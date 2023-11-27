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Новости
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На Софийской площади установят елку, массовых мероприятий и развлечений не будет, - Кличко

ялинка,київ

Главную елку страны в этом году по традиции установят на Софийской площади.

Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы. Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.\

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"Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии".

Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева.

Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января", - резюмирует Кличко.

Автор: 

Киев (25466) Кличко (4635) елка (181)


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Топ комментарии
+9
Навіщо? Може краще б меценати ці кошти потратили на дрони, що знищуюють рашистів?
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27.11.2023 15:57
+7
краще б меценати (учасники міських корупційних схем) купили пару сотень нормальних дронів. країна придурків((( таким чином ми дійдеом до чогось поганого
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27.11.2023 15:59
+6
можно купити тільки каркас, а його обвішати зелёними всих пошибів ))
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27.11.2023 16:01
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Навіщо? Може краще б меценати ці кошти потратили на дрони, що знищуюють рашистів?
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27.11.2023 15:57 Ответить
Неначасі.
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27.11.2023 16:02 Ответить
Ну, а як їх змусити? Це їх бабки, на що хочуть, на то і витрачають. Можна звичайно отнять и поделить витратити на дрони, але потім не треба плакатися, коли після такого ставлення до себе від держави ці меценати звалять звідси нафіг і Україна втратить купу податків
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27.11.2023 16:26 Ответить
краще б меценати (учасники міських корупційних схем) купили пару сотень нормальних дронів. країна придурків((( таким чином ми дійдеом до чогось поганого
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27.11.2023 15:59 Ответить
Почекайте. Її ще асфальтом обкладуть.
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27.11.2023 16:01 Ответить
Зєльоная йолка.
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27.11.2023 15:59 Ответить
можно купити тільки каркас, а його обвішати зелёними всих пошибів ))
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27.11.2023 16:01 Ответить
А на трутні меценати не хочуть скинутись?
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27.11.2023 16:00 Ответить
А якже світломаскувальні заходи?!
Чи вона буде чорними вогниками горітиме?
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27.11.2023 16:07 Ответить
"меценати" стільки бабла підняли на підрядах, що їм та ялинка як на кінчику голки...
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27.11.2023 16:09 Ответить
Так мабуть завжди було, місто ні до чого, гроші не потрібні... На глінтвейні заробляють "меценати"...
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27.11.2023 16:12 Ответить
На дрони краще киньте гроші.
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27.11.2023 16:13 Ответить
Глобальних заходів не передбачується-ага, щас там набіжать стоєчнікі випічка шаверма глінчик і почнеться ухуху
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27.11.2023 16:14 Ответить
Ялинка це добре... хоча б якась буде разрада для наших дітей.
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27.11.2023 16:19 Ответить
Атож, святкуймо - приходить-бо повний е-е-е... Новий Рік же ж...
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27.11.2023 16:30 Ответить
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27.11.2023 16:31 Ответить
хватить пибздіть.у дітей дитинство одне - і свято потрібне.чи ви дітьми не були ? ясно гулянки й розваги дорослих непотрібні,але дитяче свято - це обовязок.дитинства не повернеш і діти не винні що їх батьки довбокрюки втратили розуміння добра і зла.
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27.11.2023 16:33 Ответить
А ще на ялинці можна повісити... Хто там висів на Майдані, коли ялинку поставили? Прєпіздєнт колишній
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27.11.2023 16:53 Ответить
и шо рестораны не будут работать?
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27.11.2023 16:50 Ответить
А ви хочете там побувати ?
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27.11.2023 18:02 Ответить
Масових заходів не передбачено, але буде не проштовхнутись.
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27.11.2023 17:18 Ответить
Черговий обмані дурість Перше --- всі кошти повинні іти на ЗСУ. Зброя, амуніція, харчі,грошові виплати Друге --святкувати в країні коли кожний день сотні загиблих, коли горе і траур в багатьох родинах---це кощунство і приниження наших захисників Чи мають керівникі всіх рівнів совість і розум???
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27.11.2023 17:45 Ответить
 
 