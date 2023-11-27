Захватчики свозят "чиновников" из оккупированной Луганской области на обучение в РФ, - Центр нацсопротивления

Россияне свозят представителей оккупационной администрации города Антрацит Луганской области на обучение в Ставрополь в России. Захватчики планируют вербовать их на сотрудничество с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство из этих "чиновников" не имеют высшего образования и набраны с улиц, поскольку в регионе есть дефицит кадров. Следовательно, в оккупационных администрациях на ротационной основе работают гастролеры из РФ, но в планах москвы - изменить ситуацию и найти достаточное количество коллаборантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предателей будут учить работать в "одной вертикали" Кремля, то есть распределять потоки и сотрудничать с надзирателями из москвы.

Также работников будут вербовать на сотрудничество с российскими спецслужбами.

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