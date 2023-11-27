На Софийской площади установят елку, массовых мероприятий и развлечений не будет, - Кличко

Главную елку страны в этом году по традиции установят на Софийской площади.

Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы. Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.\

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"Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии".

Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева.

Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января", - резюмирует Кличко.