 Ответить
Так точно, скалав "товарищ лейтенант Баканов"
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27.11.2023 12:30 Ответить
Це вони зараз назвали Данилова звичайним пиз...болом?....
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27.11.2023 12:30 Ответить
А должны были арестовать Дерьмака как ФСБешного агента. А ветеринара должна прокуратура задержать.
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27.11.2023 12:36 Ответить
а боневтіком хто має опікуватись? Проти цього лайна ще навіть не придумали охоронну систему:
-прокурор
-сбу
-Гаага
чи санітари з галоперидолом та сульфазіном (бажано 4 точки)
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27.11.2023 13:31 Ответить
Достаточно будет не избирать на следующий срок ни зеледента, ни его зелешоблу. Новый Президент и новый Генпрокурор найдет уйму эпизодов госизмены и незаконного обогащения. А пока что у него иммунитет.
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27.11.2023 13:45 Ответить
Мафия ЗЕУБЛЮДКОВ , когти рвут и грызут землю , чтобы оставаться при БЕЗДОННОМ КОРЫТЕ( миллиардная помощь партнеров на восстановление , уже сейчас дают хабари , КТОПЕРВЫЙ УРВЁТ) Легко сказать , если они , как на параше узурпировали СВОБОДУ СЛОВА, а тупой народ ДОВЕРЯЕТ ШУТУ , который бросал их под бомбы ( жрите шашлыки , в тот момен , эвакуируя кодло и ценности ( Наумов, Шуляк Суркисы баканов Ермак………… ВСЕ ПОСОЛЬСТВА РЕАЛЬНО ЭВАКУИРОВАЛИСЬ КАК ЖАЛОК ШУТ🤢🤡на троне короля , КАК ГЛУП НАРОД , который то позволил ……… и после ШЕНОЦИДА НЕ ОСОЗНАЛ
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27.11.2023 14:28 Ответить
Геноцида
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27.11.2023 14:51 Ответить
Тоді галоперидол та 4-точку треба буде робити 73 дупоголовим. Не встигаємо, дуже багато роботи.
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27.11.2023 14:41 Ответить
головне не що сказав, а колір одягу. коли давав інтерв'ю ветеринар був в одязі якого кольору?
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27.11.2023 12:31 Ответить
23 год просто отвратительный для Украины почти во всем: внутренняя политика, внешняя политика, действия партнеров и тд. Если и с военкой начнутся такие проблемы, то будет тяжко.
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27.11.2023 12:32 Ответить
Інформація про активізацію шпигунів РФ всередині СБУ не відповідає дійсності, ЗМІ некоректно інтерпретували слова Данілова

- І я ж те ж кажу, і воно усе так, та тільки трішечки не так!

(Г. Квітка-Основ'яненко, "Шельменко - денщик")
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27.11.2023 12:32 Ответить
Та знаєм, чули вже неодноразово: "ви нєтак панЯлі, вирвано іс кантєкста...'
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27.11.2023 12:34 Ответить
Якась гнида, за поданням свого дружбана дитинства призначила на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?
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27.11.2023 12:39 Ответить
та сама гнида, що засунула язика в дупу дєрьмака і не може видавити гундоса, щоб прокоментувати слова психічнохворої безмозглої зеленої істоти з оболонського округа
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27.11.2023 12:45 Ответить
Та там ще і агрохімія є. Сьогодні вже слухав про те що рашистськи пропагандони коментуючи останні висловлювання агрохімії дійшли до висновку що ВРУ готовлять підґрунтя для можливості мирних переговорів з рашкою… Данілов так може не з СБУ чистку починати треба???
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27.11.2023 12:53 Ответить
Після словесного проносу прилітає з ОПи "Ти що витворяє? Хто тобі дозволив патякати? Зовсім розслабився від неробства?!"
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27.11.2023 12:42 Ответить
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27.11.2023 12:43 Ответить
Більше року тому цей дует рожав теж саме. Всі памятають як Душевна но больная з мандатом Дерьмака носилася по фронту навіть карти малювала. А ще раніше спецкомісію по підриву Порохом складів хитрожопий Давидка і Неприкаянна очолювали. Заточені здавна проти ЗСУ.
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27.11.2023 12:53 Ответить
Ви , ще забули про комісію по « ВАГНЕРГЕЙТУ « , коли особисто 💩🦍Ермак ЗБРЕХАВ:» исторія видумана от начала до конца» , потім натравив безмозглу суку на відбілювання зе&ерміли
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27.11.2023 14:57 Ответить
Мається на увазі що ці агенти ніколи не припиняли свою активність і їм не треба активізовуватися!
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27.11.2023 12:43 Ответить
Не признаються, що просякнуті наскрізь упалнамоченнимі Сівковіча ще з 2011 року.
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27.11.2023 12:48 Ответить
Коректно, коректно, не кокетнічайте та не відмовляйтеся… якщо взяти тільки підрозділ який проводить спецперевірки людей призначених на керівні посади, то там стільки шпигунів та шкідників та хабарників, що шпигунка «овальна» нервово курить бамбук. Тишліки, гогі, сьомочкі, наумови, дубневичи громко аплодують і запускають феєрверки. У якості висновка - Данілов ще досить мʼяко пожурив вас пацани, насправді це дуже велика ракова пухлина…..
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27.11.2023 12:48 Ответить
Та шпигуни в СБУ то фігня, тут взагалі 50% шпигунів РФ, особливо на сході і півдні
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27.11.2023 12:59 Ответить
..прикольно.. чуваки сами себя проверяют и докладывают.. ВЕРЮ!!!
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27.11.2023 13:22 Ответить
Як не Данiлов, то безмозгла.
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27.11.2023 13:38 Ответить
відсутність реакції і дій СБУ на "гнилий прорашистський висер "безмозгої саме найкраще вказує на те, що Данілов таки де в чому говорить правду. "
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27.11.2023 14:46 Ответить
300 агентів за майже 2 роки війни - це провал роботи!! Ганьба!!! Зайдіть в ОПУ, там агент на агенті сидить. І так у кожній державній структурі. До речі, Деркача визнали агентом росії Сполучені Штати ще до війни, так що викресліть його із свого "потужного списку".
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27.11.2023 14:55 Ответить
 
 