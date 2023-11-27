У Украины есть западные системы ПВО во многих регионах, защищен не только Киев, - Воздушные силы

Другие регионы Украины, не только столица, также защищены от российских атак западными системами противовоздушной обороны.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

Каждая дополнительная западная противовоздушная система – это прикрытый от опасности город или несколько объектов, подчеркнул он.

В настоящее время Воздушные силы имеют западные системы ПВО во многих регионах страны.

"Не надо говорить, что только Киев усиливается, это неправда. Да, Киев хорошо защищен, потому что он больше всего атакуется, и был атакован больше всего в прошлый отопительный сезон. Поэтому мы должны понимать, что Киев (защищен - Ред.) - само собой. Но и другие регионы сейчас уже защищены западными системами, - и NASAMS, и IRIS-T, и больше не скажу", - отметил Игнат.

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В Воздушных силах надеются, что новая коалиция ПВО на "Рамштайне" будет способствовать поступлению большего количества западных образцов противовоздушной обороны.

"Будем надеяться, что создание этой коалиции позволит нам еще больше усилиться. Каждая дополнительная установка, поступающая с Запада, или каждая система ЗРК – это защищенный город, защищенные несколько объектов. Это усиление", - добавил представитель ВС.

Игнат убежден, что системы ПВО будут поступать от союзников Украины и дальше, отметил Игнат.

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