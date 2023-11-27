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У Украины есть западные системы ПВО во многих регионах, защищен не только Киев, - Воздушные силы

ппо

Другие регионы Украины, не только столица, также защищены от российских атак западными системами противовоздушной обороны.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

Каждая дополнительная западная противовоздушная система – это прикрытый от опасности город или несколько объектов, подчеркнул он.

В настоящее время Воздушные силы имеют западные системы ПВО во многих регионах страны.

"Не надо говорить, что только Киев усиливается, это неправда. Да, Киев хорошо защищен, потому что он больше всего атакуется, и был атакован больше всего в прошлый отопительный сезон. Поэтому мы должны понимать, что Киев (защищен - Ред.) - само собой. Но и другие регионы сейчас уже защищены западными системами, - и NASAMS, и IRIS-T, и больше не скажу", - отметил Игнат.

Также читайте: Зимой Россия будет применять дроны в разы больше, чем ракеты, - Игнат

В Воздушных силах надеются, что новая коалиция ПВО на "Рамштайне" будет способствовать поступлению большего количества западных образцов противовоздушной обороны.

"Будем надеяться, что создание этой коалиции позволит нам еще больше усилиться. Каждая дополнительная установка, поступающая с Запада, или каждая система ЗРК – это защищенный город, защищенные несколько объектов. Это усиление", - добавил представитель ВС.

Игнат убежден, что системы ПВО будут поступать от союзников Украины и дальше, отметил Игнат.

Также смотрите: Создана коалиция развития ПВО Украины, ее возглавят Германия и Франция, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2700) Воздушные силы (2239) Игнат (590)


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Топ комментарии
+4
Расіі потрібен Київ у складі расіі, при чому у будь якому вигляді, хай навіть випаленої землі, бо без Києва нема історії расіі.
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27.11.2023 16:46
+2
Залишається головне питання - а де вітчизняні?
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27.11.2023 17:06
+1
42 роки, що таке хабар знаю тільки з "газет".. ото в гімні і живу..
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27.11.2023 17:09
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))))))
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27.11.2023 17:48 Ответить
Расіі потрібен Київ у складі расіі, при чому у будь якому вигляді, хай навіть випаленої землі, бо без Києва нема історії расіі.
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27.11.2023 16:46 Ответить
ще координати скажіть........
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27.11.2023 16:47 Ответить
Залишається головне питання - а де вітчизняні?
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27.11.2023 17:06 Ответить
Спитайте чучму, наприклад.
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27.11.2023 17:20 Ответить
42 роки, що таке хабар знаю тільки з "газет".. ото в гімні і живу..
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27.11.2023 17:09 Ответить
Якщо на кожну їхню ракету буде прилітати 500 наших шахедів по москві - то може і не треба буде ППО...
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27.11.2023 17:33 Ответить
У кацапов должен выработаться рефлекс: запустили ракеты или дроны по Украине - пора готовиться к ответке во всех городах Европейской части рф. Это как дрессировка дикого животного.
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27.11.2023 20:12 Ответить
ЗСУ нанесли удар по Рязани и Смоленску
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27.11.2023 23:40 Ответить
 
 