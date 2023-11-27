На Софийской площади установят елку, массовых мероприятий и развлечений не будет, - Кличко
Главную елку страны в этом году по традиции установят на Софийской площади.
Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы. Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.\
"Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии".
Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", - говорится в сообщении.
По словам Кличко, массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.
"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева.
Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января", - резюмирует Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поделитьвитратити на дрони, але потім не треба плакатися, коли після такого ставлення до себе від держави ці меценати звалять звідси нафіг і Україна втратить купу податків
Чи вона буде чорними вогниками горітиме?