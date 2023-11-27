РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости Война
7 780 66

С помощью Patriot украинская ПВО уже сбила 15 российских "Кинжалов", - Воздушные силы

patriot

Украинская ПВО уже сбила 15 российских ракет "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Сейчас у нас уже 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших на Киев. Patriot себя показал", – сказал Игнат.

По его словам, для того чтобы защититься от баллистики, нужно иметь больше наземных систем с современными ракетами, как у Patriot. Но такого количества систем нет в мире, однако, как отметил Игнат, сейчас наблюдается увеличение мощностей производства техники ПВО в Германии, Франции, в США, потому что все поняли, что наземные системы ПВО очень нужны.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ предполагает, что Украине будут угрожать в большом количестве дроны, для уничтожения которых нужно "рациональное вооружение", например, установки Gepard.

Также читайте: Зимой Россия будет применять дроны в разы больше, чем ракеты, - Игнат

"Если заявление о 60 установках Gepard, которые нам Штаты где-то хотят закупить, претворится в жизнь, то это будет серьезное усиление. Потому что нам нужно защититься от "шахедов". Нам нужно "шахеды" чем-то сбивать, не тратя зенитные ракеты, преимущественно западные. Дроны - это то, что будет угрожать нам в большом количестве. Поэтому нужно рациональное вооружение, чтобы их уничтожать. Нужны зенитные пушки, такие, как у Gepard и аналогичных систем", - пояснил он.

Игнат объяснил, что такие системы имеют свой локатор, оптическую привязку к цели, радиолокационное сопровождение и автоматизированное управление.

"Одной очередью система уничтожает "шахед". Летят, скажем, восемь разрывных снарядов, которые потом разрываются на тысячи поражающих элементов. Туча шрапнели – и "шахеда" гарантированно нет. Вот такие системы – самые эффективные и рациональные в нашем случае. Правда, у них радиус действия – до 5 километров", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: В Украине будет развернута дополнительная система Patriot зимой, - посол ФРГ Егер

Автор: 

ПВО (2700) Игнат (590) Patriot (263)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Нормально вони потрапляють. Не так усе херово, як хотілося б кацапам. Нещодавній наліт на Київ - це показав
показать весь комментарий
28.11.2023 00:14
+5
Під час останнього нападу 40% шахедів із 74 штук збили саме мобільні вогневі групи. Ігнат озвучував цю інфу.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:32
+4
Щоправда, в них радіус дії - до 5 кілометрів", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ. Джерело: ================
Ці кошенята ще й пересуватися вміють, 65 км/год по шосе. Він же не стоїть забетонований на одному місці... Щось Ігнат уже вдруге за тиждень маячню якусь говорить
показать весь комментарий
27.11.2023 23:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоправда, в них радіус дії - до 5 кілометрів", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ. Джерело: ================
Ці кошенята ще й пересуватися вміють, 65 км/год по шосе. Він же не стоїть забетонований на одному місці... Щось Ігнат уже вдруге за тиждень маячню якусь говорить
показать весь комментарий
27.11.2023 23:56 Ответить
после каждой волны дронов/ракет - они меняют дислокацию, и на это уходит не много времени.
показать весь комментарий
27.11.2023 23:59 Ответить
Але якось хлопці на мобільних групах справляються. І їздять на простих вантажівках. І радіус їхньої дії далеко не 5 км. І замість локатора в них просто прожектор. Але якось виходить
показать весь комментарий
28.11.2023 00:04 Ответить
І попадають вони в 10% випадків. Їх просто в 100 раз більше, ніж Гепардів.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:06 Ответить
Нормально вони потрапляють. Не так усе херово, як хотілося б кацапам. Нещодавній наліт на Київ - це показав
показать весь комментарий
28.11.2023 00:14 Ответить
Нещодавний наліт на Київ відбивали в основному Гепарди і Насамси, а не мобільні вогневі.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:18 Ответить
Під час останнього нападу 40% шахедів із 74 штук збили саме мобільні вогневі групи. Ігнат озвучував цю інфу.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:32 Ответить
Good. Молодці хлопці.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:34 Ответить
Випередили)
показать весь комментарий
28.11.2023 00:35 Ответить
Уночі, 25 листопада, війська РФ випустили по Україні рекордну кількість дронів - 75 одиниць. 71 з них вдалося збити. Про це заявив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

За його словами, основний напрямок удару - Київ. Близько 40% цілей знищили мобільні вогневі групи ЗСУ. Решту дронів збивали ракетами ППО.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:34 Ответить
Ну якщо решту збивали ракетами ппо, то в 40% записали і Гепарди. Бо робота Гепардів червоними трасерами помітна була
показать весь комментарий
28.11.2023 00:36 Ответить
під час ураження цілі не вміють
показать весь комментарий
28.11.2023 00:03 Ответить
Бігти стометрівку і при цьому валити ворогів пачками вміє тільки Шварцнеггер і Сталонне. Ні патріоти, ні іриси, ні мобільні групи перехоплення цього не вміють. Але цього і не потрібно вміти - потрібно встигнути під'їхати до того місця, де ця тварюка кацапсько-іранська пролітатиме і відстрілятися
показать весь комментарий
28.11.2023 00:07 Ответить
Тварюка летить із швидкістю тричі швидше за Гепард і зовсім не анонсує на телемарафоні свій маршрут, де пролітатиме.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:08 Ответить
Є радари, є візуальне спостереження, на основі всіх тих даних прикидають маршрут. Це комплексна робота
показать весь комментарий
28.11.2023 00:13 Ответить
На основі тих даних прикидають пройдений маршрут. Куди воно поверне через хвилину тобі ні радар, ні візуальне спостереження не передбачать.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:16 Ответить
Радар не передбачає, він або бачить, або ні. Змінювати напрямок можуть і роблять, але постійно як НЛО траєкторії будувати ще не навчені. Наші вже набили руку і чим далі тим більше досвіду. Інакше б кожен приліт шахедів був би 100% попаданням. А збивається більшість із них
показать весь комментарий
28.11.2023 00:25 Ответить
Вони останній раз не просто як НЛО змінювали, а деякий час колами літали очікуючи другу партію. Наші не передбачають траекторію по радарам чи візуальному спостереженню - наші захищають критичні обʼєкти. Якщо воно летить не в критичні обʼєкти, то і не збивають, бо там і не було поруч з обʼєктом в радіусі 5 км жодного Гепарду.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:31 Ответить
А що захищати як не критичні об'єкти? Ліс чи хутір Гадюкіно? У кацапів точно так само побудовано ППО
показать весь комментарий
28.11.2023 00:37 Ответить
Ну перечитайте з чого все починалось. Ми прийшли до того, що кошенята пересуватись вміють, але це ніяк не знімає обмеження радіусу в 5км.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:39 Ответить
А захищати було б непогано і всі міста і села в ідеалі, а не тільки критичні обʼєкти.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:42 Ответить
Просто що не існує стільки Гепардів. А ось якби у нього радіус був 40-50км їх би треба було набагато менше. Десь про це мова
показать весь комментарий
28.11.2023 00:43 Ответить
Казки дідуся Опанаса
показать весь комментарий
28.11.2023 00:46 Ответить
ти увляєш скільки їх треба щоб поставити навколо Києва, щоб всякі ловбні могли спокійно гуляти і відпочивати поки інші воюють, щось КИїв не дуже штормлять повістками, а на поліссі вже в деяких селах чоловіків призивного віку вже немає
показать весь комментарий
28.11.2023 07:42 Ответить
5 км прицільної стрільби для кулеметної установки це овердофіга.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:05 Ответить
А хто ж сперечається...
показать весь комментарий
28.11.2023 00:11 Ответить
по перше не п'ять, а чотири. А по друге - це не кулемет, а гармата.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:16 Ответить
і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі. (с)
показать весь комментарий
28.11.2023 00:38 Ответить
взагалі-то снаряду *****, що ціль летить на висоті 3900 метрів. Якщо снаряд долетів до неї до самоліквідації і влучів, то значить і уразив ціль.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:46 Ответить
З іншого боку, якщо там ті снаряди, по суті, як шрапнель, то навіть після самознищення пролетять ту саму пару сотень метрів...
показать весь комментарий
28.11.2023 00:49 Ответить
хмара уламків після самоліквідації снаряду дуже мала - декілька метрів, після яких кінетична енергія мілких уламків стає недостатньою для нанесення критичних уражень цілі.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:56 Ответить
Мені здається що факт самопідриву ********** вказує на промах. Можливо ігнат мав на увазі ********** з таймером підриву та програмованим часом підриву, але здається гепард не вміє таким стріляти, треба модернізація.
показать весь комментарий
28.11.2023 08:38 Ответить
І, до речі, дуже зручно коли вже в межах міста потрібно їх відстрілювати. Щоб по домівках не потрапляло
показать весь комментарий
28.11.2023 08:44 Ответить
ні, єрлікони ще за часів ВВ2 так і працювали - самопідривом біля цілі
я читав мемуари винищувача Степаненка двічі героя, йому так у голову влучило саме шматком снаряду єрлікону
показать весь комментарий
28.11.2023 09:20 Ответить
********* Гепарда, самоліквідується після того як вилітає за межі зони ураження. Щоб ********* підривався коло цілі і вражав її шрапнеллю/уламками тре щоб він був програмований, а гепард мав відповідний програматор, інтегрваний у систему керування вогнем. Здається, гепард не має всього переліченого, але це не точно.
показать весь комментарий
28.11.2023 10:02 Ответить
ну якось у 40 роки вони самопідривались, так писав Степаненко, йому видніше мабуть
показать весь комментарий
28.11.2023 13:32 Ответить
Ігнат трохи ***********. У них далність до 4000 метрів, а після того спрацьовує механізм самознищення снаряду.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:15 Ответить
Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі. (с)
====
Як би, і так і ні)
показать весь комментарий
28.11.2023 00:20 Ответить
ні так, і ні так. Бо снаряди HEI-T, SAPHEI-T, APDS-T та APFSDS-T самознищуються на 4000 метрах, і всі вони мають ефективну висоту ураження 4000 метрів. Єдиний снаряд, який летить з Oerlikon KDA L/90 на 5000 метрів - це модіфікований FAPDS, але він має трохи меншу ефективну висоту - 3500 метрів. Будь-яких даних у відкритому доступі про надання Україні ********** FAPDS нема.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:41 Ответить
Зрозуміло. Але і 4 км вельми таки непогано
показать весь комментарий
28.11.2023 00:45 Ответить
тому ця артустановка розробки 50-років і досі залишається таким собі "бестселлєром".
показать весь комментарий
28.11.2023 00:49 Ответить
Дик там модернізація глибока, РЛС і все інше. Шилка теж свого часу була проривом
показать весь комментарий
28.11.2023 00:52 Ответить
та вона і раніше так стріляла по дальності. Можно модернізувати 35-міліметрову гармату, але знов вийде GDF-020 з дальністю до 5000 метрів (МАNTIS) або Mk3 (Skynex) з ще меншою ефективною дальністю стрільби. Можно збільшити дальність вогню збільшивши калібр на п'ять міліметрів, але це буде вже не "ерлікон" а "бофорс"))
показать весь комментарий
28.11.2023 01:20 Ответить
Бофорс - це легендарна і впізнавана **********)) Цікаво зараз би в наших реаліях із шахідами як би впоралася, мені здається, що цілком
показать весь комментарий
28.11.2023 01:28 Ответить
L70 у нас є, але їх використовують як арту переднього краю. Навіть якщо прикрутити до неї прицільну станцію для стрільби по повітряних цілях, то ефективність буде не дуже висока через низьку у порівнянні з ерліконом швидкостю стрільби.
показать весь комментарий
28.11.2023 02:07 Ответить
Вибачаюсь, але ви із тролем переписуєтеся.
показать весь комментарий
28.11.2023 01:28 Ответить
ну, я теж трохи троль. Головне що не з кацапом з костроми.
показать весь комментарий
28.11.2023 01:57 Ответить
Можливо не із костроми, можливо із вологди...
показать весь комментарий
28.11.2023 02:32 Ответить
вони зазвичай користуються гугл-перекладачем, і все одно виходить коряво. Та і до того швидко проколюються на смислових шибболєтах.
показать весь комментарий
28.11.2023 12:59 Ответить
Ти помиляєшся.
Це було колись. Зараз все дуже професійно і вислови і мова кращі ніж у тебе і у мене. Не варто недооцінювати.
показать весь комментарий
28.11.2023 13:03 Ответить
Буду спостерігати.
показать весь комментарий
28.11.2023 13:06 Ответить
зара через чатбот з ШІ можно , він досконало мову знає, щирий українець
показать весь комментарий
28.11.2023 13:34 Ответить
я не настільки просунутий, і про цей чат-бот нічого не знаю. Але ж крім мови є ще наративи, які є шибболєтами для визначення позиції співбесідника.
показать весь комментарий
28.11.2023 13:50 Ответить
А що, ведмедчук тебе вже готує як "офіцера ППО"?
показать весь комментарий
28.11.2023 01:04 Ответить
Ні, ФСБ. Зараз останній іспит - дізнатися на форумі цензора ТТХ усіх західних засобів ППО.
показать весь комментарий
28.11.2023 01:10 Ответить
Тобто просто балабол .
показать весь комментарий
28.11.2023 01:27 Ответить
Абидилась? Ну ось знову((
показать весь комментарий
28.11.2023 01:30 Ответить
BBC

Головне управління розвідки каже, що РФ вдалось накопичити близько 800 ракет, а щомісяця вона здатна виробляти до 100 одиниць цієї високоточної зброї.

Але і тут вона залежна від іноземних компонентів.
Пару років тому Путін називав цей Х-47М2 ("Кинджал") комплекс "ідеальним" і "невразливим". Але українська влада каже, що за допомогою американських протиповітряних систем PATRIOT змогла збити вже 15 таких "гіперзвукових" ракет.

Представник центру трофейного озброєння зауважує, що після дослідження уламків цих ракет не може казати про "досконалість" цієї зброї.

"Сама ракета теж складається з іноземних компонентів. Електроніка там вся іноземна. Тобто, по-перше, це уже не є досконалою зброєю, тому що Російська Федерація не здатна без забезпечення іноземними компонентами її виробляти".
А от при дослідженні ще однієї російської ракети - крилатої Х-101 - українські фахівці виявили "деградацію" бортової електроніки. Тобто, на більш ранніх зразках стояли якісні іноземні чіпи, а на більш пізніх, ймовірно через вплив санкцій, росіяни змогли поставити лише значно старіші мікросхеми.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:06 Ответить
Це ракета, там і не потрібно нових мікросхем, на ній не в комп'ютер грають. А старих мікросхем кацапляндія матиме постійно
показать весь комментарий
28.11.2023 00:09 Ответить
старі ненадійні і неточні, ними навіть в ТЕЦ складно влучити
показать весь комментарий
28.11.2023 00:11 Ответить
Точно, для ракети потрібно щонайменше останній плейстейшн випотрошити з мікросхемами, тільки тоді злетить))
показать весь комментарий
28.11.2023 00:18 Ответить
Там крім "злетить" щє багато чого треба щоб ціль уразити.
показать весь комментарий
28.11.2023 00:21 Ответить
Ну так старі чіпи ні на шо нездатні - правда старі проци дотепер використовують космічні апарати і їм ніяк старість не завважає виконувати місії за лярди кілометрів від Землі ( а теперка подумайте які чіпи американці використовували в перших поколіннях Томагавків - так ці чіпи по вашій класифікації взагалі древні як відходи мамонта але це не завважало Топірцям долітати до цілей ).
показать весь комментарий
28.11.2023 02:42 Ответить
Агентура Москвы в Киеве / Начался отсчет 12-ти решающих дней для Украины
https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA
показать весь комментарий
28.11.2023 00:24 Ответить
москворотий якийсь на відео
показать весь комментарий
28.11.2023 00:33 Ответить
Йдеться про понад 60 млрд доларів: Конгрес США схвалить додаткову допомогу Україні до Різдва, - спікер Палати представників Джонсон.
показать весь комментарий
28.11.2023 06:25 Ответить
 
 