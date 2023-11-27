Если Запад не сохранит поддержку Украины на высоком уровне, следующий год будет еще более благоприятен для России, - президент Чехии Павел

Неопределенность и колебания среди союзников вредят Украине.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Павел сказал: "У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое, чтобы она восстановила свой суверенитет и контроль над своими границами". "Мы знаем, - добавил он, - что единственный язык, который понимает Россия, - это язык силы".

"Конечно, нам также нужно достичь фазы, когда возможна дискуссия с москвой, но это должно происходить в рамках международного права", - сказал президент Чехии. Также он подчеркнул: "Контрнаступления - дорогие, всепоглощающие и требующие времени".

Павел напомнил, что в следующем году будут выборы в России, США и, возможно, в Украине.

"И эта зима будет чрезвычайно тяжелой, потому что значительная часть инфраструктуры Украины разрушена. Населению будет тяжело, а с колебаниями со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", — считает чешский президент. Он выразил мнение, что "для России зима – это пора укрепления".

Также читайте: Армии стран Европы готовятся к войне с Россией, - президент Чехии Павел

"Если мы не сохраним нашу поддержку Украины на высоком уровне, следующий год будет еще более благоприятным для России. Наши запасы военной техники недостаточны. Мы не выполнили свои обещания по обеспечению артиллерии боеприпасами, подготовка экипажей F-16 идет не так быстро, как хотелось бы", - отметил Павел.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывала получить немецкие крылатые ракеты Taurus, но Берлин еще не принял решение по этому поводу. "Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность не является хорошей базой для военных планов", - сказал президент Чехии.