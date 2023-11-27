"Слуга народа" Янченко о заявлениях "слуги народа" Безуглой: Не время критиковать ВСУ, когда Украина борется с таким коварным и жестоким врагом
По мнению нардепа "слуги народа" Галины Янченко, сейчас не время критиковать ВСУ, когда Украина борется с таким коварным и жестоким врагом.
Об этом Янченко написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Лично мне стыдно из-за заявлений Марьяны (Безуглой. - Ред.). Не время критиковать ВСУ, когда Украина борется с таким коварным и жестоким врагом как рсн. Сегодня у наших военных самая сложная работа в мире. И единственный вопрос, который мы должны ставить себе каждый день: как мы можем помочь нашим ВСУ и фронту? Все остальное - работа на врага", - говорится в сообщении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими лицами. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
Завтра на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
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БезмозглымиБезуглыми людьми
Тепер головне: за чією рукою попонуєте слідкувати?
Бо назвати висер Безуглої критикою могла тільки така сама тупа *****.
1. підірвали помічника Залужного (попередження)
2. звільнини командувача ССО Хоренка
3. хламідія гівно розлив в інтервью
4. йбнута істота безумна висралася
щеневтік щодо всього цього мовчить,
а алла борисівна теж ребусів в телеграмі не викладає
беніфіціари очевидні!
сподіваюся, що люди підтримають Генерала і дадуть п..зди зеленим зрадникам та мародерам
(лише про майдан 3.0 хрипатий прогундів) боїться, сволота!
Для мене вся ця зелена шобла вороги України
Болонка
Тихо тявкает
А Безуглая - это овчарка президента
Судя по симптомам - страдает бешенством
Обычно бешеных собак не лечат
Их усыпляют
ЖОПи тобто фактично підтримують цю убогу на розум