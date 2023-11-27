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Германия выделит Украине более 300 миллионов евро на ремонт и модернизацию энергосети

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Германия выделит 300 миллионов евро в помощь Украине в энергетическом секторе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Германии Мартин Егер сообщил в соцсети X.

"Опираясь на наше долгосрочное партнерство, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 млн евро на ремонт и модернизацию сети", - говорится в сообщении.

Посол отметил, что "Укрэнерго" является одним из основных бенефициаров немецкого взноса в размере 200 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

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"Вместе мы поддерживаем свет", - добавил Егер.

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27.11.2023 22:27 Ответить
«Укрнафта» під керівництвом Корецького продовжує вражати, - тепер вона намагається стягнути з Міноборони сотні мільйонів гривень різниці в ставках ПДВ, який взагалі-то має бути нульовим - політичний оглядач Михайло Шнайдер. За січень-травень «Укрнафта» уклала 14 угод з МОУ до того як влітку ставка ПДВ піднялася з 7 до 20%. Міноборони не встигло розрахуватися по цим закупівлях, і тепер "Укрнафта" через суд намагається зробити так, щоб оплата по старим угодам йшла з 20% ПДВ замість 7%.
При цьому цікаво, що в публічній площині інформація про позов поки не фігурує. Також невідомі суми та стан розрахунків за угодами, проте сума доплати може складати майже 190 мільйонів гривень, наголошує Шнайдер. Національна гвардія України купує в «Укрнафти» та інших постачальників нафтопродукти за нульовою ставкою, в той час як МОУ продовжує переплачувати за пальне.
Переплати на паливних контрактах вимірюються, вірогідно, мільярдами гривень.
Воєнниє рєльси кажете...
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27.11.2023 22:39 Ответить
Гроші виділять Україні, а попадуть до татарина.
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27.11.2023 22:57 Ответить
Сто пудів Ахметка оприходує!...
Ще й з народу знімуть на ремонт!...
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27.11.2023 23:12 Ответить
Так підвищення тарифів на електроенергію всупереч прийнятому закону виправдовували потрібністю затягувати гроші на ремонт з населення, хоч США та Європа надали мільярди на ремонт електромереж та обладнання, але ви люди всеодно сплачуйте новий незаконний тариф.
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28.11.2023 09:17 Ответить
Потім за кошторисами виявиться як із бомбосховищами в Києві. "Для захисту наших працівників під час ворожих обстрілів у сховища закупили скрипки Страдіварі, джакузі, а трансформатори обнесли бетонною стіною з діамантовими підвісками, зрозуміло, для міцності"
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28.11.2023 00:02 Ответить
Те що гроші виділять усім ясно, а чи дойдуть до тої мережі не вірить ніхто. Бермудський, фінансовий трикутник.
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28.11.2023 04:35 Ответить
 
 