РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11177 посетителей онлайн
Новости
8 541 67

Нардеп Кривошеев зарегистрировал в ВР постановление об увольнении "слуги народа" Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

безугла

В парламенте зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Игорь Кривошеев сообщил в фейсбуке и опубликовал копию документа.

Депутат отметил, что "красные линии" существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен.

"Госпожа Безуглая не может оставаться на должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка. Зарегистрировал постановление о ее увольнении!" - написал Кривошеев.

Нардеп Кривошеев зарегистрировал в ВР постановление об увольнении слуги народа Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности 01

Также смотрите: "Сколько еще агентов работает по методичке ФСБ?": военнослужащий Николай Серьга прокомментировал скандальное заявление Безуглой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

Завтра на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Напомним, народная депутат Людмила Буймистер обратилась с заявлением в Генпрокуратуру об открытии уголовного производства по статьям "госизмена" и "шпионаж" в отношении "слуги народа" Марьяны Безуглой. Юрий Гудыменко обратился в Службу Безопасности Украины с требованием расследовать дело заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой на предмет разглашения государственной тайны.

Автор: 

ВР (29226) постановление (123) Кривошеев Игорь (5) Безуглая (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
безугла і нацбезпека? Хто вигадав цей дурдом?
показать весь комментарий
27.11.2023 21:28
+29
#я підтримую Залужного
показать весь комментарий
27.11.2023 21:28
+26
І під статтю років на 10 за грати.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І під статтю років на 10 за грати.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:26 Ответить
...для дослідів, у серпентарій
показать весь комментарий
27.11.2023 21:27 Ответить
Прибиральницею в привокзальний сортір.
показать весь комментарий
27.11.2023 23:09 Ответить
Так там же конкурс, вроді?
показать весь комментарий
28.11.2023 00:13 Ответить
👏👏👏👏
показать весь комментарий
27.11.2023 21:39 Ответить
---
Ти бач ! ! Ця безмозла чи безвугла ще й огризається...

...Вигнати її взагалі з того Комітету Верховної Ради України з питань

національної безпеки, всраною мітлою...
...

ЦЕ В О Р О Г
...
Геть ! ! ! нечиста сило
..
Геть..
...
показать весь комментарий
05.01.2024 14:05 Ответить
скільки там ще ZEслуг не ПРоявили сбе в підтримці "справи безуглої" ? ДІАРЕЯ!
показать весь комментарий
27.11.2023 21:26 Ответить
ПРиклад того, як комуняцько-гебістський вишкіл використовує найстаранніших... а ми знаємо ж ПР=СН=ФСБ =КГБ
показать весь комментарий
27.11.2023 21:29 Ответить
выправлю послідовність - СН=ОПУ=ПР=ФСБ=КГБ
показать весь комментарий
27.11.2023 22:03 Ответить
Кривошеєв Ігор Сергійович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 ) - народний депутат України, шоумен, підприємець у галузі івент та виробництва контенту, засновник україномовної інтелектуальної гри Ґік Ґеймз, гравець «Ліги сміху» та КВН.
показать весь комментарий
27.11.2023 22:08 Ответить
дякую - він забезпечив собі шоу бізнес на майбутнє, навіть коли ЗЕублюдків виженуть
показать весь комментарий
27.11.2023 22:14 Ответить
Догавкалась, цуко!
показать весь комментарий
27.11.2023 21:27 Ответить
і шо характєрно, досі не надала мені плану своєї роботи на 2024 рік
показать весь комментарий
27.11.2023 21:46 Ответить
Негайно покарати. Тричі.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:57 Ответить
І послом куди-небудь відправлять?
показать весь комментарий
27.11.2023 21:27 Ответить
безугла і нацбезпека? Хто вигадав цей дурдом?
показать весь комментарий
27.11.2023 21:28 Ответить
якщо добре покопати проблему - то виборці.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:43 Ответить
Хто - 🤢🤡🎪ШАПІТО ! Зараз ,зепитер ,зовсім мозгой поїде , побачивши скільки громадян підтримали Валерія Залужного ! Воно, мабуть не переживе ! 💯 безмозглу використав , як завжди, Ермак ! Вся проблема в ЗЕ&Ермаках , ане в цій 🐸безуглоі
показать весь комментарий
27.11.2023 23:10 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2023 09:19 Ответить
#я підтримую Залужного
показать весь комментарий
27.11.2023 21:28 Ответить
Kерівництво парламенту чи партії дії Безуглої не засудили.

Cаме у віданні Безуглої була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".
показать весь комментарий
27.11.2023 21:29 Ответить
BBC

Парламентська опозиція і навіть колишні працівники розвідки звинуватили офіс президента Зеленського у витоку інформації і зриві спецоперації. ТСК, яку очолила Безугла, мала б з'ясувати подробиці справи. Однак за підсумками своєї роботи парламентська комісія так і не знайшла відповіді на це питання, щоправда, окремо наголосивши, що ОП точно не причетний до цього скандалу.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:49 Ответить
Невже не зрозуміло, що Безугла не є персональним гравцем ! Вона керована лідорами ( можливо навіть насправді трішки розумово того ))). Але вона лише озвучує
показать весь комментарий
27.11.2023 21:30 Ответить
Ви кому розповідаєте- тим, хто слідкував, яв вона вела розслідування Єрмаковагнергейту?
показать весь комментарий
27.11.2023 22:16 Ответить
У звʼзку з незадовільною роботою на посаді? А чому не у звʼязку з систематичною роботою на ворога?
показать весь комментарий
27.11.2023 21:32 Ответить
Там вже впору було би зняти мораторій на смертну кару.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:33 Ответить
Щось мене "гложут смутниє сомнєнія" що цей срач відносно даної особи може закінчитися "білим шумом" наподобі колгоспних зборів - посиділи, потринділи і розійшлися.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:35 Ответить
А ця потвора "по тіхому уйдьот в лєс"
показать весь комментарий
27.11.2023 22:11 Ответить
Не парьтесь, поки зелені тварі при владі, її звільнять, і поставлять безуглу v2.0.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:36 Ответить
А "тишлеки" собі спокійно руки потирають.

Бо дурнуваті українці зчинили рейвах через дурнувату "безуглу".

А те, що одним з очільників МВС є людина зі зв'язками в росії, для дурнуватих українців нічого не означає. Нехай собі працює.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:38 Ответить
так замість неї одкопають надьку савченко й посадять в дури цієї крісло, ще не охоловше. це ж зелёні
показать весь комментарий
27.11.2023 21:41 Ответить
ще один слуга забився у припадку правєдного гніву, бо відчув наближення піздєца партії і кіцня своєї грошово-політичної кар'єри.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:42 Ответить
Кривошеєв Ігор Сергійович - народний депутат України, шоумен, підприємець у галузі івент та виробництва контенту, засновник україномовної інтелектуальної гри Ґік Ґеймз, гравець «Ліги сміху» та КВН.
95 квартал.............
показать весь комментарий
27.11.2023 22:09 Ответить
це ще далеко не кінець операції "Буратіно", бо для більшості виборців інформація про кандидатів, за яких вони голосують, недосяжна.
показать весь комментарий
27.11.2023 22:15 Ответить
Зелупа,а ну бігом на захист крабихи Безмозкої.Вона ж тебе відмазувала зі своєю ТСК від "Вагнергейту".Що ж ти ,свиня хрипата, та ще й до того ж невдячна, будеш спостерігать як слабоумну,але тим не менш меркантильну дурепу будуть розпинати на "Комітеті"?
показать весь комментарий
27.11.2023 21:42 Ответить
Гнати у шию цю дуру з комітету по обороні.

але виникає питання - як вона туди попала? Якщо враховувати що її туди всунули в період ранніх слуг , коли всюди ставили на важливі посади з подачі агентів фсб , можно зробити висновок ЩО ВОНА ПРАЦЮЕ НА ФСБ,
і зараз їй поставили ціль зробити майдан 3. Бо тількі дурак не розуміе, що наїзд на ГЕТЬМАНА ЗАЛУЖНОГО ЗАВЕРШИТЬСЯ МАЙДАНОМ , а може ще і кой кого із наізжающих на фонарі замість новорічних іграшок 😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
27.11.2023 21:47 Ответить
Усю владу НА ПОЛИГРАФ ‼️‼️‼️
Шукайте агентів раши
показать весь комментарий
27.11.2023 21:48 Ответить
І що що ''майдан-3"? *уйло нападе? Може досить лякати майданом Українців. Нехай зелені майдан бояться, може хоч так на них хоч якийсь вплив громади буде.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:53 Ответить
та тут питання не в куйлі. питання в тому як на все це дивитись будуть на Заході. і як така ситуація вплине на подальшу допомогу Україні.
показать весь комментарий
27.11.2023 23:53 Ответить
Стесняюсь подметить, что ранних чи поздне-средних зебилов не бывает... как и бывших КГБистов.
показать весь комментарий
27.11.2023 22:21 Ответить
Бувають 😜
подивитесь состав депутатів слуг сьогодні і у 2019.

їх вже половину пересадили 😁. А це вони тоді у 2019 голосували за призначення безмозглой і інших
показать весь комментарий
28.11.2023 17:17 Ответить
Теперь только ленивый дурак в партии СН не будет пинать ногами и плевать на эту ошибку природы безуглую.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:49 Ответить
НАЗНАЧИТЬ полную идиотку замом главы комитета по нац.безопасности - случайно такое сделать невозможно, это можно сделать только спецом.
показать весь комментарий
27.11.2023 21:57 Ответить
А выбрать зебилов (на верхнi щаблi), звиняюсь за питання, мол, це шо такое?
показать весь комментарий
27.11.2023 22:14 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2023 22:02 Ответить
Еще никогда штирлиц не был так близок к провалу... А нефиг з мезмозглою радисткою ... на однiм гектарi... Що? - Самi дофантазуйте.
показать весь комментарий
27.11.2023 22:18 Ответить
Це вже було. Але в жОПі президента мозги (радники) вирішували залишити цей рупор сраки на робочому місці - в керівництві армією.
Хто ще буде озвучувати результати могового штурму в жОПі?
показать весь комментарий
27.11.2023 22:21 Ответить
Дурепа зашкварилась остаточно.
показать весь комментарий
27.11.2023 22:29 Ответить
Тіпа вона це від себе сказала.. що Єрмак написав , те і озвучила
показать весь комментарий
27.11.2023 22:42 Ответить
побоююсь спитати: а той Єрмак також написав про щомісячну потребу Генштабу у мобілізованих?
показать весь комментарий
27.11.2023 23:17 Ответить
Насколько я понимаю курица фактически слила мобилизационные сведения. В советские времена эта информация даже не "Совсекретно", это ОВ. За такой слив расстреливали😁
показать весь комментарий
27.11.2023 22:34 Ответить
Якась пізня реакція на свою колегу по партії. Розстрілювати військових його не обурило, а коли пройшов резонанс після моніторинга, тоді і поннслися слуги як кози по мар'яні
показать весь комментарий
27.11.2023 22:43 Ответить
Заявляв, що дрони не потрібні: Безугла знову обрушилася на Залужного

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

https://inforesist.org/zayavlyal-chto-drony-ne-nuzhny-bezuglaya-snova-obrushilas-na-zaluzhnogo/ Читати російською

Заступниця голови Комітету Ради з питань національної безпеки, депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла видала чергову порцію звинувачень щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це вона https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid0BvMQXPmJ9L69kqPAQk7KkoSxR8p2db7tr1ByKLzwWaadiou5NWrMVXqqg37gHYq5l написала у Facebook.

"Де був план оборони Зеленського в 2022? Шановні, що план 2022, що 2023, що 2024 - це готують ВІЙСЬКОВІ. Вони зазначають ризики і будують оборону та наступ. Так, як в 2021 році Міллі просив звернути увагу, наприклад, на мінування кордонів. Але Головком настільки сперечався, що певний час відмовлявся спілкуватися з американськими партнерами", - написала Безугла.

Вона згадала слова Залужного на заслуховуванні в Комітеті щодо погодження закупівель, коли той заявив, що дрони не потрібні й тоді в оборонні закупівлі було закладено буквально кілька БПЛА, надані як пропозиція військовим керівництвом.

"Незалежної системи оцінювання ЕФЕКТИВНОСТІ проведених операцій ЗСУ немає, мої спроби її запровадити наштовхувалися на внутрішній спротив. Жодного генерала не покарано. Мова не посадити, ми якраз зробили всім військовослужбовцям законодавчо (!) «бойовий імунітет», а про те, що знімають десятки (!) комбригів, але жодний генерал внаслідок службового розслідування не був понижений тощо. Генералітет, поділений на внутрішні фракції, - це каста. Каста, яка не пускає свіжих людей, це те, що ще більше розвинулось за два роки повномасштабного, коли військове керівництво отримало величезні статки і владу. Це той слон, якого ми не бачимо в тому числі зі страху, що наша зона комфорту зіткнеться з суворою реальністю, що БОГІВ немає", - наголосила Безугла.

На думку нардепки, в Україні слід змінювати армію - перетворити ЗСУ на ******* компанію, де "життя громадянина та ефективність операції, що проводиться, - рівнозначні нерозривні складові одного цілого, що ведуть до перемоги".
показать весь комментарий
27.11.2023 22:43 Ответить
Дайте вже їй оселедця!!!
А краще - люлей! Щоб тиждень сісти не могла.
показать весь комментарий
28.11.2023 09:58 Ответить
Безуглій і Арахамії представлено план на 2024 рік від Головкома.

показать весь комментарий
27.11.2023 22:52 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2023 22:56 Ответить
Прозріваю:
👀Хотілось би, щоб вони просто були тупими - але це свідома методичка, вкинута ОПою для всіх своїх медіашавок. ‼️
Ще раз, оці всі ублюдки ЗНАЮТЬ, що за забезпечення армії відповідає Міноборони, а міністрів призначає Банкова. Але свідомо перекладають відповідальність із Зеленського і уряду на Залужного! Так само і золото знайшли на складах Міноборони!
 🤷‍♂Для чого це роблять? Схоже, Банкова відкрила вже не приховану медіавійну проти мегапопулярного Залужного, бо ОП лякає рейтинг Головкома.🤬
показать весь комментарий
27.11.2023 23:04 Ответить
Західні партнери стурбовані ситуацією Генерал Жан-Поль Перрюш (Jean-Paul PERRUCHE), колишній генеральний директор Військового штабу Європейського союзу в Брюсселі:
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИМІРЮЄ ТЕМПЕРАТУРУ?
ЗАЛУЖНИЙ МАЄ ПІТИ?
Експерти задаються двома питаннями:
як у такому разі Зеленський буде виправдовуватися перед західними спонсорами, бо всі військові керівники країн НАТО дуже цінують Заслуженого?
Хто замість нього? Бо для війська дуже важливо вірити головнокомандувачу.
показать весь комментарий
27.11.2023 23:08 Ответить
Це роблять тому що "яйцегейт", "куртки дорогі і не ті". Що ви тут ще волали про Рєзніка. А тепер ані штати,ані інші партнери не хочуть мати справ з Умєровим,не довіряють. Умєров фактично секретарка. Залужний,Зе-прямі переговорники по зброї. А Рєзнікова не дивлячись на "яйцегейти" дуже цінували Західні партнери,і 100 разів попереджали: "не знімайте з посади,не чіпайте". Станом на початок осені військові користували тим,що отримано завдяки Рєзнікову. А далі маємо те,що заслужили.
показать весь комментарий
28.11.2023 09:28 Ответить
# ya pidtrimuyu Zaluzhnogo #
показать весь комментарий
27.11.2023 23:17 Ответить
FUCK RUSSIA 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿✚25

@KeepPeaceNoWar

·

https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1729196114849734908 3 ч

В ответ

https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa

Єрмак грає в наперстки своїми ляльками

Нічого цій ляльці не буде поводять хороводи прокуратура СБУ та все затихне Ермак з Татровим на всіх ложили шо тут незрозуміло
показать весь комментарий
27.11.2023 23:20 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWZpPlqIvxkYTQVIm9RAxi_rq8dezpYLpx_LgFsKv2K2N4ggR6oF5FWXSFmIs4lAbmSEDydDIOrSGyqM8XWtY0dCby9qmtWhUxOjpEMXWe9d5vlpcr0TloaTu2inU3HrkdiE3ejGTR4eXx-e8O-WRNgDt6a7d_R1bs_YO9BQ0jx4PJx27l6KvLGwlDX6lIqUVc&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0wiabzgYDry8xHgHFu1WPMgJ7G3uquF6FoUaVdboNa51gkE3iFPgCj4ZcrFj4oWdMl?__cft__[0]=AZWZpPlqIvxkYTQVIm9RAxi_rq8dezpYLpx_LgFsKv2K2N4ggR6oF5FWXSFmIs4lAbmSEDydDIOrSGyqM8XWtY0dCby9qmtWhUxOjpEMXWe9d5vlpcr0TloaTu2inU3HrkdiE3ejGTR4eXx-e8O-WRNgDt6a7d_R1bs_YO9BQ0jx4PJx27l6KvLGwlDX6lIqUVc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Чутки про те, що Мар'яну колеги по фракції хочуть викинути з фракції "Слуга народу" залишаться чутками та брехливим вкидом, поки це не відбудеться. А не відбудеться це до тої пори, при її керівник не дасть добро на злив Мар'яни зі "слуг". Так, Андрію Борисовичу? ))
показать весь комментарий
27.11.2023 23:27 Ответить
Давай Генштабу жару, Марьяна !

Кроме тебя, некому !
показать весь комментарий
28.11.2023 21:35 Ответить
 
 