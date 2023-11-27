Из Украины до сих пор поставляют запчасти для российских самолетов и вертолетов. Среди клиентов – Минобороны РФ и "Ростех", - расследователи

Вторжение РФ и антироссийские санкции не остановили импорт украинских комплектующих для российской авиапромышленности.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания "Авиа ФЭД сервис" обеспечила российскую авиапромышленность запчастями по меньшей мере на 650 млн рублей (7,3 млн долл.), причем большая часть, на 370 млн рублей (4,1 млн долл.), поступила из Украины. Об этом утверждают в своем исследовании расследователи из российского проекта "Важные истории" и OCCRP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В расследовании говорится, что с февраля 2022 года по июль 2023 года "Авиа ФЭД сервис", согласно таможенным декларациям, импортировала детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" почти на 120 миллионов рублей, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 киевского завода "Радар" более 67 миллионов, детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор Сич", продукцию киевского завода "Артем" и других украинских предприятий примерно на 170 миллионов рублей.

Помимо украинских деталей "Авиа ФЭД сервис" импортировала запчасти из Франции, США и Великобритании.

Российская компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство Харьковского машиностроительного завода (ХМЗ) ФЭД. Ее нынешним руководителем является уроженец Луганска Александр Решетник. Клиентами "Авиа ФЭД сервис", согласно данным госзакупок, являются Минобороны России, предприятия госкорпорации "Ростех" и президентский специальный летный отряд "Россия".

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В 2014 году Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" прекратил снабжение продукции своему российскому представительству, а в 2018 году "Авиа ФЭД сервис" попала под украинские санкции. Но это, как отмечают журналисты-расследователи, не остановило импорт украинских комплектующих для российской авиапромышленности.

Основатели "Авиа ФЭД сервис" зарегистрировали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Linker. Эта фирма специализируется на поставках деталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32. Руководителем этой компании, как выяснили расследователи, является уроженец Чернигова Андрей Курта. А владельцем – еще один уроженец Украины Алексей Пальчик.

Linker получал украинскую продукцию, в частности, от компании "Мотор Сич", директора которой Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года задержали по подозрению в госизмене за "незаконную поставку товаров военного назначения для российской штурмовой авиации". Расследователи также установили, что на сайте родственной Linker компании Amis указано, что компания - официальный представитель "Мотор Сич" в ОАЭ и "имеет все необходимые разрешения и лицензии".

Последняя поставка Linker в адрес "Авиа ФЭД сервис" была осуществлена в январе 2023 года, говорится в расследовании. После этого поставки комплектующих для российской авиации "Авиа ФЭД сервис" проводились через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, зарегистрированную в апреле 2023 года.

В комментарии для расследователей директор "Авиа ФЭД Сервис" Александр Решетник заявил, что продукция украинских заводов, которую его фирма передала своим клиентам в 2022-2023 годах, была приобретена раньше, в 2020-2021 годах и просто "лежала за границей". Владелец Linker Алексей Пальчик заявил, что его компания "из Украины в Россию никогда ничего не поставляла и не поставляет". Представитель компании "Бакайторг1" из Кыргызстана на связь с расследователями не вышел.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Евросоюз запретили поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. Впрочем, журналисты неоднократно заявляли, что Москва обходит западные санкции и имеет партнеров, которые ей в этом помогают.