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Новости Война
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Линия фронта существенно не изменилась, ситуация очень сложная, но армия РФ терпит потери как в личном составе, так и в технике, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя в Украине очень сложная, продолжаются интенсивные бои на востоке. Линия фронта с начала контрнаступления украинских войск существенно не изменилась, однако россияне несут значительные потери как в личном составе, так и в технике.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Столтенберг отвечая на вопрос, как выглядит ситуация на фронте в Украине и что в Альянсе готовы сделать для выхода из "тупика" заявил, что ситуация очень сложная.

Мы видим интенсивные боевые действия. Очень сложная ситуация вдоль линии фронта. Особенно на востоке. Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта существенно не изменилась. То есть мы должны различать то, что линия фронта не передвигается и то, что происходят интенсивные боевые действия", – пояснил генсек НАТО.

Читайте: Украина побеждает как суверенное европейское государство, - Столтенберг

Он отметил, что НАТО и страны-партнеры "действительно поражены храбростью и компетентностью ВСУ и их возможностью наносить удары по линии обороны россиян на оккупированных территориях".

"Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать мэтрами продвижения, но также потерями, которые понесет противник. Линия фронта не очень сильно изменилась. Но также, если российские войска понесут существенные потери как в личном составе, так и в способностях, то это является существенным достижением. А также украинцы оттолкнули Черноморский флот РФ. И это большое достижение", - добавил Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9931) Столтенберг (1619) контрнаступление (350)


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Топ комментарии
+4
Він наче подоляк..
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27.11.2023 14:48
+2
Пішли ви ....., зі своєю константацією фактів!
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27.11.2023 14:47
+2
Які, плять, "англосакси"?

Вас що, супутниковою тарілкою по голові вдарило? Ще б хозарів згадали...
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27.11.2023 15:07
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Не переживайте у них техніки до...я, ми вам залишим. Покажите їм, яке ви грізне НАТО.
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27.11.2023 14:45 Ответить
Пішли ви ....., зі своєю константацією фактів!
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27.11.2023 14:47 Ответить
Ні як раз щиро дякуємо. Коли у найближчій час вирішується питання про допомогу Україні потрібна саме така констатація фактів, озвучена на найвищому рівні і чудово що генсек НАТО сприяє отриманню більшої допомоги Україні
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27.11.2023 15:08 Ответить
Він наче подоляк..
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27.11.2023 14:48 Ответить
Пана Столтенберга все влаштовує. Ескалаці, найголовніше, не має, армію кацапів знекровлюють, то ж все ОК. Ну а що в цьому процесі ще і гинуть українці , ну так добре що не європейці.
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27.11.2023 14:51 Ответить
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ситуація на полі бою в Україні дуже складна, тривають інтенсивні бої на сході. Лінія фронту з початку контрнаступу українських військ суттєво не змінилася, (((Лінія фронту з початку контрнаступу українських військ суттєво не змінилася через те, що НАТО І (західні союзники))НЕ ВИКОНУЮТЬ ОБОВЯЗКИ ,про які ,перед тим "торочив" цей натівський ********
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27.11.2023 14:55 Ответить
Які, плять, "англосакси"?

Вас що, супутниковою тарілкою по голові вдарило? Ще б хозарів згадали...
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27.11.2023 15:07 Ответить
Все відбувається так, як хотіли натівці та британські й американські імперіалісти. Їм це вдалося.
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27.11.2023 15:14 Ответить
Невже їм потрібне нове об'єднання росії, Україні і БРСР?
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27.11.2023 15:20 Ответить
Насправді навпаки. Їм потрібно, щоб пострадянські країни воювали між собою.
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27.11.2023 15:22 Ответить
Тоді вони мають давати нам нормально зброї. Інакше скоро всі боєздатні закінчаться, Україну буде завойовано, а всі почекуни через декілька років будуть мобілізовані до лав армії нової кацапської імперії, разом з бульбашами. Як їм така перспективка?
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27.11.2023 15:25 Ответить
То дають же. Рівно стільки, щоб війна продовжувалася. Виснаження наступить у живій силі. Орків багато, українців мало. Тоді вони все кинуть, як у Афганістані, та відморозяться. З них як з гуся вода...
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27.11.2023 15:37 Ответить
І отримають нову кацапську імперію. Були б імперіалісти дійсно імперіалістами, дали б чортів русні нашими руками і показали: хто з західними імперіалістами, той і переміг, тож приєднуйтесь. Але ні, вони ж демократи. Тому приєднуватись будуть до кацапської імперії. Де вона - там перемога, опиратися безглуздо.
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27.11.2023 15:39 Ответить
Їм краще кацапська, стара знайома імперія ніж нова індійська чи китайська.
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27.11.2023 15:43 Ответить
Це буде нова імперія, зовсім незнайома, тому що врахувала помилки попередніх двох.
І методів проти цієї імперії у "західних імперіалістів" немає.
Зате у цієї імперії проти "західних імперіалістів" - цілий арсенал.
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27.11.2023 15:46 Ответить
Так це вони керують ******. Заставили його в 2008 році на саміті НАТО розповідати про 17 мілйонів русскіх "на Україне", потім заставили його написати історичне ессе на тему того що русскіє і українці це один народ, а потім підсунули йому промову в якій він оголосив СВО заради боротьби з нацизмом, захистом Донбасу і тд. Одним словом не ***** а лялька.
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27.11.2023 15:59 Ответить
 
 