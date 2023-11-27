Путин усиливает вторжение, посылая все больше россиян на смерть, - министр обороны Великобритании Шеппс

Храбрость Украины и поддержка Запада сдерживают продвижение РФ, но следует продолжать оказывать помощь Украине.

Об этом в соцсети X сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, передает Цензор.НЕТ.

"Путин усиливает свое вторжение - бессмысленно посылая все больше россиян на смерть чем в любое время с начала войны", - подчеркнул он.

Шеппс отметил, что украинская храбрость и поддержка Запада сдерживают продвижение РФ, однако необходимо продолжать поддержку.

Ранее британская разведка сообщила, что потери армии РФ самые большие с самого начала полномасштабного вторжения.

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