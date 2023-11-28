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Новости Война в Украине
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Вторжение России в Украину останется худшим стратегическим провалом для Путина, - замгоссекретаря США О’Брайен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джеймс,о'браєн

Полномасштабная война России против Украины, угрозы безопасности НАТО и попытка вернуть над Украиной имперский контроль есть и будут оставаться худшим стратегическим провалом для российского диктатора Владимира Путина. Страны Североатлантического союза не позволят этому произойти и будут продолжать поддерживать Киев и его усилия по освобождению собственных территорий.

Об этом во время виртуального пресс-брифинга под эгидой Брюссельского хаба США заявил заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос журналистов, как США оценивают способности России восстановиться от потерь, которые она понесет в Украине, и нанести новый удар не только по Украине, но и по странам-членам НАТО.

"Очевидно, что президент Путин не заинтересован в мирных переговорах вокруг Украины, он верит: если переждет..., то сможет снова взять Украину под свой контроль и создать там платформу, с которой будет иметь возможность представлять угрозу безопасности НАТО. Именно поэтому мы убеждены , что продолжение вторжения России в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, должно оставаться самым большим стратегическим провалом России", - отметил представитель Госдепа.

Читайте: США возвращают фокус внимания с войны на Ближнем Востоке на Украину, – The Guardian

По его словам, НАТО не может допустить, чтобы Россия возобновила свой имперский контроль над Украиной и начала после этого угрожать странам-членам Альянса.

На этой неделе, когда в Брюсселе встречаются министры иностранных дел НАТО, Альянс воспользуется возможностью подтвердить обязательства перед Украиной и готовность поддерживать ее усилия по освобождению собственных территорий.

Как отметил О'Брайен, для стран НАТО важно, чтобы ожидания украинцев относительно движения на Запад и вхождения в западные институты оправдались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей США Джонсон уверен, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к рождеству

В то же время, он не стал комментировать ход обсуждения среди членов Альянса вопроса о будущем членстве Украины в НАТО.

"Мы очень сосредоточены сейчас на помощи Украине в осуществлении приоритетных реформ по годовой национальной программе вместе с Альянсом. Мы уже выразили убеждение, что место Украины – в НАТО, и мы очень довольны, что это первая встреча Совета НАТО-Украина (на уровне министров иностранных дел – ред.) позволит Украине занять свое место за столом в надлежащем алфавитном порядке, как полноправному участнику этого форума. Мы надеемся, что в будущем будем приветствовать Украину как полноправного члена", - добавил О'Брайен.
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Топ комментарии
+12
Бл*дь, Україна, яка віддала свою ядерну зброю під ваші гарантії безпеки, зараз воює з вашим головним стратегічним противником. І вам із вашим бюджетом кілька мільярдів на місяць шкода на озброєння і підтримку?

Другий рік війни, вони спромоглися десяток танків передати. А про навчання льотчиків і F-16, то взагалі Санта-Барбара
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28.11.2023 11:58
+10
Зае..ли пи..еть, это будет провал демократии, пока что рашка не проиграла и не видно даже что бы проигрывала, это благодаря всё вас, западные партнёры, сците дать лишних танков и самолётов.
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28.11.2023 11:53
+8
- Сухопутний коридор у Крим, ЗАЕС, людські ресурси, Азовське море, природні ресурси.

- а ще: перехід на військові рейки, стабілізація фронту з повільним просуванням.

- а ще: непрацюючі санкції, надприбутки від нафти, газу та вугілля.

нічого собі стратегічний провал...
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28.11.2023 12:07
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ОСТАННІЙ ДЕРИБАН.

Наближається Новий 2024 рік..

Наближається початок кінця нашої Незалежності...

З 1 - го січня Слуги диявола плануть розпочати остаточний дерибан краіни...

Планують розпочати продаж землі юрособам (у т. ч . і іноземцям ) по 10 тис га в одні руки.

І нічого , що такої норми немає ні в одній європейській краіні , що в краіні війна , що наші аграрії через війну зубожіли і не мають грошей навіть на посівну , що корупція квітне і процвіта...

Слугам - пофіг... Вони бачать перед собою тільки поле для величезного дерибану і виводу награбованого за кордон....

Промисловість добили , бюджети розікрали наперед , допомогу розкрадають так , що вже не дають , москалі підсилюються і готуються до нових наступів..

І ось сьогоді немає для влади іншої задачі , як терміново розпродати украінські чорноземи...

З сіл забирають останніх чоловіків , а допоки вони захищають нашу краіну спритні ділки підгрібають земельку ...

Поки фермери віддавали останнє на війну держчиновники накопичили купу хабарів і відкатів і зараз чекають можливість їх "легалізувати". Замість допомоги армії гроші підуть на скуповування землі у людей , у яких зараз не вистачає грошей навіть на їжу...

Земельний дерибан привнесе більше біди , ніж чергова авантюра біснуватого рашефюрера...

Ця "рехворма" назавжди похоронить перспективи прогресивних реформ в Украіні. Всі вдалі економічні реформи в світі - в Німеччині , Японії , Кореї починались з розукрупнення латифундій і створення десятків тисяч невеликих і середніх господарств.

"Зеленим"- пофіг...

Нам - не пофіг... Справжнім патріотам , роботягам - фермерам , захисникам рідної землі.

Не допустимо земельного дерибану !

Наші воїни воюють за Землю , за Волю ...

Не буває Волі без Землі...

Буде фермер - буде і село !

Буде село - буде Украіна !

Влада - зупинись ! Украінці свою землю не віддадуть ! Ні зовнішнім ні внутрішнім окупантам !

Слава Украіні !

Виктор Галич
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28.11.2023 11:51 Ответить
у моих родичей 8 га,с фермера за год 40-40к грн,а прибыли у него процентов на 300 больше.так что пошли те жидовские фермера кобыле в трещену,если бы 20-30к баксов дали продали бы ту землю только так
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28.11.2023 11:56 Ответить
вы таки еще НАСТОЯЩИХ дерибанов не видели
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28.11.2023 12:29 Ответить
Земельний дерибан привнесе більше біди , ніж чергова авантюра біснуватого рашефюрера...
Договори з продажу можна денонсувати. Можна створити умови, коли закордонні власники самі змушені будуть все продати назад за безцінь та втекти.
Але з руснею такі трюки не пройдуть. Її викинути можна буде лише силою зброї.
Тому ніякі іноземці тут землю купляти не стануть: не сьогодні так завтра прийде русня і забере собі, та вже не повернеш і компенсації не отримаєш.
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28.11.2023 12:09 Ответить
землю не вкрадеш і в москву не забереш
куйла виженем - земля наша!!!
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28.11.2023 12:31 Ответить
Цікаво, а що пропонує цей "Виктор Галич"?
Всі на "Земельний Майдан"?
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28.11.2023 12:34 Ответить
Землю не вкрадеш, але ступати на неї можна заборонити.
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28.11.2023 12:34 Ответить
...інша влада прийшла - тай дозволила
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28.11.2023 12:36 Ответить
Зброю давайте ,пи₴доболи. Бо косоворотько все просрав.
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28.11.2023 11:51 Ответить
О, гарне поганяло для Лідора.
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28.11.2023 12:17 Ответить
"найгіршим стратегічним провалом для Путіна"
а будуть ще?
подозреваю что американці шось хороше задумали
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28.11.2023 12:33 Ответить
Зае..ли пи..еть, это будет провал демократии, пока что рашка не проиграла и не видно даже что бы проигрывала, это благодаря всё вас, западные партнёры, сците дать лишних танков и самолётов.
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28.11.2023 11:53 Ответить
+100500.
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28.11.2023 12:00 Ответить
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28.11.2023 11:54 Ответить
Російська агресія проти України все чіткіше набуває рис "фінляндизації".
Це за аналогією "Зимової війни" 39-40-го років, коли йшли захоплювати всю Фінляндію і встановлювати там Радянську владу, але міцно отримали по зубах і вдали, що їм і одного Карельського перешийка достатньо.
Так і росія сьогоднішня, не зумівши захопити всю Україну робить вигляд, що їй достатньо узбережжя Азовського моря та Криму
За старою істиною - якщо не можеш досягти бажаного, видавай досягнуте за бажане
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28.11.2023 11:57 Ответить
Ваня Лахтинский, а не пошел бы ты в жёпу...?
Какой обмен? Какие предложения?
Иди почитай как шли захватывать ВСЮ Финляндию, как везли в обозе весь состав Верховного Совета ФССР, как в личном вагоне ждал своего часа Председатель ВС ФСССР и будущий Первый Секретарь КПФ Отто Куусинен.
Песню про "Суоми-Красавицу" еще не слыхал?
Почитай текст и найди в ней хоть что-то про "обмен".

"Принимай нас, Суоми-красавица"

Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озер!

Ломят танки широкие просеки,
Самолеты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.

Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвездную славу свою.

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте же теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим ее возвратить.

Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озер!
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28.11.2023 12:11 Ответить
Первый раз такую бредятину слышу. Это из новых методичек за 23 год?
Мой тебе совет, московит. Не напрягай свою поросячу голову этой чушью. Всё равно методичк будут переписаны в ближайшем будущем.
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28.11.2023 12:13 Ответить
Это как раз из старых советских методичек.
И да, Финляндии предлагали, но есть нюанс...
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28.11.2023 12:18 Ответить
Таких старых, что их откопали из секретных архивов только сейчас.
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28.11.2023 12:24 Ответить
Да ну - вы где-то спали. Я эту версию слышал давно уже. И она таки ЧАСТИЧНО правдива - ведь СССР таки предлагал обмен. Но нюансы, которые все меняют, я описал ниже.
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28.11.2023 12:26 Ответить
Как раз наоборот - история - не ваш конек, ибо вы знаете не реальную историю, а ее советскую версию.
Финляндии действительно предлагали поменять второй по величине город страны с укреплениями, которые готовились 20 лет, на болота.
При этом непосредственно перед этим СССР оккупировал Латвию, Литву и Эстонию и создал "Правительство Советской Финляндии" - то есть планировал поступить с Финляндией точно также. И сдай финны советам линию Маннергейма и Выборг - они бы не смогли удерживать советские войска за Выборгом хоть сколько-нибудь.
На подобную схему как раз за пару лет до того повелась Чехословакия, которую заставили отдать Гитлеру Судеты вместе с укрепрайоном - в итоге, когда Гитлер захотел большего - у Чехословакии уже не было времени на строительство нового укрепрайона.
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28.11.2023 12:16 Ответить
Ваня, поки тебе не деактивували, повідай нам про рептілоїдів.
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28.11.2023 12:26 Ответить
Як там у старій гуморесці.
- Генератори бувають двох типів, власне генератори та дегенератори
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28.11.2023 12:34 Ответить
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28.11.2023 12:36 Ответить
Я перепрошую, а с какого хера одно государство должно предлагать другому размен территориями и несогласие сего является законным объявлением войны?
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28.11.2023 12:55 Ответить
ну так червоножопі комуно-нацисти цю війну маленькій але гордій Фінляндії програли втративши майже 0.4 мільйона свого окупаційного лайна і біонепотребу !!!

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28.11.2023 13:11 Ответить
Проте маэмо ту саму проблему, що й у нашому випадкові...кацапи можуть собі дозволити значно більші втрати...
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28.11.2023 13:13 Ответить
нічого !!! недоімперія шизофреніка-педофіла )(уйло паРаша-мацковія здохне Фінляндія забере все від півня так званої "ленінградской області і а ж до Уралу бо це їх земля окупована за 500 років кацапським біонепотребом !!!

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29.11.2023 02:50 Ответить
Дебил,***🤦
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28.11.2023 13:30 Ответить
Или кацап. Там если лишняя хромосома появляется, то только два варианта - либо ребенок родится с синдромом Дауна либо кауапом
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28.11.2023 23:45 Ответить
Він в цьому правий, як моє праве яйце, навіть трішки правіше🤡
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28.11.2023 11:58 Ответить
Бл*дь, Україна, яка віддала свою ядерну зброю під ваші гарантії безпеки, зараз воює з вашим головним стратегічним противником. І вам із вашим бюджетом кілька мільярдів на місяць шкода на озброєння і підтримку?

Другий рік війни, вони спромоглися десяток танків передати. А про навчання льотчиків і F-16, то взагалі Санта-Барбара
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28.11.2023 11:58 Ответить
Як ви вже дістали, поїдь в знищені вщент прифронтові міста України, поїдь до родичів загиблих воїнів, до людей втративши з житло, на передову де зараз вмирають наші солдат. І там розповіси про провал путіна
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28.11.2023 12:02 Ответить
Оказалалось, что ставка Зелоха на западных партнёров, обещавших много оружия для продолжения войны - это ещё больший стратегический провал.
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28.11.2023 12:05 Ответить
"обещавших много оружия для продолжения войны"
------
Для продовження війни?
Хто це с західних партнерів обіцяв багато зброї?
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28.11.2023 12:13 Ответить
Остин пафосно "переворачивал небо и землю в поисках оружия". Читай - США.
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28.11.2023 12:17 Ответить
А от Пончик з Іраном навіть нічого пафосно не перевертали, а зброю і набої для кацапів вмить дістали.
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28.11.2023 12:20 Ответить
Обіцяли, та щось там перевертали - це геть різні речі.
А що там про - "для продовження війни"?
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28.11.2023 12:21 Ответить
Вот я и написал что ставка Зелоха на западных партнёров, обещавших много оружия - ещё больший стратегический провал.

Ты можешь по сути претензию сформулировать, а не к словам цепляться?
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28.11.2023 12:28 Ответить
Ви сенс того що написали розумієте чи то простий копипаст з методички?
"Хто це с західних партнерів обіцяв багато зброї?" - вам це питання досить незрозуміле?
"Для продовження війни?" - там що незрозуміло? Україна починала війну щоби її продовжувати, чи може ту війну зупинити?
По вашому "Зелоха" обманули західні партнери "пообіцявши багато зброї" та не надавши обіцяне "багато"?
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28.11.2023 12:36 Ответить
У тебя проблемы с памятью? Я конкретно назвал кто обещал - на что ты ответил, что обещания ничего не стоят. Да я в курсе, что не стоят. В этом как бы и посыл изначального сообщения.
Арахамия же рассказал, что войну можно было закончить ещё весной 2022. Но приехал Джонсон и отговорил, а потом Остин с его "небом и землёй". А потом ленд-лиз, который так никогда и не начался.
Кстати, вижу ты такой сторонник воевать без надлежащего количества оружия. А сам когда отправишься?
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28.11.2023 12:47 Ответить
Підгоріло?
Зеленський офіційно попросив у США ініціювати програму постачань по ленд-ліз?
То ви з дітей Арахамії? Тоді - ОК.
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28.11.2023 12:53 Ответить
Законы США обязаны действовать и без Зеленского. Ленд-лиз обязан действовать по инициативе президента США, а не Украины.
Видимо не было у Байдена никакого желания.
А ты выдумываешь нелепые отмазки кидку.
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28.11.2023 13:01 Ответить

Закон США про ленд-ліз дає президенту можливість та інструмент, а не зобов'язує його, неписьменне.

У вас та підгоріло що ви галюцинувати почали? Ця маячня про що: "Я конкретно назвал кто обещал - на что ты ответил, что обещания ничего не стоят. Да я в курсе, что не стоят."? Де це я щось подібне стверджував?
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28.11.2023 13:07 Ответить
дійсно, Україна нев'****** виграє від вторгнення
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28.11.2023 12:06 Ответить
- Сухопутний коридор у Крим, ЗАЕС, людські ресурси, Азовське море, природні ресурси.

- а ще: перехід на військові рейки, стабілізація фронту з повільним просуванням.

- а ще: непрацюючі санкції, надприбутки від нафти, газу та вугілля.

нічого собі стратегічний провал...
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28.11.2023 12:07 Ответить
нам радіти, що нас убили 200 тис, а могли 2 мільйони? Дякуємо, дуже дякуємо...
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28.11.2023 12:08 Ответить
"...НАТО не може допустити, щоб Росія поновила свій імперський контроль над Україною та почала після цього погрожувати країнам-членам Альянсу",-

і тому країни-члени НАТО оплачують війну РФ шляхом купівлі російської сировини.
А також надають необхідні комплектуючі для зброї під гаслом розвитку грузинського/вірменського ракетобудування.
Теж шапіто, але англійською.
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28.11.2023 12:23 Ответить
Очікування 2023.11:

В Україну йдуть 2 величезні пакети допомоги від США

Реальність 2023.11:

В Україну йдуть 2 величезні циклони . Тримайтесь, мужні українці !
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28.11.2023 12:24 Ответить
Сцикуни, імпотенти і дебіли. Таке відчуття, що намагаються самі себе переконати: "Я не всрався, я не всрався".... На фоні того, що витворяє паРаша з Пончиком і Іраном, це виглядає вже не як імпотенція, це виглядає... Я не знаю, як що. Ви, блд, найжалюгідніші "союзники" на цій планеті! На х*я ми взагалі з вами, сцикунами, зв'язалися, ваш рівень - ЛГБТшникам нові гендери придумувати. Воювати - це взагалі не про вас.
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28.11.2023 12:25 Ответить
Цього настрою якраз і чекає від нас русня.
Нє в ту сторону воюєте, хохли. Бросайтє етіх лузєров-імпотєнтов, прісоєдіняйтєсь к клубу побєдітєлєй. Трофєі будут скоро: на Європу пойдьом.
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28.11.2023 12:32 Ответить
В тому, що наші союзники виявилися саме жалюгідними імпотентами - винні тільки вони, а не кацапи. Ніхто, крім їхньої сцикливості, їм не забороняв поставити нормальні обсяги зброї, для нашої перемоги. Але ж "ескалація!" Не "перемога України" - а "краща позиція на переговорах". "Перевернемо небо і землю, щоб допомогти Україні" - а замість цього перднули в калюжу! Зате ******* без умолку, як "***** вже програло" і зробило "стратегічну помилку". Вибачте, але таке відношення до України я ні поважати, ні пробачати не можу!
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28.11.2023 13:11 Ответить
Ви дивились "Людину-павука: Додому шляху нема"?
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28.11.2023 13:16 Ответить
Вы б лучше в своём НАТО порядок навели -- Лавров ломает НАТО | Виталий Портников
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28.11.2023 12:48 Ответить
чи Портникова послухали б -- у чому є стратегія ***** та перемога або поразка України ( https://www.youtube.com/watch?v=HsH8If7AhiY )
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28.11.2023 13:15 Ответить
 
 