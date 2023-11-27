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"Слуга народа" Янченко о заявлениях "слуги народа" Безуглой: Не время критиковать ВСУ, когда Украина борется с таким коварным и жестоким врагом

янченко

По мнению нардепа "слуги народа" Галины Янченко, сейчас не время критиковать ВСУ, когда Украина борется с таким коварным и жестоким врагом.

Об этом Янченко написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лично мне стыдно из-за заявлений Марьяны (Безуглой. - Ред.). Не время критиковать ВСУ, когда Украина борется с таким коварным и жестоким врагом как рсн. Сегодня у наших военных самая сложная работа в мире. И единственный вопрос, который мы должны ставить себе каждый день: как мы можем помочь нашим ВСУ и фронту? Все остальное - работа на врага", - говорится в сообщении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими лицами. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

Завтра на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Также читайте: Гудыменко требует реакции СБУ на нардепа Безуглую за разглашение гостайны

Автор: 

Залужный (654) Янченко Галина (72) Слуга народа (2627) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+11
Ну що, Андрій Борисович, реакцію суспільства протестували? Результат побачили? Тепер можете розслабитися. Х&й вам, а не Залужний !!!
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27.11.2023 18:14
+10
"Не час критикувати ЗСУ, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," -- ВПЕВНЕННИЙ, ЩО ТАКИЙ "ЧАС" НЕ НАСТАНЕ НІКОЛИ!!!, яК БИ ЦОГО ТАМ КаМУСЬ НЕ ХТІЛОСЬ!(,
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27.11.2023 18:14
+6
Янченці "слава" безуглої не дає спокою, думає щоб це самій такого вкоїти, щоб так "засяяти".
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27.11.2023 18:07
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Янченці "слава" безуглої не дає спокою, думає щоб це самій такого вкоїти, щоб так "засяяти".
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27.11.2023 18:07 Ответить
Грех смеяться над Безмозглыми Безуглыми людьми
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27.11.2023 18:13 Ответить
Зелень **єва
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27.11.2023 18:22 Ответить
теж помітив її закоханість в найвеличнішого. коли в інтерв'ю з нею починалась просто істерика за критику "коханого"
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27.11.2023 19:17 Ответить
"Не час критикувати ЗСУ, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," -- ВПЕВНЕННИЙ, ЩО ТАКИЙ "ЧАС" НЕ НАСТАНЕ НІКОЛИ!!!, яК БИ ЦОГО ТАМ КаМУСЬ НЕ ХТІЛОСЬ!(,
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27.11.2023 18:14 Ответить
Безуглий "вкид" виявився плодоносним.
Тепер головне: за чією рукою попонуєте слідкувати?
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27.11.2023 18:14 Ответить
Ну що, Андрій Борисович, реакцію суспільства протестували? Результат побачили? Тепер можете розслабитися. Х&й вам, а не Залужний !!!
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27.11.2023 18:14 Ответить
Не час брехати про ЗСУ.

Бо назвати висер Безуглої критикою могла тільки така сама тупа *****.
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27.11.2023 18:28 Ответить
дЄрмак все зрозумів, і дав команду НАЗАД!!!
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27.11.2023 18:31 Ответить
Ще одна критиканша ЗСУ: "не час критикуваи". Да хто ви такі, щоб взагалі щось бризкати на ЗСУ? - досвідчені військові, генерали з освіотю і досвідомперемог? Шлупотень випадкова, "какая разніца, "що пролізла до влади завдяки кіногерою Голобородько, який привабив собою і добре оплаченою брехнею про Порошенко. Подивіься на освіу СлугЗе -жахнетесь, хто пише і голосує закони під час війни.
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27.11.2023 18:38 Ответить
секрет полішинеля:

1. підірвали помічника Залужного (попередження)
2. звільнини командувача ССО Хоренка
3. хламідія гівно розлив в інтервью
4. йбнута істота безумна висралася

щеневтік щодо всього цього мовчить,
а алла борисівна теж ребусів в телеграмі не викладає

беніфіціари очевидні!

сподіваюся, що люди підтримають Генерала і дадуть п..зди зеленим зрадникам та мародерам
(лише про майдан 3.0 хрипатий прогундів) боїться, сволота!
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27.11.2023 18:40 Ответить
Я навіть не хочу знати хто воно, цірульник чи тамада.
Для мене вся ця зелена шобла вороги України
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27.11.2023 18:46 Ответить
Ну то звільніть оту безмозку курку від депутатських повноважень, та посадіть того хто дав команду гавкати!
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27.11.2023 18:51 Ответить
З якого борделя вас ****** в слуг урода понабирали?
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27.11.2023 18:55 Ответить
Та це шляхетні панночки, ну з шляхів, окружних - до борделій їм ще дуже далеко.
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27.11.2023 19:05 Ответить
Янченко - это ДОМАШНЯЯ собачка президента
Болонка
Тихо тявкает
А Безуглая - это овчарка президента
Судя по симптомам - страдает бешенством
Обычно бешеных собак не лечат
Их усыпляют
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27.11.2023 19:05 Ответить
представники СН засуєтілісь. Відчувають наближення піздєца партії і кіцня своєї грошово-політичної кар'єри.
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27.11.2023 19:08 Ответить
Прокоментували заяву безуглої "шістки" слуг , але не чути нічого ні від шуляк, ні від арахамії, ні від стефанчука, ні від ЖОПи тобто фактично підтримують цю убогу на розум
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27.11.2023 19:11 Ответить
Ще одна "фаріон"? І як вчасно?! Із "Свободою" було щось схоже. Ніби й вірно десь так. Але за яких обставин?
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27.11.2023 19:19 Ответить
За звичкою слідкую за карєрами випускників "Могилянки". Галина Янченко є порядною особою і гідною громадянкою України. Це рідкість в середовищі "зеленого лайна". Це Вам не скурвлена Маркарова! У Вас є сумніви? Гугл Вам в руки!
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27.11.2023 19:54 Ответить
Маркарова була топ-менеджером в банку Клюєва і "схлопнула" його першим в Україні, ще у 2014. Перейменований банк отримав крупний рефінанс від Зермака.
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27.11.2023 20:27 Ответить
Як тепер той банк називається?
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28.11.2023 09:21 Ответить
Коли до діжки з лайном додоти трошки меду то у що перетвориться мед?
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28.11.2023 07:52 Ответить
Санта. Дурепу списують на кормовий буряк.
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27.11.2023 20:17 Ответить
Зермак, як завжди, хамить після приїзду офіціозу, який вставляє йому пістони в жОПу. Це сигнал х....... - ми стараємось, Оман виконується.
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27.11.2023 20:43 Ответить
Цікаво, якщо на суді Безугла скаже за чією зеленою методичкою вона накидала лайно на Залужного.
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27.11.2023 21:09 Ответить
 
 