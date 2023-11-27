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Новости
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Кулеба посетит Брюссель для ускорения интеграции Украины в ЕС и НАТО

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель, чтобы мобилизовать военную поддержку от ЕС и НАТО и ускорить вступление Киева в обе организации.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Целью визита является мобилизация политической и военной поддержки со стороны государств-членов ЕС и НАТО, продвижение вступления Украины в обе организации, в частности - в контексте подготовки следующего заседания Европейского совета в декабре, а также интеграция оборонных индустрий Украины и НАТО, ускорение производства и поставки оружия и боеприпасов для украинских воинов", - говорится в сообщении.

В частности, во вторник, 28 ноября, Кулеба проведет переговоры с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, выступит с речью на открытии в Европейском парламенте конференции об ответственности за российские преступления, а также откроет VR-выставку "Living the war" .

Читайте также: Полное членство Украины в НАТО в условиях войны невозможно, - Столтенберг

В среду, 29 ноября, Кулеба примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которое состоится в штаб-квартире НАТО в рамках встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов Альянса.

Он проинформирует союзников НАТО об актуальной ситуации на фронте и первоочередных военных нуждах Украины, обсудит адаптированную Годовую национальную программу на 2024 год в свете подготовки к Вашингтонскому саммиту НАТО.

Глава МИД также проведет в Брюсселе ряд двусторонних встреч, в том числе - с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с министрами иностранных дел государств-членов Альянса.

Читайте также: Украина станет членом НАТО, необходимо проводить реформы, - Столтенберг

Автор: 

Брюссель (615) членство в НАТО (1501) Евросоюз (17052) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Як депутатку від ''ЄС'' то не пустили! Аби тільки ''Пороху'' насолити.
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27.11.2023 16:39
+4
Це називається, зеленвй владі аби що п*здіть, адже нам ясно було сказано,
щоб нас кудись прийняли ми повинні зробити реформи, а зе-влада робити не хоче, бо як же вони будуть харчуватися?
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27.11.2023 16:28
+4
А посла до Британію коли? Закінчилися сексологині у Єрмака ?
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27.11.2023 16:40
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Правила форума Совет форумчан
ти маєш там сидіти безвиїздно!
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27.11.2023 16:24 Ответить
під дверима )))
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27.11.2023 16:26 Ответить
Кулеба відвідає Брюссель для прискорення інтеграції України до ЄС та НАТО

Гм...
Виходить, без цих відвідин процеси інтеграції були б повільнішими?
А чому?
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27.11.2023 16:25 Ответить
думал воровать перестанут - что бы ускорить процесс вступления в НАТО, но зелёные решили с козырей зайти))) Кулеба поедет в Брюсель ...
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27.11.2023 16:27 Ответить
Це називається, зеленвй владі аби що п*здіть, адже нам ясно було сказано,
щоб нас кудись прийняли ми повинні зробити реформи, а зе-влада робити не хоче, бо як же вони будуть харчуватися?
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27.11.2023 16:28 Ответить
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27.11.2023 18:14 Ответить
Для початку потрібно дезінтегрувати з України зелену плісняву
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27.11.2023 16:30 Ответить
И какие аргументы Кульбаба привезёт? Снова будет стращать войнами и толпами беженцев, что Украина защищает половину мира?
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27.11.2023 16:34 Ответить
"Кулеба відвідає Брюссель для прискорення..." - i з прискоренням повернеться.
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27.11.2023 16:38 Ответить
все буде швидко - він же в кедах поїхав......
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27.11.2023 17:05 Ответить
Як депутатку від ''ЄС'' то не пустили! Аби тільки ''Пороху'' насолити.
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27.11.2023 16:39 Ответить
А посла до Британію коли? Закінчилися сексологині у Єрмака ?
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27.11.2023 16:40 Ответить
"- Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы" (С)

А памʼятаєте як всі ржали з жартів Зєлі про "країну - актрису з німецькіх фільмів для дорослих"?
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27.11.2023 16:41 Ответить
Пробирає аж до сліз...а ціни ростуть нібито не кацапам ввели санкціі.
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27.11.2023 16:45 Ответить
З таким же успіхом міг посрать сходить.
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27.11.2023 16:54 Ответить
Столтенберг каже зась, а це диво поїде, щоб прискорити! Як буде прискорювати? Якийсь паноптикум. Таке приниження. Ні Будапештський меморандум, підтертися ним, ні США, ні ЄС, ні НАТО, ні ці всі міністри, канцлери, генерали не тримають своїх слов. Будем у з Україною стільки - скільки потрібно... То ми не вірно зрозуміли. Ми вважали стільки, скільки потрібно Україні. А вони вважали стільки - скільки потрібно їм! Вже їм не потрібно.
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27.11.2023 17:00 Ответить
дійсно, саме візит цього одоробла в Брюссель прискорить наш вступ в ЄС та НАТО дебіли, мля...
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27.11.2023 17:03 Ответить
Толька ні єта 🤔🧐😁 Один неголений хрипун вже з'їздив у США, що його навіть слухати не захотіли,- результат приголомшуючий, - допомога закінчується і не відомо коли буде і чи буде взагалі🤔🧐😁 Вітаємо 73% лохторату, вдалий вибір, лошари... вони вас зробили разом, всіх 73% дибілів, ЄС прям зачекався вас, аж ніжками сучить від нетерплячки, коли ж з вами воз'єднається, а польські перевізники на прикордонних переходах аж блокування влаштували, ледь не б'ються за право першими вручити вітальний коровай щасливим євронеофітам з неньки 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.11.2023 17:04 Ответить
який ти клоун...часом не с Зєлєй на "юрфакє" навчався?
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27.11.2023 17:06 Ответить
Клоун не клоун, не тобі судити, лошара😁 Спочатку запам'ятай, дурнику, слово на початку речення, як правило, пишеться з великої літери🤗
До речі, що тобі не сподобалось, не знаєш значення слова "неофіти", то купи собі тлумачний словник, якщо грошей вистачить, а щоб вистачило, спробуй менше бухати 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.11.2023 10:16 Ответить
після того як секс-інструктора призначили послом в Болгарію, порядний міністр Закордонних справ просто б пішов у відставку...
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27.11.2023 17:04 Ответить
https://youtu.be/lkMsq4VNMDo?si=18s-xC1Cvvj_EHXZ ... Мар'яна Безмозглая должна поехатть... сразу дадут 500 танков Абрамс....😁😁😁 Кулеба предмет в Кремль,пуйлу в глаза смотреть....дело пройдет....зеДермак сказал
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27.11.2023 17:58 Ответить
З кулеби такий дипломат, як зі стефанчука спікер.
Керівництво Верховної Ради блокує поїздку голови комітету з питань інтеграції України з ЄС https://lb.ua/file/person/1922_klimpushtsintsadze_ivanna_orestivna.html Іванни Климпуш-Цинцадзе на засідання COSAC у Мадрид, де вона має доповідати від України.
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27.11.2023 18:22 Ответить
кулеба, яка ціна макаронів на вухах українців? Слава ЗСУ!
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27.11.2023 18:40 Ответить
Короче, Кулеба решил покататься по Европе, типа отдохнуть от дел.
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27.11.2023 22:21 Ответить
 
 