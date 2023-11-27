В течение дня оккупанты 6 раз обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, храм и лицей. ФОТОрепортаж

Российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, в результате чего ранена женщина, повреждения получили дома, храм, лицей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Целый день враг бил по Никопольщине. Всего обстрелял район из тяжелой артиллерии шесть раз. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. В городе ранена 51-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, повреждены админздание, лицей, храм, спортклуб. Побиты 7 многоквартирных и 14 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено и 12 – повреждено. Разбиты авто, линия электропередач и газопровод.











