В правительстве Польши предлагают Украине выполнить условие протестующих и отменить электронную очередь для польских грузовиков

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик призвал Украину выполнить требования польских автоперевозчиков, блокирующих границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В польском Министерстве инфраструктуры отметили, что одна из причин протеста польских перевозчиков — электронная очередь, введенная Украиной для грузовиков, возвращающихся в Европейский Союз без груза. Такая система, говорят в польском правительстве, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний.

Министр Адамчик призвал отменить обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди по крайней мере на двух пунктах пропуска: "Зосин - Устилуг" и "Нижанковичи - Мальховице".

Также польский министр обратился к европейскому комиссару по вопросам транспорта Адине Велян о возобновлении необходимости получения разрешений на международные перевозки, отмененные для украинских транспортных фирм. По его словам, Инспекция автомобильного транспорта Польши обнаруживала нарушение правил со стороны украинских перевозчиков, о которых он сообщил еврокомиссару по транспорту.

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"Указанные действия являются продолжением усилий Министерства инфраструктуры, чтобы устранить ее (забастовки на границе - Ред.) причины, лежащие в Украине и Европейском Союзе", - говорится в сообщении польского ведомства.

Кроме того, в тексте отметили, что сейчас идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе. На нем намерены обсудить последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков.