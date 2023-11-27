Глава МИД Эстонии Цахкна: Цель России – развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию
Эстония не отзывает свою кандидатуру на пост главы ОБСЕ, но Россия и Беларусь заблокировали это решение. Нельзя позволить им развалить организацию.
Об этом заявил министр иностранных дел Цахкна в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Эстония не отзывает свою кандидатуру на председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Однако, поскольку наша кандидатура окончательно заблокирована, мы не выступаем против альтернативного предложения Северной Македонии", – добавил он.
"Цель России – развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию", – подчеркнул Цахкна.
Топ комментарии
+7 Dmitry Begemotovich
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+5 Олег Жуковский #455621
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+4 Юрий #542373
показать весь комментарий27.11.2023 23:05
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члени московії і це видно було їх роботу на Донбасі 😠
Тому потрібно кацапів гнати звідти ,або організувати нову організацію
без кацапʼя😡
Цей бордель не несе для них жодної загрози.