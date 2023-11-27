РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11081 посетитель онлайн
Новости Война
863 1

В течение дня оккупанты 6 раз обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, храм и лицей. ФОТОрепортаж

нікопольщина

Российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, в результате чего ранена женщина, повреждения получили дома, храм, лицей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Целый день враг бил по Никопольщине. Всего обстрелял район из тяжелой артиллерии шесть раз. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. В городе ранена 51-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Над Днепропетровщиной уничтожена ракета и 5 дронов

Как отмечается, повреждены админздание, лицей, храм, спортклуб. Побиты 7 многоквартирных и 14 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено и 12 – повреждено. Разбиты авто, линия электропередач и газопровод.

В течение дня оккупанты 6 раз обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, храм и лицей 01
В течение дня оккупанты 6 раз обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, храм и лицей 02
В течение дня оккупанты 6 раз обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, храм и лицей 03
В течение дня оккупанты 6 раз обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, храм и лицей 04
В течение дня оккупанты 6 раз обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, храм и лицей 05
В течение дня оккупанты 6 раз обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, храм и лицей 06

Автор: 

обстрел (26835) Днепропетровская область (3827)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.11.2023 20:46 Ответить
 
 