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Новости Помощь Украине
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Если Запад не сохранит поддержку Украины на высоком уровне, следующий год будет еще более благоприятен для России, - президент Чехии Павел

павел,петр

Неопределенность и колебания среди союзников вредят Украине.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Павел сказал: "У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое, чтобы она восстановила свой суверенитет и контроль над своими границами". "Мы знаем, - добавил он, - что единственный язык, который понимает Россия, - это язык силы".

"Конечно, нам также нужно достичь фазы, когда возможна дискуссия с москвой, но это должно происходить в рамках международного права", - сказал президент Чехии. Также он подчеркнул: "Контрнаступления - дорогие, всепоглощающие и требующие времени".

Павел напомнил, что в следующем году будут выборы в России, США и, возможно, в Украине.

"И эта зима будет чрезвычайно тяжелой, потому что значительная часть инфраструктуры Украины разрушена. Населению будет тяжело, а с колебаниями со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", — считает чешский президент. Он выразил мнение, что "для России зима – это пора укрепления".

Также читайте: Армии стран Европы готовятся к войне с Россией, - президент Чехии Павел

"Если мы не сохраним нашу поддержку Украины на высоком уровне, следующий год будет еще более благоприятным для России. Наши запасы военной техники недостаточны. Мы не выполнили свои обещания по обеспечению артиллерии боеприпасами, подготовка экипажей F-16 идет не так быстро, как хотелось бы", - отметил Павел.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывала получить немецкие крылатые ракеты Taurus, но Берлин еще не принял решение по этому поводу. "Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность не является хорошей базой для военных планов", - сказал президент Чехии.

Автор: 

Чехия (1698) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+11
міг би відверто визнати-"Захід, це зібрання брехливих 3,14стаболів,котрі не виконують свої багаторазові обіцянки Україні,та її народові."
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27.11.2023 19:29
+9
согласен с президентом Чехии,в свою очередь хочется добавить что трава зелёная,а небо синее
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27.11.2023 19:25
+7
сьогодні виявилось, що Чехія знову купує рос.газ, оце хороша підтримка.
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27.11.2023 19:23
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Правила форума Совет форумчан
сьогодні виявилось, що Чехія знову купує рос.газ, оце хороша підтримка.
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27.11.2023 19:23 Ответить
По український трубі...
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27.11.2023 20:02 Ответить
согласен с президентом Чехии,в свою очередь хочется добавить что трава зелёная,а небо синее
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27.11.2023 19:25 Ответить
Запад как говно в проруби
Никак не может определиться
И понять - на пороге 3 мировая
Почем мы всегда считали
Что Запад умный?
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27.11.2023 19:27 Ответить
Умний чи ні - пізнається в порівнянні. Всі будуть згодні, що супер-умний в порівнянні з нашою Зе-владою
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27.11.2023 19:39 Ответить
Умный не допустит даже намека на то
Что происходит в мире сегодня
Умный стелит соломку
И не проигрывает подонкам
Особенно с учетом того, что Запад
В военном и экономическом смысле
В десятки раз сильнее России
Ее ВВП как у американского штата
Позорище,когда весь демократический мир
Не может загнать в стойло одного быкующего гопника
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27.11.2023 19:46 Ответить
Галину Боброву - в президенты!
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27.11.2023 21:48 Ответить
Це неможливе
Українська мова у пани не дуже добра
А главное - пани мозгов хватает
Чтобы понимать
Для этого нужно прожить особую жизнь
Рояля для этого мало
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27.11.2023 21:55 Ответить
Самоотвод принят
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28.11.2023 00:50 Ответить
Да,да,Запад тупой,а мы -умные.Это ведь у них разбомбленые города,сотни тысяч погибших,и ворье у власти.
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27.11.2023 19:52 Ответить
Хорошая шутка
Зачетная
73 % украинцев вообще надо дать НОБЕЛЕВКУ
За такой МУДРЫЙ выбор!!!!
Так просрать свою жизнь - это не каждому народу по плечу!!
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27.11.2023 22:52 Ответить
міг би відверто визнати-"Захід, це зібрання брехливих 3,14стаболів,котрі не виконують свої багаторазові обіцянки Україні,та її народові."
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27.11.2023 19:29 Ответить
Под запредельный визг ЗЕмарафона: французская концепция помощи Украине воплощается в жизнь
https://www.youtube.com/watch?v=YG1sqHPNYRc http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYG1sqHPNYRc&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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27.11.2023 20:44 Ответить
Якщо Захід не збереже підтримку України на високому рівні...

Звичайно ж, збереже!
Невже ми не бачимо того, що відбувається!
СКБЛНХ...
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27.11.2023 19:29 Ответить
Це тільки до перевиборів президента.
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27.11.2023 19:31 Ответить
Хороший чувак, этот Павел
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27.11.2023 19:36 Ответить
В войне либо выигрывают, либо проигрывают. Третьего не дано. А хитросделанный Запад с тупым упорством ищет фантомный пятый угол в комнате. В результате этого глупого поиска время работает на ***** и других маньяков современного мира. Сколько ещё этого маразма будет, пока наконец-то на Западе осознают простую истину - либо ты, либо тебя?
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27.11.2023 19:37 Ответить
Победа в полномасштабной войне-это практически полное уничтожение военного потенциала противника, оккупация его территории, включительно со столицей ,плюс полная смена политического режима.А теперь,скажите что из этого может осуществить Украина и Запад.
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27.11.2023 19:49 Ответить
З Зелею нічого цього з Україною не може статися.
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27.11.2023 20:04 Ответить
Для начала восстановить суверенитет и границы Украины. Если это будет сделано, в самой кацапии начнутся движения по свержению маньяков в Кремле. Беда в том, что Запад именно этого не хочет, потому и проигрывает
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27.11.2023 20:06 Ответить
А если не начнутся,тогда что?Как выход на границы защитит города от арт и ракетных ударов,а порты от блокады?Сколько войск нужно держать в постоянной боевой готовности вдоль всей границы?
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27.11.2023 20:35 Ответить
Порты от блокады, как показывает практика, хорошо защищают ракеты и морские дроны. Города от ракетных атак - ППО, Израиль постоянно с этим живёт, а границы - хорошо эшалонированная защита с минными полями. Военные лучше это знают. Просто это надо будет делать, а не видосики снимать и готовиться к шашлыкам
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27.11.2023 20:57 Ответить
в світлі останніх подій потрібно розуміти, що під підтримкою України мається на увазі підтримка ЗСУ, а не чинної влади на Банковій
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27.11.2023 19:39 Ответить
Вже цілком зрозуміло, що дедалі менше країн ЄС згодні надавати підтримку, а окремі взагалі блокують її на всіх рівнях. Інші говорять, що вичерпали всі запаси, які могли б надати, немає грошей і т.п. В США теж все йде за найгіршим для нас сценарієм і не зрозуміло, що буде далі. Відтак, цілком очевидно, що про жоден високий рівень підтримки навіть не йдеться - щось даватимуть, але в рази меншій кількості, ніж раніше.
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27.11.2023 19:57 Ответить
Будь-який фронт має спиратися на міцний тил. А який тил України? Тил України - це захід. А який сенс заходу деіндустріалізувати свою промисловість? Це ж завдяки своїм санкціям він позбавив себе дешевих енергоносіїв, які отримали Китай та Індія, через що західні товари стали взагалі не конкурентоспроможними.
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27.11.2023 21:09 Ответить
 
 