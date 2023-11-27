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Из Украины до сих пор поставляют запчасти для российских самолетов и вертолетов. Среди клиентов – Минобороны РФ и "Ростех", - расследователи

мотор,сич,січ

Вторжение РФ и антироссийские санкции не остановили импорт украинских комплектующих для российской авиапромышленности.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания "Авиа ФЭД сервис" обеспечила российскую авиапромышленность запчастями по меньшей мере на 650 млн рублей (7,3 млн долл.), причем большая часть, на 370 млн рублей (4,1 млн долл.), поступила из Украины. Об этом утверждают в своем исследовании расследователи из российского проекта "Важные истории" и OCCRP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В расследовании говорится, что с февраля 2022 года по июль 2023 года "Авиа ФЭД сервис", согласно таможенным декларациям, импортировала детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" почти на 120 миллионов рублей, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 киевского завода "Радар" более 67 миллионов, детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор Сич", продукцию киевского завода "Артем" и других украинских предприятий примерно на 170 миллионов рублей.

Помимо украинских деталей "Авиа ФЭД сервис" импортировала запчасти из Франции, США и Великобритании.

Российская компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство Харьковского машиностроительного завода (ХМЗ) ФЭД. Ее нынешним руководителем является уроженец Луганска Александр Решетник. Клиентами "Авиа ФЭД сервис", согласно данным госзакупок, являются Минобороны России, предприятия госкорпорации "Ростех" и президентский специальный летный отряд "Россия".

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В 2014 году Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" прекратил снабжение продукции своему российскому представительству, а в 2018 году "Авиа ФЭД сервис" попала под украинские санкции. Но это, как отмечают журналисты-расследователи, не остановило импорт украинских комплектующих для российской авиапромышленности.

Основатели "Авиа ФЭД сервис" зарегистрировали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Linker. Эта фирма специализируется на поставках деталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32. Руководителем этой компании, как выяснили расследователи, является уроженец Чернигова Андрей Курта. А владельцем – еще один уроженец Украины Алексей Пальчик.

Linker получал украинскую продукцию, в частности, от компании "Мотор Сич", директора которой Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года задержали по подозрению в госизмене за "незаконную поставку товаров военного назначения для российской штурмовой авиации". Расследователи также установили, что на сайте родственной Linker компании Amis указано, что компания - официальный представитель "Мотор Сич" в ОАЭ и "имеет все необходимые разрешения и лицензии".

Последняя поставка Linker в адрес "Авиа ФЭД сервис" была осуществлена в январе 2023 года, говорится в расследовании. После этого поставки комплектующих для российской авиации "Авиа ФЭД сервис" проводились через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, зарегистрированную в апреле 2023 года.

В комментарии для расследователей директор "Авиа ФЭД Сервис" Александр Решетник заявил, что продукция украинских заводов, которую его фирма передала своим клиентам в 2022-2023 годах, была приобретена раньше, в 2020-2021 годах и просто "лежала за границей". Владелец Linker Алексей Пальчик заявил, что его компания "из Украины в Россию никогда ничего не поставляла и не поставляет". Представитель компании "Бакайторг1" из Кыргызстана на связь с расследователями не вышел.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Евросоюз запретили поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. Впрочем, журналисты неоднократно заявляли, что Москва обходит западные санкции и имеет партнеров, которые ей в этом помогают.

Автор: 

авиация (2817) Мотор Січ (124) россия (95308)


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Топ комментарии
+80
"Ви нє панімаєтє, ета ж савсєм другоє. Ми ж патєряєм бальшіє дєньгі!"
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27.11.2023 14:37
+35
Так это нормально
Если выбрали в президенты агента ФСБ РФ
Куда будут поставлять детали?
В РФ, конечно
Шо тут непонятного ?
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27.11.2023 14:44
+28
Бл*ть, твою ж наліво...
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27.11.2023 14:40
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Забей в гугл "Европа продолжает покупать российский газ", кому нужны твои азиаты в кишлаке.
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27.11.2023 16:07 Ответить
Так і нічого не зрозумів, читай ще раз, а потім коментуй.
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27.11.2023 16:30 Ответить
Усе він зрозумів. Це троль, що просто маніпулює.
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27.11.2023 20:13 Ответить
Цікаво, СБУ нє в курсє? Чи в долє? Чи може їм не на часі такими "дрібницями" займатися, бо треба ж займатися Червінським ...
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27.11.2023 16:16 Ответить
А газ до Чехії теж ІПСО , пришляпкуватий
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27.11.2023 16:25 Ответить
Окуеть .
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27.11.2023 16:34 Ответить
Мені здається смертна кара за держ.зраду під час війни має бути. І західні партнери промовчать.
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27.11.2023 16:36 Ответить
Ні не так , розстрилити треба презідента як в Румунії , хочь одного тоді діло пійде Або як в Італії , або во Франції , та Англії , поки глава держави почуває себе бескарним діла не буде Жорстко , факт , але це так .
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27.11.2023 16:37 Ответить
А кто " крыша " у этой фирмы.
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27.11.2023 16:56 Ответить
Ха-ха-ха, а пенсов за репост из Однокласников на нары
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27.11.2023 17:08 Ответить
Странно, как это может быть😁😁😁
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27.11.2023 17:10 Ответить
Щось не чути тих довб@***** які вили на те що Голандія тюльпани продала рфії і НАЗК мовчить наче всралось
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27.11.2023 17:24 Ответить
Зеленський же вводить санкції!!!

Ух ти ж, як вони працюють....
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27.11.2023 17:47 Ответить
Ще хтось сумнівається, що при владі кроти кремлівські і південь України здали з наказу ярмака і зеленського 🤬😡😡
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27.11.2023 17:56 Ответить
І цей «малюк» пишається, що його іменем дрон назвали?!
Та «піс_дюк» краще йому підходить.
Як можна таке допускати?!
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27.11.2023 18:39 Ответить
Цей малюк на замовлення дєрьмака посадив Червінського.
То у вас якісь сумніви щодо його "патріотичності"?
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27.11.2023 20:19 Ответить
Директора та власники вже повинні взяті під варту по логіці
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27.11.2023 18:41 Ответить
Більш дебільної нації, ніж українці, немає ніде у світі.
Вони все роблять, щоб знищити свою державу. І запчастини до російської зброї, яка вбиває їх самих (дебілів), це ще не найбільше зло проти себе самих.
Адже, вибрати під час війни верховним головнокомандуючим агента кремля, який все життя ненавидів Україну і насміхався над нею, це треба бути конченими дебілами.
Україною керують агенти ФСБ, і хтось тут сподівається перемогти росію?
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27.11.2023 18:58 Ответить
Саме цікаве, що винен Залужний, виявляється, а не Шмигаль, наприклад.... Безглузда щось прогавкала, ой прогавила...
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27.11.2023 19:12 Ответить
Залужний "винний" в усьому. А головне - в тому, що йому довіряє вдвічі більше, ніж вазелінському.
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27.11.2023 20:21 Ответить
Розстріляти!
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27.11.2023 19:38 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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27.11.2023 19:45 Ответить
Зрадників потрібно не звільняти, або саджати. Їх треба вбивати.
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27.11.2023 19:50 Ответить
Треба виводити на вулицю, прив'язувати до стовпа на кілька днів, і писати на лобі "Я зрадник, продаю запчастини для россійської зброї під час війни".
Їх вилікує тільки страх перед ганьбою і утратою репутації навіть серед своїх друзів з РФ.
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27.11.2023 21:54 Ответить
Давайте по порядку. зеленський то, ніпрічьом?
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27.11.2023 21:50 Ответить
Як-то так, украинци. Хтось гине на фронт, а хтось зробить коштив на убой властний нарид и Бойцов на фронт. Убейте цю наволоч нх.инакше вас не будет. Я българин, и не возхитился.
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27.11.2023 21:53 Ответить
Ну ось, а ми ще нарікаємо що санкції союзників діряві. А в самих рило даже не в пушку, а волохате!
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27.11.2023 22:19 Ответить
Для 73% головне, що не барига Порошенко . А поставки деталей в рф - ну і що, зате не втік!
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27.11.2023 23:00 Ответить
Так в чё проблема? Посадите их там всех за госизмену и коллаборационизм
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28.11.2023 00:40 Ответить
НЕ ВІРЮ! ПІД ЧАС ВІЙНИ ПОСТАЧАННЯ НАВІТЬ ПОЄДИНИХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕ ЗЛОЧИН! ПРЕЧЕТНІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗСТРІЛУ!!!
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28.11.2023 05:25 Ответить
Всі ті підприємства давно відомі. Знайти кількох людей, шо раніше працювали на них та накрити сбу. У цьому плані сбу ніхрена не працює - бо директори цих гнидників в основному з партії регіонів - опзж(забороненої зеленским якось цікаво - так помпезно, по zeмарафону показали - він заборонив - а на справді голосують в раді за антіукраїнськи закони зеленского). І про яке, сумісне з США, може йти мова по виготовленню зброї. Там на тих сокових заводах - сепар на сепарі тай сепаром поганяє.
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28.11.2023 08:36 Ответить
Те що із заводів постачають якісь запчастини до РФ -це питання до керівництва заводів, які таємно злочино порушували заборону і постачали товари
Так звільніть всіх СУМНІВНИХ керівників цих заводів
Вони колишні
А з колишніми майбутнього ніколи не може бути
Все що треба -це військовий контроль над цими заводами, ось тоді можна запобігти вивозу запчастин
Забороніть продажу продукції з цих заводів в будь-яку країну бо через ті країни потрапить до Росії
Хтось каже що Зеленський виний
Але він заводами не управляє
А управляють підступні кацапські агенти
Звільнили обласних воєнкомів всіх винних чи не винних без розбору
Так без розбору мали б вигнати і керівників заводів
Бо на війні немає часу виясняти чиюсь провину
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28.11.2023 08:41 Ответить
Дезінформація
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28.11.2023 22:44 Ответить
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