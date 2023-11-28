Вторжение России в Украину останется худшим стратегическим провалом для Путина, - замгоссекретаря США О’Брайен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полномасштабная война России против Украины, угрозы безопасности НАТО и попытка вернуть над Украиной имперский контроль есть и будут оставаться худшим стратегическим провалом для российского диктатора Владимира Путина. Страны Североатлантического союза не позволят этому произойти и будут продолжать поддерживать Киев и его усилия по освобождению собственных территорий.
Об этом во время виртуального пресс-брифинга под эгидой Брюссельского хаба США заявил заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Именно так он ответил на вопрос журналистов, как США оценивают способности России восстановиться от потерь, которые она понесет в Украине, и нанести новый удар не только по Украине, но и по странам-членам НАТО.
"Очевидно, что президент Путин не заинтересован в мирных переговорах вокруг Украины, он верит: если переждет..., то сможет снова взять Украину под свой контроль и создать там платформу, с которой будет иметь возможность представлять угрозу безопасности НАТО. Именно поэтому мы убеждены , что продолжение вторжения России в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, должно оставаться самым большим стратегическим провалом России", - отметил представитель Госдепа.
По его словам, НАТО не может допустить, чтобы Россия возобновила свой имперский контроль над Украиной и начала после этого угрожать странам-членам Альянса.
На этой неделе, когда в Брюсселе встречаются министры иностранных дел НАТО, Альянс воспользуется возможностью подтвердить обязательства перед Украиной и готовность поддерживать ее усилия по освобождению собственных территорий.
Как отметил О'Брайен, для стран НАТО важно, чтобы ожидания украинцев относительно движения на Запад и вхождения в западные институты оправдались.
В то же время, он не стал комментировать ход обсуждения среди членов Альянса вопроса о будущем членстве Украины в НАТО.
"Мы очень сосредоточены сейчас на помощи Украине в осуществлении приоритетных реформ по годовой национальной программе вместе с Альянсом. Мы уже выразили убеждение, что место Украины – в НАТО, и мы очень довольны, что это первая встреча Совета НАТО-Украина (на уровне министров иностранных дел – ред.) позволит Украине занять свое место за столом в надлежащем алфавитном порядке, как полноправному участнику этого форума. Мы надеемся, что в будущем будем приветствовать Украину как полноправного члена", - добавил О'Брайен.
Пожалуйста, подождите...
Наближається Новий 2024 рік..
Наближається початок кінця нашої Незалежності...
З 1 - го січня Слуги диявола плануть розпочати остаточний дерибан краіни...
Планують розпочати продаж землі юрособам (у т. ч . і іноземцям ) по 10 тис га в одні руки.
І нічого , що такої норми немає ні в одній європейській краіні , що в краіні війна , що наші аграрії через війну зубожіли і не мають грошей навіть на посівну , що корупція квітне і процвіта...
Слугам - пофіг... Вони бачать перед собою тільки поле для величезного дерибану і виводу награбованого за кордон....
Промисловість добили , бюджети розікрали наперед , допомогу розкрадають так , що вже не дають , москалі підсилюються і готуються до нових наступів..
І ось сьогоді немає для влади іншої задачі , як терміново розпродати украінські чорноземи...
З сіл забирають останніх чоловіків , а допоки вони захищають нашу краіну спритні ділки підгрібають земельку ...
Поки фермери віддавали останнє на війну держчиновники накопичили купу хабарів і відкатів і зараз чекають можливість їх "легалізувати". Замість допомоги армії гроші підуть на скуповування землі у людей , у яких зараз не вистачає грошей навіть на їжу...
Земельний дерибан привнесе більше біди , ніж чергова авантюра біснуватого рашефюрера...
Ця "рехворма" назавжди похоронить перспективи прогресивних реформ в Украіні. Всі вдалі економічні реформи в світі - в Німеччині , Японії , Кореї починались з розукрупнення латифундій і створення десятків тисяч невеликих і середніх господарств.
"Зеленим"- пофіг...
Нам - не пофіг... Справжнім патріотам , роботягам - фермерам , захисникам рідної землі.
Не допустимо земельного дерибану !
Наші воїни воюють за Землю , за Волю ...
Не буває Волі без Землі...
Буде фермер - буде і село !
Буде село - буде Украіна !
Влада - зупинись ! Украінці свою землю не віддадуть ! Ні зовнішнім ні внутрішнім окупантам !
Слава Украіні !
Виктор Галич
Договори з продажу можна денонсувати. Можна створити умови, коли закордонні власники самі змушені будуть все продати назад за безцінь та втекти.
Але з руснею такі трюки не пройдуть. Її викинути можна буде лише силою зброї.
Тому ніякі іноземці тут землю купляти не стануть: не сьогодні так завтра прийде русня і забере собі, та вже не повернеш і компенсації не отримаєш.
куйла виженем - земля наша!!!
Всі на "Земельний Майдан"?
а будуть ще?
подозреваю что американці шось хороше задумали
Це за аналогією "Зимової війни" 39-40-го років, коли йшли захоплювати всю Фінляндію і встановлювати там Радянську владу, але міцно отримали по зубах і вдали, що їм і одного Карельського перешийка достатньо.
Так і росія сьогоднішня, не зумівши захопити всю Україну робить вигляд, що їй достатньо узбережжя Азовського моря та Криму
За старою істиною - якщо не можеш досягти бажаного, видавай досягнуте за бажане
Какой обмен? Какие предложения?
Иди почитай как шли захватывать ВСЮ Финляндию, как везли в обозе весь состав Верховного Совета ФССР, как в личном вагоне ждал своего часа Председатель ВС ФСССР и будущий Первый Секретарь КПФ Отто Куусинен.
Песню про "Суоми-Красавицу" еще не слыхал?
Почитай текст и найди в ней хоть что-то про "обмен".
"Принимай нас, Суоми-красавица"
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озер!
Ломят танки широкие просеки,
Самолеты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвездную славу свою.
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте же теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим ее возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озер!
Мой тебе совет, московит. Не напрягай свою поросячу голову этой чушью. Всё равно методичк будут переписаны в ближайшем будущем.
И да, Финляндии предлагали, но есть нюанс...
Финляндии действительно предлагали поменять второй по величине город страны с укреплениями, которые готовились 20 лет, на болота.
При этом непосредственно перед этим СССР оккупировал Латвию, Литву и Эстонию и создал "Правительство Советской Финляндии" - то есть планировал поступить с Финляндией точно также. И сдай финны советам линию Маннергейма и Выборг - они бы не смогли удерживать советские войска за Выборгом хоть сколько-нибудь.
На подобную схему как раз за пару лет до того повелась Чехословакия, которую заставили отдать Гитлеру Судеты вместе с укрепрайоном - в итоге, когда Гитлер захотел большего - у Чехословакии уже не было времени на строительство нового укрепрайона.
- Генератори бувають двох типів, власне генератори та дегенератори
Другий рік війни, вони спромоглися десяток танків передати. А про навчання льотчиків і F-16, то взагалі Санта-Барбара
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Для продовження війни?
Хто це с західних партнерів обіцяв багато зброї?
А що там про - "для продовження війни"?
Ты можешь по сути претензию сформулировать, а не к словам цепляться?
"Хто це с західних партнерів обіцяв багато зброї?" - вам це питання досить незрозуміле?
"Для продовження війни?" - там що незрозуміло? Україна починала війну щоби її продовжувати, чи може ту війну зупинити?
По вашому "Зелоха" обманули західні партнери "пообіцявши багато зброї" та не надавши обіцяне "багато"?
Арахамия же рассказал, что войну можно было закончить ещё весной 2022. Но приехал Джонсон и отговорил, а потом Остин с его "небом и землёй". А потом ленд-лиз, который так никогда и не начался.
Кстати, вижу ты такой сторонник воевать без надлежащего количества оружия. А сам когда отправишься?
Зеленський офіційно попросив у США ініціювати програму постачань по ленд-ліз?
То ви з дітей Арахамії? Тоді - ОК.
Видимо не было у Байдена никакого желания.
А ты выдумываешь нелепые отмазки кидку.
Закон США про ленд-ліз дає президенту можливість та інструмент, а не зобов'язує його, неписьменне.
У вас та підгоріло що ви галюцинувати почали? Ця маячня про що: "Я конкретно назвал кто обещал - на что ты ответил, что обещания ничего не стоят. Да я в курсе, что не стоят."? Де це я щось подібне стверджував?
- а ще: перехід на військові рейки, стабілізація фронту з повільним просуванням.
- а ще: непрацюючі санкції, надприбутки від нафти, газу та вугілля.
нічого собі стратегічний провал...
і тому країни-члени НАТО оплачують війну РФ шляхом купівлі російської сировини.
А також надають необхідні комплектуючі для зброї під гаслом розвитку грузинського/вірменського ракетобудування.
Теж шапіто, але англійською.
В Україну йдуть 2 величезні пакети допомоги від США
Реальність 2023.11:
В Україну йдуть 2 величезні циклони . Тримайтесь, мужні українці !
Нє в ту сторону воюєте, хохли. Бросайтє етіх лузєров-імпотєнтов, прісоєдіняйтєсь к клубу побєдітєлєй. Трофєі будут скоро: на Європу пойдьом.
або поразкаУкраїни ( https://www.youtube.com/watch?v=HsH8If7AhiY )