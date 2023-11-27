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Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны будет рассматривать увольнение "слуги народа" Безуглой с должности главы подкомитета. ДОКУМЕНТ

безугла

Завтра на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении народного депутата "Слуги народа" Марьяны Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Об этом в Facebook сообщила нардепка "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра должно состояться заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марианны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, и рассмотрение на комитете вопроса о лишении ее должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля", - отметила парламентария.

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны будет рассматривать увольнение слуги народа Безуглой с должности главы подкомитета 01

Фриз отметила недопустимость дискредитации военных во время войны со стороны политиков.

Читайте: Слуга народа Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного: Такое руководство должно уйти

"Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - добавила нардепка.

Также Фриз отметила, что инициативы по отзыву Безуглой с должности заместителя председателя Комитета нацбезопасности и обороны блокируются.

"Если для отзыва Марианны Безуглой с должности заместителя комитета нужно решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений от представителя Президента в парламенте, члена нашего Комитета Федора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета достаточно решение Комитета по нацбезопасности. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение", - подытожила она.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного при встрече с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

Читайте также: Гудыменко требует реакции СБУ на нардепа Безуглую за разглашение гостайны

Автор: 

ВР (29226) увольнение (2671) Фриз (218) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+69
Картина маслом
Баканова - звільнили
Резникова - звільнили
И эту швабру туда же?
А Червинский, боевой офицер - сидит?
Вы там,падлы, совсем пустилися берега?
Вы ,падлы, когда прикроете свой гребаный марафон?
Вместо него можно дес ятки тысяч дронов наклепать!
Всю россию ими засыпать!
Вы на кого ,падлы ,работаете?
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27.11.2023 14:36
+59
Гнати із ВР цю злочинницю потрібно негайно , бо дістала всіх своїми
антиукраїнськими діями 😡
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27.11.2023 14:38
+52
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27.11.2023 15:02
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понавибирали лядей, а тепер їх в своєму борделі місцями переставляють.
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27.11.2023 15:57 Ответить
Oх і гамадрил на фото.....
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27.11.2023 16:00 Ответить
мені смішно, як вона зсередини щоки закусує, щоб типу вилиці виглядали рельєфніше))) а насправді це виглядає кумедно)))
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27.11.2023 21:25 Ответить
От мені, чисто технічно, цікаво: який у неї рівень IQ?
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27.11.2023 16:08 Ответить
73
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27.11.2023 16:25 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2023 17:12 Ответить
і не погано було б її в дьогті викупать, а тоді в пір'ї викатать, та такою під жопу коліном на вулицю копнуть )))
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27.11.2023 16:14 Ответить
Цю суку не звільняти, а присипити треба! Прилюдно, на Майдані
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27.11.2023 16:19 Ответить
дУШЕВНАЯ ОСОБЬ БЕЗУГЛАЯ, НО БОЛЬНАЯ.
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27.11.2023 16:20 Ответить
морда з фільму планета обезян.де вони її откопали,що вона чиясь бувша ескортниця - це технічно неможливо - так скажіть мені за які заслуги попала в список ? це питання відкрите....
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27.11.2023 16:22 Ответить
За дебілізм! Саме такі там кастинг проходили. Дурний дуже зручний і послушний, в дурного сумнівів не буває.
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27.11.2023 16:28 Ответить
думаю всі місця в списку були продані.хто цю кікіМОРу пролистав - мабуть мав свій план.тіпа бути рупором бидла.
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27.11.2023 16:36 Ответить
Процедура самознищення запущена.
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27.11.2023 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U_9kfxz7jq0 https://www.youtube.com/watch?v=U_9kfxz7jq0

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27.11.2023 16:28 Ответить
Все правильно, сначала в следующей жизни родится мужиком, потом станет военным а не гражданским пи@дуном, потом станет качественным военным типа Залужного а потом будет давать советы военному руководству.
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27.11.2023 16:38 Ответить
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27.11.2023 16:41 Ответить
ЭТУ ССУЧКУ ДА В ОКОПЫ НА ПЕРЕДОК ...
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27.11.2023 16:44 Ответить
Краще на розмінування, а не в окопи, щоб позиції не здавала...
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27.11.2023 21:28 Ответить
Как, Вы, скоты, Я имею в виду нашу раду и всех прихлебателей в комитетах и под комитетах рассуждать о действиях военных. Вы допустили вторжение а военные расхлебуют кровавою похлебку.
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27.11.2023 16:58 Ответить
Оцю усю зелено-синю шваль треба садити в один лепрозорій; нехай там гризуть одне одного, як павуки у слоїку.
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27.11.2023 17:16 Ответить
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27.11.2023 17:20 Ответить
Александр Коваленко
Честно говоря, меня удивляет, что представители нашего военно-политического руководства (а мадам Безугла, как никак, является заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне) путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины с Планом обороны Украины...

Более того, они даже не знакомы со СТРУКТУРОЙ и ПРИНЦИПАМИ оборонного планирования в нашем государстве.

Не говоря уже о том, что настоящим открытием для них есть тот факт, что в структуре МОУ существует ведущее подразделение, которое этим занимается и координирует соответствующую работу ВСЕХ государственных институтов в этой области...

Называется он Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины ...

Тетя, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не разбирается, в том - какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему...

Если мадам Безуглу интересует вопрос "как планируется применять ВСУ" (а именно это относится к компетенции генерала Залужного), вместо того, чтобы согласно своему статусу народного депутата и заместителя председателя соответствующего комитета ВРУ, интересоваться планом обороны Украины, в части, которая ее касается , настолько, что она готова "отправлять Главнокомандующего в отставку"... это меня наталкивает на мысль, что с ней явно, "что-то не так"...

Она - либо "офанаревшая шпионка", либо тотально некомпетентная в вопросе оборонного планирования нашего государства (что само по себе, выглядит, мягко говоря, несколько странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает...).

Вариант с психическими отклонениями, я отвергаю... потому что в "Тирнете" фигурирует справка на счет ее полной адекватности в этой сфере.

Поэтому, после КМБ, я бы рекомендовал этой даме иногда почитывать "Армию - информ"...

Там есть достаточно полезные для наших народных депутатов по этой теме материалы...
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27.11.2023 17:22 Ответить
Справку про відсутність психічних захворювань купила. Не дорого коштує.
Не може така кругла дура бути адекватною.
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27.11.2023 17:44 Ответить
Та не дура вона, а просто гарно відпрацьовує своє депутатство. Хтось же її привів у Раду. Чому ця "патріотка", будучи в оборонному комітеті, не вимагала в роки перед вторгненням виконання оборонного замовлення, яке замінили асфальтуванням доріг? Сиділа тихо, як миша, а зараз раптом вилізла з під плінтуса. Хтось дав команду. Хто?
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27.11.2023 21:28 Ответить
Вона не сиділа тихо - вона Бубу від вагнергейту відмазувала, з телеекранів не вилазила.
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27.11.2023 22:31 Ответить
Ну, може вона просто працює за гроші на Єрмака (читай - на кацапів)... Не дурна, а жадібна.
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27.11.2023 21:31 Ответить
Безмозгла це рупор єрмака!
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27.11.2023 17:26 Ответить
Дискредитируя Залужного и ВСУ, "слуга"-нардеп Безуглая чётко отрабатывает руснявое ИПСО по Майдану-3, пытаясь расколоть страну..

В её фракции - агент Дубинский-«Буратино», которого взяли за госизмену.

Разрушительное влияние на информационное пространство страны, находящейся в жестокой войне. А ещё у меня вопрос к народным депутатам, коллегам пани.. Вам это ок? Вы тоже не хотите замечать последствия её сообщений?..и кремлёвской агентуры в целом, захватишей информпространство Украины, которые в крайнее время, особо рьяно отрабатывают кремлёвскую повестку, призывая пойти на мирные переговоры с фашистами, скуля что всё пропало и Украина не вывезет..куда СБУ смотрит
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27.11.2023 17:38 Ответить
Вона не дискредитує, вона навраки об'єднала як порохоботів, так і зелеботів у спільній ненависті до неї
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27.11.2023 23:25 Ответить
Цю Безголову про.********* треба в тюрягу посадити.
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27.11.2023 17:55 Ответить
В камеру до мужиків...
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27.11.2023 18:38 Ответить
На таке лайно клюне тільки збоченець, і то не кожен.
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27.11.2023 21:08 Ответить
Тоді її до полонених орків запустить...
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28.11.2023 03:01 Ответить
...и то, с бодуна та зажмуреними очима.
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28.11.2023 07:56 Ответить
Що вам мужики поганого зробили, щоб ТАК їх лякать?
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27.11.2023 21:33 Ответить
На кожен товар є свій покупець!
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28.11.2023 03:04 Ответить
В шостий клас - ii, най ще вчиться.
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28.11.2023 07:55 Ответить
Гнати нечисть під три чорти .
Бачте Залужний повинен доповісти їй !
А в пику не хочеш - московська прокладка ?
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27.11.2023 18:00 Ответить
Хіба шо ти приїдеш з США та наваляєш
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27.11.2023 19:40 Ответить
путін ***** - безугла *****
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27.11.2023 18:04 Ответить
Краще і не скажеш!
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27.11.2023 20:01 Ответить
Глянул на фото, а лицо несколько туповатое, с просматривающимися чертами легкой деменции

на фоне прогрессирующего дебелизма....Если весь комитет такой, то могу посочувствовать

обществу и всей верховной раде.
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27.11.2023 18:09 Ответить
...і це після того, як вона 2 роки тому зробила серію пластичних операцій і вирівняла зуби, щоб виглядати краще... щось не дуже воно їй допомогло, така ж негарна залишилась... тільки гроші дарма витратила... якби ж вона не була така гівниста всередині, може й ззовні не виглядала б гидко...
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27.11.2023 21:38 Ответить
Всякому овощу - свой салат...Бабайку еще никто не отменял...Если попинают, пойдет фельдшером, согласно своего диплома. Своей внешноСТЬЮ БУДЕТ ИСЦЕЛЯТЬ ОТ ЗАПОРА.
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28.11.2023 07:46 Ответить
Мізки нічим не виправиш.
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28.11.2023 10:24 Ответить
В сотий раз підкреслюю : фізіогноміка - це все-таки наука.
Погляньте на мор... обличчя наших парламентарів - усі як на підбір відповідають їх внутрішній суті.
Пані Безугла - як прапор цієї команди, і танцює красиво, і зовні нагадує Людмилу Янукович.
І старається для баті.
Чекаємо вкиду про "наколоті апельсини", які роздавав Залужний солдатам і цивільним.
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27.11.2023 18:15 Ответить
Без-Углая ( без своего угла), Без-Головая ( отсутствует черепок),Без-Домная ( отсутствует инстинкт Родины), Без-Душная ( без своей души), Без-Породная (таких много в ВР),Без-Мозглая ( такая ОДНА ). Часто фамилии с 16-17 веков отражали особенности их владельцев...
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27.11.2023 18:21 Ответить
Еще есть хорошее украинское выражение,-БЕЗГЛУЗДА...
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27.11.2023 20:13 Ответить
тада через дефис , типо, безглузда-безмозгла.
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28.11.2023 07:53 Ответить
Прикро,але її вибрали розумні кияни! І на яку фізіогноміку воні дивились?чи за гречку продались?Так ото ж!
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27.11.2023 18:22 Ответить
Аби не Порошенко!
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27.11.2023 19:03 Ответить
Хуже нє будєт! Хоть паржом! Сдєлаєм іх вмєстє!
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27.11.2023 21:41 Ответить
Хай би Безугла опікувалися хворими.Вона ж лікар за фахом.Чи може військова з специфічним досвідом.Здогадайтесь самі яким.
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27.11.2023 18:42 Ответить
Не хоті в би я до такого лікаря на прийом попасти. Мабуть диплом лікаря дистанційно отримала? Хто памʼятає у нас вже є сексологи - надзвичайні та повноважні посли України, був гінеколог- секретар РНБО, профсоюзний діяч - голова СБУ, адвокат -міністр оборони і президент - тричі засуджений крадій-рецидівіст. Всё хорошо прекрасная маркиза!!!
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27.11.2023 19:07 Ответить
Якщо вона - лiкар, то в морзi ii мiсце, най копирсаеться в нутрощах - цей наратив iй подобаеться.
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27.11.2023 19:23 Ответить
Каким интеллектищем разит от фото этой " голови підкомітету".
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27.11.2023 18:43 Ответить
Її гнати треба з парламенту драним помелом, і того хто нею керує!
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27.11.2023 19:01 Ответить
Складається враження що деякі члени (по іншому не назву) фракції "слуг" чи "прислуг" ліпше би жували чи "ківавували" ніж виступали з якимись заявами.
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27.11.2023 19:01 Ответить
Звільнити ворога України з Комітету, це іщуку кинули у річку!
Безумна внаглу виконала завдання Оманських візитерів з патрушевим!!
Вона стала на шляхНАНЕСЕННЮ ШКОДИ національній безпеці України!
Тут море фактів для роботи ДБР та СБУ, щоб за її дії, вона отримала ДОВІЧНЕ з конфіскацією !!! Українці гинуть захищаючи Україну, а безумна свідомо ГАДИТЬ нацБезпеці України!
Це і приклад отого зеленого безвладдя в урядовому кварталі під час московської війни! Вішати її ТРЕБА, а не звільняти з Комітету ВРУ!,
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27.11.2023 19:11 Ответить
Дивлюсь на портрет овальної і нарешті зрозумів кого вона мені нагадує … Грету Тумберг ізовнішньо схожі і така ж тупа.
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27.11.2023 19:13 Ответить
а мне она напоминает профиль истукана с острова Пасха...Та же заточка.
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27.11.2023 19:26 Ответить
На мій погляд - Грета симпатичніша... Ну, так, вигляд у Грети трошки дебільний, але вона не настільки гидка, як Мар'яна.
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27.11.2023 21:45 Ответить
Отакі шавки в парламенті від кураторів фсб продовжують знищувати Україну.
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27.11.2023 19:46 Ответить
Одна мудра та гарна людина назвала її "торпедою" - куди направили туди і поплила! Це найкраща її характеристика - "безумна торпеда"! Торпеда може спрацювати, а може і промахнутися - це і є "Безугла"!
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27.11.2023 20:06 Ответить
І головне - пре напролом...куди Єрмак пальцем тикне - туди і пре...
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27.11.2023 21:47 Ответить
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27.11.2023 20:06 Ответить
ничего не надо рассматривать
надо делать
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27.11.2023 20:40 Ответить
Kерівництво парламенту чи партії дії Безуглої не засудили.

Cаме у Безуглої віданні була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".
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27.11.2023 21:16 Ответить
BBC

Парламентська опозиція і навіть колишні працівники розвідки звинуватили офіс президента Зеленського у витоку інформації і зриві спецоперації. ТСК, яку очолила Безугла, мала б з'ясувати подробиці справи. Однак за підсумками своєї роботи парламентська комісія так і не знайшла відповіді на це питання, щоправда, окремо наголосивши, що ОП точно не причетний до цього скандалу.
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27.11.2023 21:50 Ответить
Питання, як мусить закінчитись війна надають ПОЛІТИКИ, народні депутати і президент. Аж ніяк не військові.

Рішення звільнити правильне.
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27.11.2023 21:21 Ответить
А воювати ви будете, я вас вірно зрозумів?
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28.11.2023 03:47 Ответить
…Синдромо-даунито хромосом…
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27.11.2023 21:23 Ответить
Вона кінчена дурепа "Мар'на Безумна" ну як і більшість дебільних слуг урода... Арахамія не набагато розумніше... Стефанчук, якого на компенсації оренду житла у його тещі спіймали, Дубінський- ФСБ шний буратіно... Бужанський - скотина фсб-шна, Яременко невдалий дипломат, якого спіймали на замовленні хвойд на роботі, Трухін, Брагар... Безмізка Верещук (адепт фсб-шних рептілоїдов з алатри)... я заїбався фракцію дебілів і запроданців переписувати... Вова Зє-криворогульний явно "талановитий менеджер" якого в 2019 році треба було в психушці закрити а не президентом обирати..
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27.11.2023 21:26 Ответить
Я ж казав, вафельницю звільнять, Володю Зеленського помиють від поносу, одягнуть йому памперс і знову кошмаритимуть Залужним і Порошенко, лиш би він робив все, що скаже путін
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27.11.2023 21:29 Ответить
КОГДА ЭТУ СВОЛОЧЬ ПУСТЯТ ПОД НОЖ? или просто застрелят на улице!
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27.11.2023 21:35 Ответить
Притягнути до відповідальності, за грати продажу курву.
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27.11.2023 22:02 Ответить
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27.11.2023 22:43 Ответить
Примітно, що однією з цілей її публічних нападок став голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Вона звинуватила його, зокрема, у тому, що він у своєму повідомленні на "Фейсбуці" нібито завищив дані про просування російських військ у Сєвєродонецьку. Безугла заявила, що його інформація - це "неправда", а сам він "не тут, не в Луганській області". Гайдай був змушений публічно відповісти: "Хто така Мар'яна Безугла, щоб я їй казав, де я перебуваю? Вона офіцер російської розвідки? Я повинен сказати точну адресу, щоб туди прилетіла артилерія?"

Бої за Сєвєродонецьк дуже тяжкі. І влада зобов'язана, коментуючи складну ситуацію на фронті, демонструвати єдність, а не займатися публічно внутрішніми розбірками. Проте Безугла дотримується протилежної думки. Вона не просто сіє роздрай, а робить це у максимально жорсткій формі. Приїхавши до Лисичанська, вона одразу ж вступила у публічний конфлікт
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27.11.2023 23:27 Ответить
Бурʼяна Безмозгла , зтули пельку і не відсвічуй , бо від твоїх ввисловів смердить антиукраїнською риторикою 😠
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27.11.2023 23:51 Ответить
Може я чогось не розумію, але з історії, під час війни, вся повнота влади передається Ставкі верховного головнокомандувача і Генеральному штабу. Все, більше ніхто не чим не керує і не рулить. Які на йух парламенти? Які ОПи? Які нардепи і комітети? Який розділ бабла та крадіжки? Гарант закрий ти ці шалмани.
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28.11.2023 00:04 Ответить
Кто бы вашего гаранта закрыл. Бо незнание-некомпетентность, або и целенапрвленность не освобождают от ответственности.
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28.11.2023 07:50 Ответить
А твой гарант ещё живой или уже в холодильнике? А то некоторые рашистские либералы утверждают что твоей рашкой уже патрушев и ко правит, а в гости к картофельному ************* тройник Васильевич катаеться
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28.11.2023 11:56 Ответить
Проснись и пой...пыни во фризере еще с начала марта 2018 года
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28.11.2023 12:13 Ответить
Да мне собственно то по йух,где ваш индеец по имени «тот кто срёт в чемодан» свои кости откинул. Это я про вашего и нашего…..
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28.11.2023 12:34 Ответить
Безмозгла мені дещо нагадує фаріон. Така ж гіперактивна дурепа тільки в іншому відношенні. А може обидві агентки фсб.
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28.11.2023 00:28 Ответить
А спільне в них в тому, що обоє намагаються компрометувати військових.
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28.11.2023 00:32 Ответить
А так хотела выслужиться
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28.11.2023 00:41 Ответить
Там в Верховной раде сидит 73 % таких же уродов + ОПЗЖ
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28.11.2023 00:50 Ответить
Это , так сказать, еще мягко сказано.
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28.11.2023 08:06 Ответить
Головне потрібно розуміти, що "безугла" - це "зеєрмачкова шавка , яка гавкає те , що їй вкладають в рота "двое из ларца, одинаковых с лица".
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28.11.2023 02:40 Ответить
У нас на безмозглых ларец не срабатывает, бо один - в драку, другий - ... в дупу.
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28.11.2023 08:05 Ответить
Нарешті! Давно треба було це зробити!
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28.11.2023 05:45 Ответить
Безмозглу не тільки зняти з тієї посади, але взагалі виключити з того комітету.
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28.11.2023 07:23 Ответить
А через год заснять безмозгла-фильм , мол,до чего она докатилась, бо ее будут пинать с каждой нижеоплачиваемой должности, из-за ее некомпетентности.
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28.11.2023 08:03 Ответить
Ну чего ты так. У неё специализация по освите «семейный врач» (см. Википедию). Бабкам и другим пенсионерам биодобавки с аспирином напаривать , ума много не надо. Вот там в рай поликлинике Деснянского района Киева ей самое место. Хотя она, сдаёться мне, уже и рецепт латиницей выписать не может, ведь она ж уже в категории «відомий український політик» (см. Википедию).
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28.11.2023 12:41 Ответить
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