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Новости Борьба с коррупцией
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Антикоррупционный суд перенес на 28 ноября принятие решения о мере пресечения нардепу Лабазюку

лабазюк

Высший антикоррупционный суд 27 ноября рассмотрел избрание меры народному депутату от группы "За майбутнє" Сергею Лабазюку, подозреваемого в подкупе госслужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

После четырех часов заседания около 20:30 судья объявил о том, что примет решение до завтра и объявит его в 8 утра.

Прокуроры ходатайствовали о взятии депутата под стражу на два месяца с правом внести залог в размере 100 миллионов гривен. В то же время, Лабазюк настаивает, что для ареста нет оснований. Народный депутат перед заседанием суда заявил, что вину не признает.

Также смотрите: Сообщено о подозрении нардепу Лабазюку, пытавшемуся дать взятку Кубракову и Найему, - САП. ФОТОрепортаж (исправлено)

Напомним, САП и НАБУ подозревают нардепов Лабазюка в попытке дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Автор: 

депутат (3306) Антикоррупционный суд (1200) Лабазюк Сергей (10)


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в п'ятницю розглядали - не встигли.
І сьогодні розглядали - знову не встигли.
Лабазюк щось має занести в мантію?
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27.11.2023 23:40 Ответить
Якого тільки ЛАЙНА та ЗРАДНИКІВ, не сидить у ВРУ !!
Для них, перевибори ВРУ, це щастя, бо буде їм ПІЗНО….
Ну, вони розуміють!
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28.11.2023 00:24 Ответить
Буданова щось не чути,мабуть масово штампує довідки для виїзду таким як Лабазюк.
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28.11.2023 00:46 Ответить
Мабуть відкупиться сученя, продасть пів Волочиська і підігріє наш самий чесний та непідкупний суд 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.11.2023 00:52 Ответить
 
 