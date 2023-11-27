В правительстве Польши предлагают Украине выполнить условие протестующих и отменить электронную очередь для польских грузовиков
Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик призвал Украину выполнить требования польских автоперевозчиков, блокирующих границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В польском Министерстве инфраструктуры отметили, что одна из причин протеста польских перевозчиков — электронная очередь, введенная Украиной для грузовиков, возвращающихся в Европейский Союз без груза. Такая система, говорят в польском правительстве, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний.
Министр Адамчик призвал отменить обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди по крайней мере на двух пунктах пропуска: "Зосин - Устилуг" и "Нижанковичи - Мальховице".
Также польский министр обратился к европейскому комиссару по вопросам транспорта Адине Велян о возобновлении необходимости получения разрешений на международные перевозки, отмененные для украинских транспортных фирм. По его словам, Инспекция автомобильного транспорта Польши обнаруживала нарушение правил со стороны украинских перевозчиков, о которых он сообщил еврокомиссару по транспорту.
"Указанные действия являются продолжением усилий Министерства инфраструктуры, чтобы устранить ее (забастовки на границе - Ред.) причины, лежащие в Украине и Европейском Союзе", - говорится в сообщении польского ведомства.
Кроме того, в тексте отметили, что сейчас идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе. На нем намерены обсудить последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мені дуже шкода, дорогі брати, за моїх земляків. Спочатку ми дуже допомогли, а тепер даємо вам ножа в спину. може ця ситуація інспірована росіянами? Я не знаю. у будь-якому випадку, мені шкода і мені соромно за цю ситуацію. 🇵🇱❤️🇺🇦
Починаючи із того, хто це заявив? Це людина із старого уряду, чи із нового?
Виконати всі умови польських протестувальників бо Україні треба перевозити вантажі і немає часу вести довгі переговори
А коли завершиться війна
РІЗКО ПОВЕРНУТИ ВСЕ НАЗАД
Вдарити в спину
Бо тоді Україна буде мати багато часу щодо переговорів а зараз його немає
Просто треба інколи брехати і воно допомагає
Обдурити тимчасово протестувальників і це було б правильним рішенням
Те що вони роблять в самий найскрутніший час для нашої країни - це ніщо інше як удар ножем в спину. А той факт, що уряд поляків ще й підігрує тій кучці негідників, то й зовсім ганьба.
Але мені щось підказує. що довбо..бізм уряду Зеленського немає меж.
Пропускати вантажівки до ЄС бо вони без вантажу
Але таке не буває що вантажівка їде в зворотньому напрямку пуста це невигідно
Для цього і зробили електронний реєстр, хотять цього чи ні а перевірки мають бути
А говорити що їде пуста вантажівка -а вона може бути повною
Тобто польська курва може нагло брехати, і це для того щоб уникнути митного контролю
Ось що хотять поляки, щоб не платити митний збір, і вони знають що зараз в Україні важка ситуація тому цим і користуються
Але Україні треба захищати своїх виробників -а не польських які хотять витіснити українських навіть з внутрішнього ринку