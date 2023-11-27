В Госдепе оптимистичны относительно одобрения Конгрессом США пакета дополнительной помощи для Украины

Государственный департамент США оптимистично настроен относительно перспектив одобрения пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд в Конгрессе. Сенат готовится принять решение в течение следующих нескольких недель.

Об этом на брифинге в понедельник заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О’Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Что касается Украины, мы оптимистично настроены относительно дополнительного пакета помощи США", – отметил О'Брайен.

Он обратил внимание на то, что Сенат готовится принять решение о пакете "в течение следующих нескольких недель", а в Палате представителей США "есть значительное большинство, которое поддерживает дополнительный пакет, который предоставит критически важную помощь Израилю, Тайваню и Украине в сфере безопасности, а также потенциально решит другие важные вопросы, такие как миграция.

"Очевидно, что любой политический процесс не завершен, пока он не завершится, но мы считаем, что в поддержку этого пакета существует значительное большинство – он должен быть вынесен на голосование в Сенате и Палате представителей", – добавил О’Брайен.

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Издание напоминает, что в сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования в размере 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

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