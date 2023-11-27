Нардеп Кривошеев зарегистрировал в ВР постановление об увольнении "слуги народа" Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

В парламенте зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Игорь Кривошеев сообщил в фейсбуке и опубликовал копию документа.

Депутат отметил, что "красные линии" существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен.

"Госпожа Безуглая не может оставаться на должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка. Зарегистрировал постановление о ее увольнении!" - написал Кривошеев.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

Завтра на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Напомним, народная депутат Людмила Буймистер обратилась с заявлением в Генпрокуратуру об открытии уголовного производства по статьям "госизмена" и "шпионаж" в отношении "слуги народа" Марьяны Безуглой. Юрий Гудыменко обратился в Службу Безопасности Украины с требованием расследовать дело заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой на предмет разглашения государственной тайны.