Путин усиливает вторжение, посылая все больше россиян на смерть, - министр обороны Великобритании Шеппс
Храбрость Украины и поддержка Запада сдерживают продвижение РФ, но следует продолжать оказывать помощь Украине.
Об этом в соцсети X сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, передает Цензор.НЕТ.
"Путин усиливает свое вторжение - бессмысленно посылая все больше россиян на смерть чем в любое время с начала войны", - подчеркнул он.
Шеппс отметил, что украинская храбрость и поддержка Запада сдерживают продвижение РФ, однако необходимо продолжать поддержку.
Ранее британская разведка сообщила, что потери армии РФ самые большие с самого начала полномасштабного вторжения.
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+12 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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як жорстокий вдивця і терорист номер один в світі 😠