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В правительстве Польши предлагают Украине выполнить условие протестующих и отменить электронную очередь для польских грузовиков

кордон,польща

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик призвал Украину выполнить требования польских автоперевозчиков, блокирующих границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В польском Министерстве инфраструктуры отметили, что одна из причин протеста польских перевозчиков — электронная очередь, введенная Украиной для грузовиков, возвращающихся в Европейский Союз без груза. Такая система, говорят в польском правительстве, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний.

Министр Адамчик призвал отменить обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди по крайней мере на двух пунктах пропуска: "Зосин - Устилуг" и "Нижанковичи - Мальховице".

Также польский министр обратился к европейскому комиссару по вопросам транспорта Адине Велян о возобновлении необходимости получения разрешений на международные перевозки, отмененные для украинских транспортных фирм. По его словам, Инспекция автомобильного транспорта Польши обнаруживала нарушение правил со стороны украинских перевозчиков, о которых он сообщил еврокомиссару по транспорту.

Также читайте: Польские перевозчики грозятся заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

"Указанные действия являются продолжением усилий Министерства инфраструктуры, чтобы устранить ее (забастовки на границе - Ред.) причины, лежащие в Украине и Европейском Союзе", - говорится в сообщении польского ведомства.

Кроме того, в тексте отметили, что сейчас идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе. На нем намерены обсудить последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков.

Автор: 

граница (5256) перевозки (519) Польша (8390)


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Топ комментарии
+27
коли українці заблокують польський експорт до України ,тоді і можна буде розпочинати із своїх .Поки що дії Польщі такі ,як дії проросійської курви.
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27.11.2023 21:54
+24
У каждого народа есть свои курвы
У нас их не меньше,чем у поляков
Нам не нравятся польские курвы
Но может- начнем со своих?
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27.11.2023 21:43
+24
Дурило, уряд Польщі зробив для України в рази більше, ніж уряд який ти вибрав, ніж паяц на посту президента, якого ти вибрав, ніж мавпа арахамія, яку ти вибрав, ніж ********* єрмак, татаров, яких ти вибрав
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27.11.2023 22:04
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у мене в одного таке враження від цієї уродзоної "польської" Елізи Уткане з сьогоднішньою реєстрацією.....що від Елізи на кілометр смердить ніколи не праними кацапськими портянками?? але чуваки швидко орієнтуються-вже на язику польскім з нами пшекають....
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28.11.2023 15:22 Ответить
ну так яка буде нашою потужна відповідь?
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28.11.2023 10:54 Ответить
Та у чому питання? Нехай займають звичайну чергу - "Хто останній?" Курви
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28.11.2023 11:14 Ответить
Не надо забыв все хорошее,кидать говно в Польшу!! Поляки действительно ооохевшие,когда они без груза,возвращаясь от нас должны как ого то хххра стоять в очереди! Такое о в ЕС нет! А ещё они ооохевшие от того,что стоя в очереди несколько дней,они видят ,как эту проблему решают у нас на границе,заплатив конченным нашим ублюдкам с фуры 200 евро! И они ещё раз трижды охевшие,когда он вроде дождался своей очереди,опять оказывается хер знает где ,потому что впереди него уже засунули тех,кто дал лавэ нашим таможеникам,этим ублюдкам! Поляки этого не терпят,не понимают,и после многократных воланий к нашему чудному квнскому правительству пошлин этот шаг! Так ,что не надо брать грех,и обмазывать говном тех кто нам помогал! Конечно этой причиной воспользовались и прлросийские силы,смешав все до кучи,но в этим виноваты больше сами !
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28.11.2023 11:38 Ответить
Вшиськопаньство Васілій,а вони не охєвшиє від того,щоб укрводіли працювали на них,гп польських авто за грошІ? а від того,що бидло всходнєє повинне працювати на уродзоних панов за копійки там де ляхи не хочуть працювати? їх це влаштовує?
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28.11.2023 15:25 Ответить
У літку не требо було бикувати з зерном , прівіт Зеленському
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28.11.2023 11:39 Ответить
привіт Бібі! а чому ні Зельць ні ляхи так і не сказали хто з України зерно продав і за скільки,а хто з ляхів купив і за скільки? і чому зерно,яке мало статус транзитного,вільно продавалося ляхам-трейдерам?
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28.11.2023 15:27 Ответить
bardzo was przepraszam drodzy bracia za moich rodaków. najpierw bardzo pomagaliśmy a teraz wbijamy nóż w plecy. może ta sytuacja jest inspirowana przez ruskich? sam nie wiem. w każdym razie przepraszam was i jest mi wstyd za tą sytuację. 🇵🇱❤️🇺🇦

Мені дуже шкода, дорогі брати, за моїх земляків. Спочатку ми дуже допомогли, а тепер даємо вам ножа в спину. може ця ситуація інспірована росіянами? Я не знаю. у будь-якому випадку, мені шкода і мені соромно за цю ситуацію. 🇵🇱❤️🇺🇦
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28.11.2023 13:13 Ответить
Spokojnie, tylko spokojnie!
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28.11.2023 14:32 Ответить
накінець то прозвучали здраві думки. якщо є якісь зловживання з перевезеннями (і зерном) ми ,звичайні українці,не маємо від того ЖОДНОГО зиску! а тим більше ,наші солдати на фронті...але дивно,дрібні польські автоперевізники масово блокують кордон,а польська влада з ними заодно...і всім вже добре відомо,що цей Рафал Меклер.....пов"язаний з Росію і Болоросією бізнесом...тут явно стирчать вуха ФСБ Рашки....
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28.11.2023 15:33 Ответить
Такі інформаційні повідомлення, без будь, якого коментаря збурюють бурю у стакані на рівнрму місці. Усі про щось пишуть, роздмухуючи проблему, не розуміючи усього що відбуваеться.
Починаючи із того, хто це заявив? Це людина із старого уряду, чи із нового?
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28.11.2023 13:37 Ответить
Треба підходити до таких ситуацій з хитрістю
Виконати всі умови польських протестувальників бо Україні треба перевозити вантажі і немає часу вести довгі переговори
А коли завершиться війна
РІЗКО ПОВЕРНУТИ ВСЕ НАЗАД
Вдарити в спину
Бо тоді Україна буде мати багато часу щодо переговорів а зараз його немає
Просто треба інколи брехати і воно допомагає
Обдурити тимчасово протестувальників і це було б правильним рішенням
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28.11.2023 14:01 Ответить
Якийсь дитячий садочок.
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28.11.2023 14:23 Ответить
Вочевидь накопились різні претензії поляків до українців та й навпаки. Але поляки в будь якому разі не праві бо все треба вирішувати цивілізовано, а не як інший наш сусід з північної сторони.
Те що вони роблять в самий найскрутніший час для нашої країни - це ніщо інше як удар ножем в спину. А той факт, що уряд поляків ще й підігрує тій кучці негідників, то й зовсім ганьба.
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28.11.2023 14:22 Ответить
Якщо дійсно наші перевізники зараз у привілейованому статусі і без електронної черги можуть їздити, то українській владі необхідно на протязі кількох дні вирішити це питання і недоводити до того, що Еврокомісія поверне для нас всі бюрократичні перепони.
Але мені щось підказує. що довбо..бізм уряду Зеленського немає меж.
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28.11.2023 15:03 Ответить
Ну как вам ****** которые писали тут - еслиб не зеля то поляки бы нас любили?
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28.11.2023 15:55 Ответить
Польский економічно-терористичний корабель іди *****!
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28.11.2023 21:04 Ответить
Поляки зараз намагаються діяти не згідно законів та законних процедур в ЄС, а так як роблять кацапи - пробують "ламати через коліно". Це той самий "ніж в спину". Дуже дивно коли мікроскопічна польська фірма автоперевізників блокує транспортні шляхи в сусідню країну яка воює з спільним екзистенційним ворогом. Зрозуміло що в ту фірму влиті кацапські гроші, але чому бездіє польська держава і ЄС?
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28.11.2023 23:39 Ответить
Тобто польська влада вже говорить щоб Україна пішла їм на поступки
Пропускати вантажівки до ЄС бо вони без вантажу
Але таке не буває що вантажівка їде в зворотньому напрямку пуста це невигідно
Для цього і зробили електронний реєстр, хотять цього чи ні а перевірки мають бути
А говорити що їде пуста вантажівка -а вона може бути повною
Тобто польська курва може нагло брехати, і це для того щоб уникнути митного контролю
Ось що хотять поляки, щоб не платити митний збір, і вони знають що зараз в Україні важка ситуація тому цим і користуються
Але Україні треба захищати своїх виробників -а не польських які хотять витіснити українських навіть з внутрішнього ринку
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29.11.2023 09:42 Ответить
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