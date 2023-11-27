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Новости Помощь Украине
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В Госдепе оптимистичны относительно одобрения Конгрессом США пакета дополнительной помощи для Украины

сша,держдеп,держдепартамент

Государственный департамент США оптимистично настроен относительно перспектив одобрения пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд в Конгрессе. Сенат готовится принять решение в течение следующих нескольких недель.

Об этом на брифинге в понедельник заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О’Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду. 

"Что касается Украины, мы оптимистично настроены относительно дополнительного пакета помощи США", – отметил О'Брайен.

Он обратил внимание на то, что Сенат готовится принять решение о пакете "в течение следующих нескольких недель", а в Палате представителей США "есть значительное большинство, которое поддерживает дополнительный пакет, который предоставит критически важную помощь Израилю, Тайваню и Украине в сфере безопасности, а также потенциально решит другие важные вопросы, такие как миграция.

"Очевидно, что любой политический процесс не завершен, пока он не завершится, но мы считаем, что в поддержку этого пакета существует значительное большинство – он должен быть вынесен на голосование в Сенате и Палате представителей", – добавил О’Брайен.

Читайте также: Демократы планируют провести голосование в Конгрессе о помощи Украине и Израилю 4 декабря, – Politico

Издание напоминает, что в сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования в размере 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

Также читайте: Глава комитета разведки Конгресса США Тернер сомневается, что Конгресс сможет одобрить новую помощь Украине до конца года

Автор: 

Госдепартамент США (1817) Конгресс США (1228) США (26313) помощь и поддержка (864)


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Топ комментарии
+3
НЕПОГАНА НОВИ
НА Китай більше не дасть грошей путіну на будівництво нового газопроводу і вимагає знижок на газ - китайські ЗМІ
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27.11.2023 20:19
+2
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27.11.2023 20:01
+2
Все змінюється. Той чиновник, що згадуєте ви говорив раніше, цей сьогодні.

Надіюся домовляться про щось суттєве і не через два роки. Американці просто забули значення слова швидко.
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27.11.2023 20:15
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27.11.2023 20:01 Ответить
Що має він на увазі під "додатковий пакет"? Не зрозуміло.
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27.11.2023 20:02 Ответить
Нову підтримку як Байден хотів надіюся.
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27.11.2023 20:03 Ответить
А от республіканець і голова комітету з питань розвідки Палати представників Майкл Тернер стверджує, що це буде важко зробити до кінця року через розбіжності в питаннях по південному кордону. Отже, зрозуміло, що поки що жодних конкретних домовленостей немає, а час іде.
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27.11.2023 20:07 Ответить
Все змінюється. Той чиновник, що згадуєте ви говорив раніше, цей сьогодні.

Надіюся домовляться про щось суттєве і не через два роки. Американці просто забули значення слова швидко.
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27.11.2023 20:15 Ответить
Сподівання на здоровий глузд конгресменів.
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27.11.2023 20:10 Ответить
Дай Боже!
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27.11.2023 20:11 Ответить
знаем і памятаем,у США /та НАТО е все що спроможне на протязі короткого періоду змінити хід воєнної компаніїї, і в десятки разів зменшити кількість смертей наших Воїнів...- чому це не працює...- це вже інше....фільм " Ігра Престолів" , частково про це....
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27.11.2023 20:14 Ответить
Теперь ждём очередной говновброс от какой-нибудь зелёной Безумной против США.
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27.11.2023 20:17 Ответить
Мабуть він вчора вже був, плюс інтерв'ю одного кавказця одній мадам Піввареника Мовунахлібненамажеш.
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27.11.2023 20:22 Ответить
НЕПОГАНА НОВИ
НА Китай більше не дасть грошей путіну на будівництво нового газопроводу і вимагає знижок на газ - китайські ЗМІ
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27.11.2023 20:19 Ответить
Говорять одне а роблять інше
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27.11.2023 20:38 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/27/7430628/ СМИ: Банковая направила делегацию в США, чтобы наладить связи с республиканцами
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27.11.2023 21:46 Ответить
Тим часом, сотні наших бійців гинуть через брак своєчасної допомоги
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27.11.2023 22:25 Ответить
 
 