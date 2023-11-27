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Новости Война
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Путин усиливает вторжение, посылая все больше россиян на смерть, - министр обороны Великобритании Шеппс

путін

Храбрость Украины и поддержка Запада сдерживают продвижение РФ, но следует продолжать оказывать помощь Украине.

Об этом в соцсети X сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, передает Цензор.НЕТ.

"Путин усиливает свое вторжение - бессмысленно посылая все больше россиян на смерть чем в любое время с начала войны", - подчеркнул он.

Шеппс отметил, что украинская храбрость и поддержка Запада сдерживают продвижение РФ, однако необходимо продолжать поддержку.

Ранее британская разведка сообщила, что потери армии РФ самые большие с самого начала полномасштабного вторжения.

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Автор: 

Великобритания (4912) россия (95308) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+12
міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс хоче сказати наступне-" Куйло посилює своє вторгнення в Україну тільки тому, що ми, звели майже на нівець допомогу Україні , даючи куйлу можливсть ,в такий спосіб, посилювати своє вторгнення в Україну
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27.11.2023 15:26
+5
***** одержиме дияволом. Подивіться на це рило на фото. Видно роги .
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27.11.2023 15:27
+3
Зараз, пан Залужний, надасть безуглій план дій, на наступний рік, і кацапи вирівняють становище...
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27.11.2023 15:27
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міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс хоче сказати наступне-" Куйло посилює своє вторгнення в Україну тільки тому, що ми, звели майже на нівець допомогу Україні , даючи куйлу можливсть ,в такий спосіб, посилювати своє вторгнення в Україну
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27.11.2023 15:26 Ответить
Зараз, пан Залужний, надасть безуглій план дій, на наступний рік, і кацапи вирівняють становище...
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27.11.2023 15:27 Ответить
Путін - хабадник, йому росіян не шкода. Навпаки.
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27.11.2023 15:27 Ответить
Путін - хабадник, а росіяни хто?
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27.11.2023 15:53 Ответить
біосміття, зброд виродженців.
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27.11.2023 21:27 Ответить
Російськомовне біосміття, російськомовний зброд російськомовних виродженців.
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27.11.2023 23:01 Ответить
***** одержиме дияволом. Подивіться на це рило на фото. Видно роги .
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27.11.2023 15:27 Ответить
- а рассіянє одержимі путіним.
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27.11.2023 15:50 Ответить
Посилати то посилає, от тільки самі кацапи дохнути не бажають за х#йла та олігархів
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27.11.2023 15:29 Ответить
Новітній гітлер! Який пішов ''ва-банк''. А ще хтось розповідає про якісь ''мирні переговори''. Та та зараза може щось там підписати, а потім зализавши рани напасти з новою силою, а тоді нам від союзників допомоги не діждатися -бо ж ''мирний договір''. А своє озброєння ми не зробимо-бо зеленим асфальти важливіші!
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27.11.2023 15:50 Ответить
Кількість трупів для *уйла і росіян значення не має
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27.11.2023 16:20 Ответить
Спасибі, ми теж помітили!
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27.11.2023 16:21 Ответить
Если сравнить коментарии на Путина и Зеленского, то у Путина комментарии выглядят лучше. Выглядит так что Путин президент Украины.
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27.11.2023 16:29 Ответить
Тактика московитів на генному рівні: задушити масою (количеством)
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27.11.2023 17:08 Ответить
Путлєр повинен бути знищений фізично ,
як жорстокий вдивця і терорист номер один в світі 😠
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27.11.2023 19:08 Ответить
 
 