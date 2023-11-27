Российский ЗРПК "Панцирь-С" пробил стену дома в Подмосковье во время атаки дронов, - росСМИ

Разгонный блок ЗРПК "Панцирь-С" пробил стену жилого дома в Подмосковье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

26 ноября в 3:30 ночи в потребительском кооперативе "Сад" в поселке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа разгонный блок "Панциря" пробил стену дома местных жителей.

Источники издания отмечают, что был поврежден двухэтажный деревянный дом. Возник пожар, который жители потушили сами. Пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 26 ноября была совершена массированная атака БПЛА на Москву. Он заявил, что ПВО якобы сбило дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа.

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