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Захватчики свозят "чиновников" из оккупированной Луганской области на обучение в РФ, - Центр нацсопротивления

чиновник,чиновники

Россияне свозят представителей оккупационной администрации города Антрацит Луганской области на обучение в Ставрополь в России. Захватчики планируют вербовать их на сотрудничество с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство из этих "чиновников" не имеют высшего образования и набраны с улиц, поскольку в регионе есть дефицит кадров. Следовательно, в оккупационных администрациях на ротационной основе работают гастролеры из РФ, но в планах москвы - изменить ситуацию и найти достаточное количество коллаборантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предателей будут учить работать в "одной вертикали" Кремля, то есть распределять потоки и сотрудничать с надзирателями из москвы.

Также работников будут вербовать на сотрудничество с российскими спецслужбами.

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Автор: 

оккупация (10103) Центр национального сопротивления (554) Луганская область (6486)


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А шо, вони "служать" незавербованими? Нєпарядак!
"Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами." Джерело:
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27.11.2023 16:34 Ответить
а они что еще граждане Украины?
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27.11.2023 17:54 Ответить
Трускавець не нагадує
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27.11.2023 18:20 Ответить
Та то до п.зди, хімарс не розбирає хто вчений а хто ні!!!
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27.11.2023 19:18 Ответить
 
 