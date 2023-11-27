С помощью Patriot украинская ПВО уже сбила 15 российских "Кинжалов", - Воздушные силы
Украинская ПВО уже сбила 15 российских ракет "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Сейчас у нас уже 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших на Киев. Patriot себя показал", – сказал Игнат.
По его словам, для того чтобы защититься от баллистики, нужно иметь больше наземных систем с современными ракетами, как у Patriot. Но такого количества систем нет в мире, однако, как отметил Игнат, сейчас наблюдается увеличение мощностей производства техники ПВО в Германии, Франции, в США, потому что все поняли, что наземные системы ПВО очень нужны.
В то же время спикер Воздушных сил ВСУ предполагает, что Украине будут угрожать в большом количестве дроны, для уничтожения которых нужно "рациональное вооружение", например, установки Gepard.
"Если заявление о 60 установках Gepard, которые нам Штаты где-то хотят закупить, претворится в жизнь, то это будет серьезное усиление. Потому что нам нужно защититься от "шахедов". Нам нужно "шахеды" чем-то сбивать, не тратя зенитные ракеты, преимущественно западные. Дроны - это то, что будет угрожать нам в большом количестве. Поэтому нужно рациональное вооружение, чтобы их уничтожать. Нужны зенитные пушки, такие, как у Gepard и аналогичных систем", - пояснил он.
Игнат объяснил, что такие системы имеют свой локатор, оптическую привязку к цели, радиолокационное сопровождение и автоматизированное управление.
"Одной очередью система уничтожает "шахед". Летят, скажем, восемь разрывных снарядов, которые потом разрываются на тысячи поражающих элементов. Туча шрапнели – и "шахеда" гарантированно нет. Вот такие системы – самые эффективные и рациональные в нашем случае. Правда, у них радиус действия – до 5 километров", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.
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Ці кошенята ще й пересуватися вміють, 65 км/год по шосе. Він же не стоїть забетонований на одному місці... Щось Ігнат уже вдруге за тиждень маячню якусь говорить
За його словами, основний напрямок удару - Київ. Близько 40% цілей знищили мобільні вогневі групи ЗСУ. Решту дронів збивали ракетами ППО.
я читав мемуари винищувача Степаненка двічі героя, йому так у голову влучило саме шматком снаряду єрлікону
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Як би, і так і ні)
Це було колись. Зараз все дуже професійно і вислови і мова кращі ніж у тебе і у мене. Не варто недооцінювати.
Головне управління розвідки каже, що РФ вдалось накопичити близько 800 ракет, а щомісяця вона здатна виробляти до 100 одиниць цієї високоточної зброї.
Але і тут вона залежна від іноземних компонентів.
Пару років тому Путін називав цей Х-47М2 ("Кинджал") комплекс "ідеальним" і "невразливим". Але українська влада каже, що за допомогою американських протиповітряних систем PATRIOT змогла збити вже 15 таких "гіперзвукових" ракет.
Представник центру трофейного озброєння зауважує, що після дослідження уламків цих ракет не може казати про "досконалість" цієї зброї.
"Сама ракета теж складається з іноземних компонентів. Електроніка там вся іноземна. Тобто, по-перше, це уже не є досконалою зброєю, тому що Російська Федерація не здатна без забезпечення іноземними компонентами її виробляти".
А от при дослідженні ще однієї російської ракети - крилатої Х-101 - українські фахівці виявили "деградацію" бортової електроніки. Тобто, на більш ранніх зразках стояли якісні іноземні чіпи, а на більш пізніх, ймовірно через вплив санкцій, росіяни змогли поставити лише значно старіші мікросхеми.
https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA