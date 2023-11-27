Заправлял российские танки и вывозил зерно из Херсонщины в РФ: сообщено о подозрении брату экс-нардепа-предателя Ковалева, - СБУ
Служба безопасности собрала доказательства государственной измены относительно депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева. В настоящее время он входит в состав оккупационной "госдумы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия" и продолжает содействовать вооруженной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, фигурант является старшим братом экс-нардепа-изменника Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра публично поддержал "присоединение" региона к РФ и стал "заместителем" гауляйтера Сальдо "по вопросам сельского хозяйства".
Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого провел их "перерегистрацию" по российскому законодательству.
Среди них – местный агрохолдинг, который в этом году переправил в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн.
Также установлено, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли внеочередное обеспечение горючим военной техники РФ, в том числе вражеских танков и бронемашин.
Кроме того, компании фигуранта активно снабжали "продпайками" рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.
Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" и "сборов".
Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков около 3 млн российских рублей.
На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
– ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан.
Расследование проводили сотрудники СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
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Цей самий Шевченко виступав проти церковного закону і підписався під листом Стефанчуку щодо направлення проєкту на експертизу Венеційської комісії.
А зараз він заявив, що Київщина весною 22 була звільнена не завдяки героїзму ЗСУ, легендарної 72 бригади, сил тероборони, зокрема 206 батальйону, а політико- дипломатичним зусиллям Лукашенка й покірного слуги народу, Шевченка.
Нахвалює білоруського фюрера, мовляв, завдяки його мудрості білоруси не вдерлися в Україну, а отже, Київ не впав.
Чи не щодня Шевченко критикує і Головнокомандуючого, змагаючись з Марʼяною Бе.
Розумію, що агенти під прикриттям мають іноді нести всяку діч, але це якийсь перебор.
Чи не забагато останнім часом слуги дозволяють собі накидувати на ЗСУ, знецінювати їх жертовність і щоденний подвиг.
Вцілому , деякі «агенти» відверто лякають, бо більше схожі на агентів ФСБ, аніж ГУР…