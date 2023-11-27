Антикоррупционный суд перенес на 28 ноября принятие решения о мере пресечения нардепу Лабазюку

Высший антикоррупционный суд 27 ноября рассмотрел избрание меры народному депутату от группы "За майбутнє" Сергею Лабазюку, подозреваемого в подкупе госслужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

После четырех часов заседания около 20:30 судья объявил о том, что примет решение до завтра и объявит его в 8 утра.

Прокуроры ходатайствовали о взятии депутата под стражу на два месяца с правом внести залог в размере 100 миллионов гривен. В то же время, Лабазюк настаивает, что для ареста нет оснований. Народный депутат перед заседанием суда заявил, что вину не признает.

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Напомним, САП и НАБУ подозревают нардепов Лабазюка в попытке дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.