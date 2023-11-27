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Игнат: 13 мая ВСУ успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ

patriot

13 мая 2023 года ВСУ успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения пяти бортов российской авиации в небе над Брянской областью РФ.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Новинарні", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я это в шутку называю "Брянской резней", – говорит Игнат.

Он также отметил, что позже Patriot был использован и в Одессе. Тогда ВСУ с его помощью над Черным морем сбили еще один Су-35.

"Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot – это такие возможности!" – резюмировал Игнат.

Читайте также: В Украине будет развернута дополнительная система Patriot зимой, - посол ФРГ Егер

Автор: 

армия РФ (18994) Брянск (115) Игнат (590) Patriot (263)


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Топ комментарии
+25
Але "ляпати язиком" про використання американської зброї над територією рашки не варто.
Хоча б напередодні голосування по військовій допомозі США Україні
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27.11.2023 18:45
+21
Німецькі митники блокують усі польські фури та легкові авто на німецько-польському кордоні. У поляків зараз все відбувається так, як вони робили з українськими фарами. Цікава ситуація.

https://t.me/BerezaJuice/39163 Відео великої колони польських машин опублікував у своєму інстаграмі очевидець - український перевізник Сергій Владі
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27.11.2023 18:38
+10
Цікаво як зелені стільки часу про таке мовчали? Хіба що може я щось пропустив
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27.11.2023 18:40
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Німецькі митники блокують усі польські фури та легкові авто на німецько-польському кордоні. У поляків зараз все відбувається так, як вони робили з українськими фарами. Цікава ситуація.

https://t.me/BerezaJuice/39163 Відео великої колони польських машин опублікував у своєму інстаграмі очевидець - український перевізник Сергій Владі
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27.11.2023 18:38 Ответить
Цим мали б зайнятись українці в Німеччині або Польщі, але мабуть зайняті інтеграцією в своє нове суспільство(
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27.11.2023 18:40 Ответить
О, пше є...даруйте - Я-Я
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27.11.2023 18:40 Ответить
5 московська колона не може такому не радіти..
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27.11.2023 18:54 Ответить
Ну они там не то что бы блокируют... Скорее уж очень тщательно проверяют и это занимает очень много времени. И главное все по закону, не придерешься)
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27.11.2023 18:56 Ответить
Називається - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA "Італійський страйк" ...
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27.11.2023 19:03 Ответить
Яке відношення має цей фейк до теми ?
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27.11.2023 19:19 Ответить
А ты на 100% уверен, что это фейк?
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27.11.2023 21:22 Ответить
Так,бо я прочитала на німецькій мові про що мова. А автору фейка прошу просто документи надрукувати, а не хтось комусь сказав
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27.11.2023 22:31 Ответить
Спасибо немцам за то, что напоминают нашим польским друзьям о их босоногом детстве в ЕС )
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27.11.2023 21:20 Ответить
Ми вже здогадались, на Петріоті були намальовані ці літачки.
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27.11.2023 18:39 Ответить
Але "ляпати язиком" про використання американської зброї над територією рашки не варто.
Хоча б напередодні голосування по військовій допомозі США Україні
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27.11.2023 18:45 Ответить
А то в сша сліпі і нічого не знають ..
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27.11.2023 19:03 Ответить
про "Брянську різню" не знали!!!
Ігнат надіється, що його вислів попаде "в історію"......
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27.11.2023 19:16 Ответить
американці сказали: https://www.youtube.com/watch?v=6ur2rFO88AU https://www.youtube.com/watch?v=6ur2rFO88AU

поїхали, польот нормальний
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27.11.2023 19:22 Ответить
Технічно кажучи, зброя була використана на території України, але потім сама вже заблукала, ЗСУ поруч не було.
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27.11.2023 19:35 Ответить
тоже мне Бином Ньютона. То, что это работал Патриот, писали все кому не лень в тот же день с обеих сторон. В те же дни Патриот сбил несколько баллистических ракет под Киевом
Кароче, шоб знали кацапчики, шо у нас есть)
Запрет был атаковать наземные цели западным оружием, про воздушные цели речь не шла
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27.11.2023 23:17 Ответить
а можно один разочок підтягнути на правобережну Херсонщину? Чи здадуть по дорозі три рази?
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27.11.2023 18:39 Ответить
Там був ефект неочікуваності, як з атакамсами.
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27.11.2023 19:38 Ответить
там був ефект непомітного перекидання комплексу під Новгород-Сіверський, та можливість його непомітного відведення в глибину теріторії. А над Дніпром шугають "орлани", ОС яких бачить вглиб теріторії на сто кілометрів. Щоправда у ясну погоду звичайно.
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27.11.2023 21:35 Ответить
При чинному законодавстві і 33 рази здати можуть .
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28.11.2023 00:17 Ответить
є довбойоби, якиіх ніяке законодавство не зупинить.
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28.11.2023 00:21 Ответить
Є . Але багато інших тричи подумали , якби знали , що " вишка" світить .
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28.11.2023 00:25 Ответить
Цікаво як зелені стільки часу про таке мовчали? Хіба що може я щось пропустив
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27.11.2023 18:40 Ответить
Думали, як Дерьмака видати за навідника...
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27.11.2023 18:44 Ответить
"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям ...." - подання на ГЕРОЯ, мабудь, готовлять...))))
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27.11.2023 18:53 Ответить
може уже пора почати знищувати ворожі літаки, які КАБи кидають??? А не "мемуари" згадувати.....
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27.11.2023 18:42 Ответить
Чим?

Саме для цього й потрібні F-16 із далекобійними ракетами
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27.11.2023 18:47 Ответить
із 13 травня уже свої літаки можна було переобладнати під такі ракети!!!!
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27.11.2023 18:49 Ответить
під які?
чому з 13 травня?
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27.11.2023 18:53 Ответить
"під які? " - під такі............
"чому з 13 травня?" - тому що........
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27.11.2023 19:06 Ответить
до пердели цей ф16 блок 4, коли у параші каббомбери прикривають ссу 35 з ідентичними далекобійними ракетами.
агов хлопці нам не ф35 передають.
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27.11.2023 19:17 Ответить
Сподіваємось, щє Гріпени будуть з Таурусами колись (не на початку 2024)
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27.11.2023 19:39 Ответить
Прийшов час для спогадів?
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27.11.2023 18:43 Ответить
Боже ж ти мій і що ,Байден не впав в обморок? Це ж терирорія рассєї.!!!
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27.11.2023 18:47 Ответить
Впасти не впав, але без погодження із нашим основним союзником - США, ляпати язиком не варто
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27.11.2023 18:49 Ответить
Так усі думали,що мацква від походу повара упаде, і що це поварята борти знищили....
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27.11.2023 19:11 Ответить
Брянськ - це Україна!
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27.11.2023 18:50 Ответить
Згоден ,але думаю Пентагон доповів Байдену інакше.
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27.11.2023 18:53 Ответить
не доповів.., нащо воно йому..
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27.11.2023 18:55 Ответить
Не сумнівайся, доповів з його можливостями все бачити космосу -це як два пальця.....
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27.11.2023 19:01 Ответить
Велике дякуємо нашим військовим і їх командирам. Але чому радіти, що збили кацапські літаки завдяки американській системі Patriot, а де ж до цього часу наші ситеми "Кільчень", чи можливо Боневтік з командою придумав щось новеньке? А якби їх США нам не дали, то чим би збивали ворожі літаки, які кожного дня закидали бомби по мирним містам і селам в прикордонній зоні? А клістрони із систем С-300 влада повернула? А навіщо вилучали? Про це не бажають повідомити українцям?
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27.11.2023 18:48 Ответить
не на часі........
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27.11.2023 18:50 Ответить
+💯!

Рівно два роки тому Коростильов пропонував ЗЄлєнському створити власний ЗРК дальністю 100 км за 40 млн дол.

Час просрали, гроші вкрали... 👿
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27.11.2023 18:52 Ответить
Ага, на снаряди артилерійські потужностей не вистачає а на "кільчень" вистачить? Так і запишемо...
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27.11.2023 20:38 Ответить
А про це обов'язково зараз говорити?
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27.11.2023 18:53 Ответить
А чим ще можна перебити дурні заяви безмозглої? Отримав команду від єрмака запустити в інтеренетний простір цю тему, щоб нарід переключився і почав гордитися владою, бо ж вона ж "рулює".
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27.11.2023 19:01 Ответить
а він взагалі служив ?? чи теж ухилянт???
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27.11.2023 19:08 Ответить
думали, гадали як найвеличніше керівництво до цієї операції приклеїть, та так і не знайшовши просто опубліковали.
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27.11.2023 18:55 Ответить
Тоді питання до Ігната. Чому далі не продовжуємо нищити мордорівських стерв'ятників там само. Спитайте жителів Сумщини і Чернігівщини скільки КАБів вони отримали з Брянщини з тих пір і до сьогодні.
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27.11.2023 19:24 Ответить
Тому що кацапи тепер цього постійно очікують нажаль. Хоча думаю поодинокі збиття щє будуть, але не косяками.
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27.11.2023 19:40 Ответить
Не буде там поодинокого збиття. КАБи кидають з відстані 50-60 км з брянщини . Стражають прикордонні населені пункти. Дістати їх нічим. А патріоти тягати туди-сюди ніхто не буде ,тим більше що їх обмаль .Хіба що проблему вирішать ф-16 ,але це не скоро.
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27.11.2023 19:54 Ответить
а закидувати взад брянщину??
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27.11.2023 23:42 Ответить
Позбивають останні наші су-24 ,там можуть стояти їхні с-400. Тим більше що зараз русня вивезла їх із калінінграду на свій материк.
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28.11.2023 08:25 Ответить
Так, пам'ятаємо. Славетна була подія. Усім причетним, вдячність і повага.
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27.11.2023 19:34 Ответить
Це добре, плюсую. але є одне "але": партнери нам дають зброю з умовою, щоб ми не використовували її за межами України (тимчасово окуповані землі - це Україна). Чи це стосується лише наступальної зброї - а Патріот - вочевидь оборонна?
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27.11.2023 20:37 Ответить
Я гадаю що банкова навмисно розсекретила цю інформацію перед приннятям конгресу допомоги нам. ZEшобло робить все щоб посратися з партнерами.
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27.11.2023 21:05 Ответить
Накуя пі3@деть?
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27.11.2023 21:07 Ответить
Тому що марьяну, конкурєнтку по держ таємницям схавалі, а їм тепер кіздєть можно на любу тєму.
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27.11.2023 21:32 Ответить
13 мая войдет в историю как день авиации расии
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27.11.2023 23:22 Ответить
Тогда очень умно и грамотно было разработана операция по обманыванию и втягиванию в лавушку противника. Тогда россияни за один день потеряли 5 летательных апарата на вражеской територий.
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28.11.2023 07:02 Ответить
...... тоді просто "жовторотики" літали!!!
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28.11.2023 09:32 Ответить
 
 