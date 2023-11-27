Германия выделит Украине более 300 миллионов евро на ремонт и модернизацию энергосети

Германия выделит 300 миллионов евро в помощь Украине в энергетическом секторе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Германии Мартин Егер сообщил в соцсети X.

"Опираясь на наше долгосрочное партнерство, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 млн евро на ремонт и модернизацию сети", - говорится в сообщении.

Посол отметил, что "Укрэнерго" является одним из основных бенефициаров немецкого взноса в размере 200 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

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"Вместе мы поддерживаем свет", - добавил Егер.