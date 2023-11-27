Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны будет рассматривать увольнение "слуги народа" Безуглой с должности главы подкомитета. ДОКУМЕНТ
Завтра на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении народного депутата "Слуги народа" Марьяны Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
Об этом в Facebook сообщила нардепка "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра должно состояться заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марианны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, и рассмотрение на комитете вопроса о лишении ее должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля", - отметила парламентария.
Фриз отметила недопустимость дискредитации военных во время войны со стороны политиков.
"Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - добавила нардепка.
Также Фриз отметила, что инициативы по отзыву Безуглой с должности заместителя председателя Комитета нацбезопасности и обороны блокируются.
"Если для отзыва Марианны Безуглой с должности заместителя комитета нужно решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений от представителя Президента в парламенте, члена нашего Комитета Федора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета достаточно решение Комитета по нацбезопасности. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение", - подытожила она.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного при встрече с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
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Честно говоря, меня удивляет, что представители нашего военно-политического руководства (а мадам Безугла, как никак, является заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне) путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины с Планом обороны Украины...
Более того, они даже не знакомы со СТРУКТУРОЙ и ПРИНЦИПАМИ оборонного планирования в нашем государстве.
Не говоря уже о том, что настоящим открытием для них есть тот факт, что в структуре МОУ существует ведущее подразделение, которое этим занимается и координирует соответствующую работу ВСЕХ государственных институтов в этой области...
Называется он Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины ...
Тетя, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не разбирается, в том - какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему...
Если мадам Безуглу интересует вопрос "как планируется применять ВСУ" (а именно это относится к компетенции генерала Залужного), вместо того, чтобы согласно своему статусу народного депутата и заместителя председателя соответствующего комитета ВРУ, интересоваться планом обороны Украины, в части, которая ее касается , настолько, что она готова "отправлять Главнокомандующего в отставку"... это меня наталкивает на мысль, что с ней явно, "что-то не так"...
Она - либо "офанаревшая шпионка", либо тотально некомпетентная в вопросе оборонного планирования нашего государства (что само по себе, выглядит, мягко говоря, несколько странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает...).
Вариант с психическими отклонениями, я отвергаю... потому что в "Тирнете" фигурирует справка на счет ее полной адекватности в этой сфере.
Поэтому, после КМБ, я бы рекомендовал этой даме иногда почитывать "Армию - информ"...
Там есть достаточно полезные для наших народных депутатов по этой теме материалы...
Не може така кругла дура бути адекватною.
В её фракции - агент Дубинский-«Буратино», которого взяли за госизмену.
Разрушительное влияние на информационное пространство страны, находящейся в жестокой войне. А ещё у меня вопрос к народным депутатам, коллегам пани.. Вам это ок? Вы тоже не хотите замечать последствия её сообщений?..и кремлёвской агентуры в целом, захватишей информпространство Украины, которые в крайнее время, особо рьяно отрабатывают кремлёвскую повестку, призывая пойти на мирные переговоры с фашистами, скуля что всё пропало и Украина не вывезет..куда СБУ смотрит
Бачте Залужний повинен доповісти їй !
А в пику не хочеш - московська прокладка ?
на фоне прогрессирующего дебелизма....Если весь комитет такой, то могу посочувствовать
обществу и всей верховной раде.
Погляньте на
мор... обличчя наших парламентарів - усі як на підбір відповідають їх внутрішній суті.
Пані Безугла - як прапор цієї команди, і танцює красиво, і зовні нагадує Людмилу Янукович.
І старається для баті.
Чекаємо вкиду про "наколоті апельсини", які роздавав Залужний солдатам і цивільним.
Безумна внаглу виконала завдання Оманських візитерів з патрушевим!!
Вона стала на шляхНАНЕСЕННЮ ШКОДИ національній безпеці України!
Тут море фактів для роботи ДБР та СБУ, щоб за її дії, вона отримала ДОВІЧНЕ з конфіскацією !!! Українці гинуть захищаючи Україну, а безумна свідомо ГАДИТЬ нацБезпеці України!
Це і приклад отого зеленого безвладдя в урядовому кварталі під час московської війни! Вішати її ТРЕБА, а не звільняти з Комітету ВРУ!,
надо делать
Cаме у Безуглої віданні була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".
Парламентська опозиція і навіть колишні працівники розвідки звинуватили офіс президента Зеленського у витоку інформації і зриві спецоперації. ТСК, яку очолила Безугла, мала б з'ясувати подробиці справи. Однак за підсумками своєї роботи парламентська комісія так і не знайшла відповіді на це питання, щоправда, окремо наголосивши, що ОП точно не причетний до цього скандалу.
Рішення звільнити правильне.
Бої за Сєвєродонецьк дуже тяжкі. І влада зобов'язана, коментуючи складну ситуацію на фронті, демонструвати єдність, а не займатися публічно внутрішніми розбірками. Проте Безугла дотримується протилежної думки. Вона не просто сіє роздрай, а робить це у максимально жорсткій формі. Приїхавши до Лисичанська, вона одразу ж вступила у публічний конфлікт