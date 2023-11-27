Из 23 опасных населенных пунктов Херсонщины в течение месяца вывезли 629 детей с семьями
Из 23 населенных пунктов деоккупированной части Херсонщины, где опасно находиться, вывезли 629 детей с семьями. Сейчас больше всего детей в опасной зоне остается в Херсонском районе.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в ходе еженедельного видеобрифинга, обнародованного в Фейсбуке Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Почти завершена принудительная эвакуация семей с детьми из 23 опасных населенных пунктов Херсонщины. За месяц оттуда удалось вывезти 629 детей с их семьями", - отметил Прокудин.
По его словам, в 14 населенных пунктах уже не проживают семьи с детьми. Семеро детей остаются в Бериславском районе, пятеро – в Каховском и 154 – в Херсонском.
Прокудин обратился к родителям с призывом эвакуироваться – дать своим детям счастливое детство, а не выживание под каноннадами российской артиллерии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль