Линия фронта существенно не изменилась, ситуация очень сложная, но армия РФ терпит потери как в личном составе, так и в технике, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя в Украине очень сложная, продолжаются интенсивные бои на востоке. Линия фронта с начала контрнаступления украинских войск существенно не изменилась, однако россияне несут значительные потери как в личном составе, так и в технике.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Столтенберг отвечая на вопрос, как выглядит ситуация на фронте в Украине и что в Альянсе готовы сделать для выхода из "тупика" заявил, что ситуация очень сложная.

Мы видим интенсивные боевые действия. Очень сложная ситуация вдоль линии фронта. Особенно на востоке. Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта существенно не изменилась. То есть мы должны различать то, что линия фронта не передвигается и то, что происходят интенсивные боевые действия", – пояснил генсек НАТО.

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Он отметил, что НАТО и страны-партнеры "действительно поражены храбростью и компетентностью ВСУ и их возможностью наносить удары по линии обороны россиян на оккупированных территориях".

"Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать мэтрами продвижения, но также потерями, которые понесет противник. Линия фронта не очень сильно изменилась. Но также, если российские войска понесут существенные потери как в личном составе, так и в способностях, то это является существенным достижением. А также украинцы оттолкнули Черноморский флот РФ. И это большое достижение", - добавил Столтенберг.