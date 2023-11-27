Игнат: 13 мая ВСУ успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ

13 мая 2023 года ВСУ успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения пяти бортов российской авиации в небе над Брянской областью РФ.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Новинарні", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я это в шутку называю "Брянской резней", – говорит Игнат.

Он также отметил, что позже Patriot был использован и в Одессе. Тогда ВСУ с его помощью над Черным морем сбили еще один Су-35.

"Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot – это такие возможности!" – резюмировал Игнат.

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