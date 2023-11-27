С помощью Patriot украинская ПВО уже сбила 15 российских "Кинжалов", - Воздушные силы

Украинская ПВО уже сбила 15 российских ракет "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Сейчас у нас уже 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших на Киев. Patriot себя показал", – сказал Игнат.

По его словам, для того чтобы защититься от баллистики, нужно иметь больше наземных систем с современными ракетами, как у Patriot. Но такого количества систем нет в мире, однако, как отметил Игнат, сейчас наблюдается увеличение мощностей производства техники ПВО в Германии, Франции, в США, потому что все поняли, что наземные системы ПВО очень нужны.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ предполагает, что Украине будут угрожать в большом количестве дроны, для уничтожения которых нужно "рациональное вооружение", например, установки Gepard.

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"Если заявление о 60 установках Gepard, которые нам Штаты где-то хотят закупить, претворится в жизнь, то это будет серьезное усиление. Потому что нам нужно защититься от "шахедов". Нам нужно "шахеды" чем-то сбивать, не тратя зенитные ракеты, преимущественно западные. Дроны - это то, что будет угрожать нам в большом количестве. Поэтому нужно рациональное вооружение, чтобы их уничтожать. Нужны зенитные пушки, такие, как у Gepard и аналогичных систем", - пояснил он.

Игнат объяснил, что такие системы имеют свой локатор, оптическую привязку к цели, радиолокационное сопровождение и автоматизированное управление.

"Одной очередью система уничтожает "шахед". Летят, скажем, восемь разрывных снарядов, которые потом разрываются на тысячи поражающих элементов. Туча шрапнели – и "шахеда" гарантированно нет. Вот такие системы – самые эффективные и рациональные в нашем случае. Правда, у них радиус действия – до 5 километров", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

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