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Заправлял российские танки и вывозил зерно из Херсонщины в РФ: сообщено о подозрении брату экс-нардепа-предателя Ковалева, - СБУ

юрій,ковальов

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены относительно депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева. В настоящее время он входит в состав оккупационной "госдумы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия" и продолжает содействовать вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурант является старшим братом экс-нардепа-изменника Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра публично поддержал "присоединение" региона к РФ и стал "заместителем" гауляйтера Сальдо "по вопросам сельского хозяйства".

Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого провел их "перерегистрацию" по российскому законодательству.

Среди них – местный агрохолдинг, который в этом году переправил в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн.

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Также установлено, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли внеочередное обеспечение горючим военной техники РФ, в том числе вражеских танков и бронемашин.

Кроме того, компании фигуранта активно снабжали "продпайками" рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.

Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" и "сборов".

Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков около 3 млн российских рублей.

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На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан.

Расследование проводили сотрудники СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Автор: 

СБУ (19840) подозрение (481) Ковалев Алексей (29) Херсонская область (4706)


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Є такий депутат Євген Шевченко. Той, який їздив до Лукашенка, а потім розсікав парламентом в військовій формі як діючий агент ГУР ( так він заявив депутатам).

Цей самий Шевченко виступав проти церковного закону і підписався під листом Стефанчуку щодо направлення проєкту на експертизу Венеційської комісії.

А зараз він заявив, що Київщина весною 22 була звільнена не завдяки героїзму ЗСУ, легендарної 72 бригади, сил тероборони, зокрема 206 батальйону, а політико- дипломатичним зусиллям Лукашенка й покірного слуги народу, Шевченка.

Нахвалює білоруського фюрера, мовляв, завдяки його мудрості білоруси не вдерлися в Україну, а отже, Київ не впав.

Чи не щодня Шевченко критикує і Головнокомандуючого, змагаючись з Марʼяною Бе.

Розумію, що агенти під прикриттям мають іноді нести всяку діч, але це якийсь перебор.

Чи не забагато останнім часом слуги дозволяють собі накидувати на ЗСУ, знецінювати їх жертовність і щоденний подвиг.

Вцілому , деякі «агенти» відверто лякають, бо більше схожі на агентів ФСБ, аніж ГУР…
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27.11.2023 17:09 Ответить
Який ГУР при Буданові ? це смішно - здав всіх офіцерів патріотів,живе з уйобищем Гогошвілі в одній хаті яку вони якоби знімають у бандита (скажи мені хто твій друг і я скажду хто ти), зщамінив аристовича на відосиках, а шевченко це відкритий тіпічний зрадник працюючий паід кришей зрадників ОПі
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27.11.2023 17:40 Ответить
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27.11.2023 17:13 Ответить
О, так це вже "заслужені" брати-депутати! Пропоную кожного з них нагородити особистою тротиловою шашкою у 400 гр. під сідушку власної автівки. Це буде заслужена нагорода від громадян України.
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27.11.2023 17:28 Ответить
Нагадайте, будь ласка, до якої партії належав депутат-зрадник Ковальов.
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27.11.2023 17:37 Ответить
Ну а шо? Так не втік же.
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27.11.2023 17:42 Ответить
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27.11.2023 19:31 Ответить
А нрдеп Ковальов був членом якої партії? Чи не в "слузі" служив ворогу заром зі своєю ріднею? Але нарід має знати, що ворог України Порошенко.
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27.11.2023 19:13 Ответить
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27.11.2023 19:29 Ответить
 
 