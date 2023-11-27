Германия выделит Украине более 300 миллионов евро на ремонт и модернизацию энергосети
Германия выделит 300 миллионов евро в помощь Украине в энергетическом секторе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Германии Мартин Егер сообщил в соцсети X.
"Опираясь на наше долгосрочное партнерство, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 млн евро на ремонт и модернизацию сети", - говорится в сообщении.
Посол отметил, что "Укрэнерго" является одним из основных бенефициаров немецкого взноса в размере 200 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.
"Вместе мы поддерживаем свет", - добавил Егер.
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При цьому цікаво, що в публічній площині інформація про позов поки не фігурує. Також невідомі суми та стан розрахунків за угодами, проте сума доплати може складати майже 190 мільйонів гривень, наголошує Шнайдер. Національна гвардія України купує в «Укрнафти» та інших постачальників нафтопродукти за нульовою ставкою, в той час як МОУ продовжує переплачувати за пальне.
Переплати на паливних контрактах вимірюються, вірогідно, мільярдами гривень.
Воєнниє рєльси кажете...
Ще й з народу знімуть на ремонт!...