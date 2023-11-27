Игнат: 13 мая ВСУ успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ
13 мая 2023 года ВСУ успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения пяти бортов российской авиации в небе над Брянской областью РФ.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Новинарні", сообщает Цензор.НЕТ.
"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я это в шутку называю "Брянской резней", – говорит Игнат.
Он также отметил, что позже Patriot был использован и в Одессе. Тогда ВСУ с его помощью над Черным морем сбили еще один Су-35.
"Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot – это такие возможности!" – резюмировал Игнат.
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Хоча б напередодні голосування по військовій допомозі США Україні
Ігнат надіється, що його вислів попаде "в історію"......
поїхали, польот нормальний
Кароче, шоб знали кацапчики, шо у нас есть)
Запрет был атаковать наземные цели западным оружием, про воздушные цели речь не шла
Саме для цього й потрібні F-16 із далекобійними ракетами
чому з 13 травня?
"чому з 13 травня?" - тому що........
агов хлопці нам не ф35 передають.
Рівно два роки тому Коростильов пропонував ЗЄлєнському створити власний ЗРК дальністю 100 км за 40 млн дол.
Час просрали, гроші вкрали... 👿