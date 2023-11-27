Кулеба посетит Брюссель для ускорения интеграции Украины в ЕС и НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы мобилизовать военную поддержку от ЕС и НАТО и ускорить вступление Киева в обе организации.
Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
Целью визита является мобилизация политической и военной поддержки со стороны государств-членов ЕС и НАТО, продвижение вступления Украины в обе организации, в частности - в контексте подготовки следующего заседания Европейского совета в декабре, а также интеграция оборонных индустрий Украины и НАТО, ускорение производства и поставки оружия и боеприпасов для украинских воинов", - говорится в сообщении.
В частности, во вторник, 28 ноября, Кулеба проведет переговоры с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, выступит с речью на открытии в Европейском парламенте конференции об ответственности за российские преступления, а также откроет VR-выставку "Living the war" .
В среду, 29 ноября, Кулеба примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которое состоится в штаб-квартире НАТО в рамках встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов Альянса.
Он проинформирует союзников НАТО об актуальной ситуации на фронте и первоочередных военных нуждах Украины, обсудит адаптированную Годовую национальную программу на 2024 год в свете подготовки к Вашингтонскому саммиту НАТО.
Глава МИД также проведет в Брюсселе ряд двусторонних встреч, в том числе - с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с министрами иностранных дел государств-членов Альянса.
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Гм...
Виходить, без цих відвідин процеси інтеграції були б повільнішими?
А чому?
щоб нас кудись прийняли ми повинні зробити реформи, а зе-влада робити не хоче, бо як же вони будуть харчуватися?
А памʼятаєте як всі ржали з жартів Зєлі про "країну - актрису з німецькіх фільмів для дорослих"?
До речі, що тобі не сподобалось, не знаєш значення слова "неофіти", то купи собі тлумачний словник, якщо грошей вистачить, а щоб вистачило, спробуй менше бухати 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
Керівництво Верховної Ради блокує поїздку голови комітету з питань інтеграції України з ЄС https://lb.ua/file/person/1922_klimpushtsintsadze_ivanna_orestivna.html Іванни Климпуш-Цинцадзе на засідання COSAC у Мадрид, де вона має доповідати від України.