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В течение суток враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, - Генштаб ВС

рф,росія,окупанти,літак,су34рф

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другие граждане инфраструктура", - говорится в строительстве.

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Автор: 

Генштаб ВС (6172) обстрел (26835)


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Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаційних ударів, а також підняв у повітря літак Міг-31 на 2 години.........
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27.11.2023 22:15 Ответить
 
 