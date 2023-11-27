Заправлял российские танки и вывозил зерно из Херсонщины в РФ: сообщено о подозрении брату экс-нардепа-предателя Ковалева, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены относительно депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева. В настоящее время он входит в состав оккупационной "госдумы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия" и продолжает содействовать вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурант является старшим братом экс-нардепа-изменника Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра публично поддержал "присоединение" региона к РФ и стал "заместителем" гауляйтера Сальдо "по вопросам сельского хозяйства".

Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого провел их "перерегистрацию" по российскому законодательству.

Среди них – местный агрохолдинг, который в этом году переправил в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн.

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Также установлено, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли внеочередное обеспечение горючим военной техники РФ, в том числе вражеских танков и бронемашин.

Кроме того, компании фигуранта активно снабжали "продпайками" рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.

Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" и "сборов".

Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков около 3 млн российских рублей.

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На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан.

Расследование проводили сотрудники СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве органов прокуратуры.