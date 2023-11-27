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Глава МИД Эстонии Цахкна: Цель России – развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию

цахкна,маргус

Эстония не отзывает свою кандидатуру на пост главы ОБСЕ, но Россия и Беларусь заблокировали это решение. Нельзя позволить им развалить организацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Цахкна в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Эстония не отзывает свою кандидатуру на председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Однако, поскольку наша кандидатура окончательно заблокирована, мы не выступаем против альтернативного предложения Северной Македонии", – добавил он.

"Цель России – развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию", – подчеркнул Цахкна.

Также читайте: Правительство Северной Македонии объяснило решение пустить Лаврова: Оно уже было на заседании ООН. Он едет не в Скопье, он едет в ОБСЕ. Мы должны чувствовать разницу

Автор: 

ОБСЕ (4870) россия (95308) Эстония (1408) Цахкна (39)


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Топ комментарии
+7
Нахер не всралась организация, в которой в форме закона явным образом не прописано что нужно делать в конкретной ситуации. Когда начинаются голосования - то считай что все пропало, тушите свет, сливайте воду. Смотри ООН. Единственная надежда - 5 статья устава НАТО. Тот же ЕС с с требованием единогласного подтверждения - уже практически превратился в бессмысленную говорильню.
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27.11.2023 23:00
+5
кацапстан потрібно гнати сцяними тряпками з усіх міжнародних організацій !!!
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27.11.2023 23:07
+4
А смисл в цій організації?
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27.11.2023 23:05
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Нахер не всралась организация, в которой в форме закона явным образом не прописано что нужно делать в конкретной ситуации. Когда начинаются голосования - то считай что все пропало, тушите свет, сливайте воду. Смотри ООН. Единственная надежда - 5 статья устава НАТО. Тот же ЕС с с требованием единогласного подтверждения - уже практически превратился в бессмысленную говорильню.
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27.11.2023 23:00 Ответить
Саме так. Колись розвиток Англії та Польщі пішов кардинально різними шляхами (Англія стала багатющою імперією, а Польща краєм бідняків), бо у Польщі кожне гувно могло сказати - NIE POZWALAM - і голосуй не голосуй все одно палучіш БYЙ. Ось і ЄС з НАТОЮ добавилися у тотальну демократію (чи то пак, ліберастію).
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27.11.2023 23:16 Ответить
росіїї взагалі аби розвалити чи знищити хоч що-небуть, це якась тупа країна
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27.11.2023 23:00 Ответить
А смисл в цій організації?
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27.11.2023 23:05 Ответить
куйло ,практично ЄС вже підібрав під себе, і поставив заправляти справами в ЄС, своїх польсько угорських наймитів.
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27.11.2023 23:06 Ответить
кацапстан потрібно гнати сцяними тряпками з усіх міжнародних організацій !!!
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27.11.2023 23:07 Ответить
тоді чого її тримайете женіть
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27.11.2023 23:13 Ответить
Чого він так переживає за то нещасне-імпотентне ОБСЄ, будь які організації членами яких є теперішня РФ можна вважати апріорі зруйнованими...
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27.11.2023 23:15 Ответить
Міжнародну організацію ОБСЄ , нещасною і не ефективною зробили
члени московії і це видно було їх роботу на Донбасі 😠
Тому потрібно кацапів гнати звідти ,або організувати нову організацію
без кацапʼя😡
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27.11.2023 23:43 Ответить
По-моему кацапия её уже развалила, показав её беззубость перед гопниками. Лучшк самораспуститесь, и если хотите мира, готовьтесь к войне, а не к шашлыкам.
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27.11.2023 23:43 Ответить
Кацапам не потрібно перейматися такими дурницями.
Цей бордель не несе для них жодної загрози.
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27.11.2023 23:44 Ответить
Як можна розвалити те що мертве?
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28.11.2023 00:07 Ответить
Якісь відчайдушні спроби чіплятись за мертве міжнародне право
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28.11.2023 00:24 Ответить
 
 