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Новости Война
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Российский ЗРПК "Панцирь-С" пробил стену дома в Подмосковье во время атаки дронов, - росСМИ

панцирь,панцир

Разгонный блок ЗРПК "Панцирь-С" пробил стену жилого дома в Подмосковье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

26 ноября в 3:30 ночи в потребительском кооперативе "Сад" в поселке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа разгонный блок "Панциря" пробил стену дома местных жителей.

Источники издания отмечают, что был поврежден двухэтажный деревянный дом. Возник пожар, который жители потушили сами. Пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 26 ноября была совершена массированная атака БПЛА на Москву. Он заявил, что ПВО якобы сбило дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа.

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Автор: 

москва (3072) россия (95308)


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Топ комментарии
+27
понастроїли тут - пострiляти нема де..
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27.11.2023 16:40
+13
а туалет на вулиці стоіть? нічо не пишуть!! бо то були б серьозні трабли
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27.11.2023 16:42
+10
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27.11.2023 16:46
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понастроїли тут - пострiляти нема де..
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27.11.2023 16:40 Ответить
а туалет на вулиці стоіть? нічо не пишуть!! бо то були б серьозні трабли
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27.11.2023 16:42 Ответить
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27.11.2023 16:46 Ответить
красівоє
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27.11.2023 16:50 Ответить
Терміново шукав сховище. Щоб звідти потім зненацька атакувати дрони.
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27.11.2023 16:53 Ответить
Кубинка? Це там, де великий аеродром ?
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27.11.2023 17:03 Ответить
Тут 50 на 50. Або рукожопі так пуляли, або пожильці спалили халупу по п'яні)))
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27.11.2023 17:03 Ответить
двоповерховий дерев'яний будинок! 21 сторіччя! І це під Москвою!
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27.11.2023 17:07 Ответить
не треба нагнітати. по-перше. це дачі... по-друге. там може бути непоганий дерев'яний будиночок раритетний. або непогано збудований. але пізніше... в наших Карпатах теж повно дуже милих дерев'яних будиночків...
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27.11.2023 17:14 Ответить
раритет. барак!
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27.11.2023 17:16 Ответить
27 ноября 2013 года в городе Дрогобыч Львовской области состоялась акция студентов в поддержку соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

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27.11.2023 19:08 Ответить
Жителей дома уже арестовало ФСБ за терроризм?
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27.11.2023 20:05 Ответить
 
 