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Обязанность НАТО - гарантировать предоставление Украине необходимого оружия, чтобы РФ не победила, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа РФ станет не только трагедией для украинцев, но и опасностью для других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша обязанность – гарантировать, что мы предоставим Украине необходимое ей оружие, потому что если победит президент Путин, это будет трагедией для украинцев, но это также будет опасно и для нас, потому что тогда послание всем авторитарным режимам, не только Москве, но и в Пекине, будет заключаться в том, что когда они нарушают международное право, когда они вторгаются в другую страну, когда они применяют силу, они получают то, что хотят. Поэтому союзники по НАТО оказывают беспрецедентный уровень военной поддержки… Задача сейчас состоит в том, что нам необходимо продолжать эту поддержку", - сказал генсек Альянса перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Генсек НАТО также выразил уверенность, что и Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку, потому что это отвечает их интересам безопасности.

Столтенберг напомнил, что НАТО оказывает помощь Украине в плане модернизации Вооруженных сил, чтобы обеспечить их полную совместимость с силами НАТО. Он также напомнил о работе контактной группы в формате Раммштайн, в которую входит пятьдесят странами, которые также оказывают поддержку, что имеет огромное значение.

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"Итак, еще раз, нам просто нужно придерживаться выбранного курса", - убежден он.

Отвечая на вопрос о том, что Украина должна сделать, чтобы одержать победу на поле боя, генсек отметил, что он "очень осторожен" в отношении прогнозов развитие событий на линии фронта, потому что войны являются непредсказуемыми по своей природе. При этом он отметил, что смелость и мастерство Вооруженных сил Украины произвели впечатление на весь мир.

"Нам нужно помнить, с чего мы начали, когда в прошлом году произошло полномасштабное вторжение: мы боялись, и эксперты полагали, что Украина рухнет в течение нескольких недель, а Киев окажется под контролем России в течение нескольких дней. Этого не произошло, и украинцы смогли отбросить российские силы на севере, на востоке и на юге и освободили территорию, которую Россия оккупировала в начале войны".

В этой связи Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать поддержку Украине.
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Топ комментарии
+13
Обов'язок НАТО - гарантувати надання Україні необхідної зброї, щоб РФ не перемогла Джерело: https://censor.net/ua/n3458237

Але ж ніде не звучить - ЩОБ УКРАЇНА ПЕРЕМОГЛА.
Второй год, о победе Украины никто не говорит, главная цель - щоб РФ не перемогла.

Вот и все, и оружия и помощи будет ровно на столько, а потом, чуток по позже будет видно, как,кому,и с кем и на каких условиях выводить переговоры.Цена всему этому б.....у - жизни украинцев.
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28.11.2023 13:14
+7
щоб РФ параша не перемогла. Тоді можна ставити = щоб Україна не програла. Але цілі, щоб параша програла очевидно не ставляться. Саме тому їх влаштовує, що у нас гинуть тисячі людей на фронті та в тилу і озброєння по чайні ложці і заборона використовувати по території парашілиш би режим пуйла не впав. Чорти.
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28.11.2023 13:22
+4
"союзники з НАТО надають безпрецедентний рівень військової підтримки" - безпрецедентно високий чи безпрецедентно низький? може для Єника і високий, але для нас точно низький і навіть наднизький. Трепло.
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28.11.2023 13:08
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Пане Єнику, менше слів - більше справ
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28.11.2023 13:04 Ответить
це також буде небезпечно і для нас, тому що тоді послання всім авторитарним режимам, не тільки Москві, а й у Пекіні, полягатиме в тому, що коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, коли вони застосовують силу, вони отримують те, що хочуть
Як мінімум, такий бажаний сухопутний коридор до Криму русня отримала. Якщо захистить і всі з цим змиряться, можна вважати це її перемогою.
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28.11.2023 13:05 Ответить
А если бы мы к уже данной помощи да добавили свое, произведенное собственными силами ... Но не с этой властью трепачей и барыг.
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28.11.2023 13:05 Ответить
"союзники з НАТО надають безпрецедентний рівень військової підтримки" - безпрецедентно високий чи безпрецедентно низький? може для Єника і високий, але для нас точно низький і навіть наднизький. Трепло.
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28.11.2023 13:08 Ответить
Обов'язок НАТО - гарантувати надання Україні необхідної зброї, щоб РФ не перемогла Джерело: https://censor.net/ua/n3458237

Але ж ніде не звучить - ЩОБ УКРАЇНА ПЕРЕМОГЛА.
Второй год, о победе Украины никто не говорит, главная цель - щоб РФ не перемогла.

Вот и все, и оружия и помощи будет ровно на столько, а потом, чуток по позже будет видно, как,кому,и с кем и на каких условиях выводить переговоры.Цена всему этому б.....у - жизни украинцев.
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28.11.2023 13:14 Ответить
Ви претензії за відсутність зброї, бк, спорядження, транспорту й т.п. можете висловлювати ТІЛЬКИ своєму Президенту, Уряду, МО.
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28.11.2023 13:16 Ответить
Для початку треба вижити народу у цій війні, а потім вже буде Перемога. Якщо західна зброя не дасть рашистам вирізати Українців як Бучі то і за це треба бути вдячними на перших порах. Найбільшу ціну Україна заплатить лише у разі капітуляції, бо ворог може піти на переговори лише про капітуляцію, коли ворог буде добивати вже неозброєнний народ.
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28.11.2023 13:26 Ответить
Треба дякувати за те, що є. До того ж, як я розумію, все чи майже все нам дають безкоштовно.
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28.11.2023 13:39 Ответить
Так РОБІТЬ а не розглогольствуйте!!!
STOP talking JUST DO IT !!!
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28.11.2023 13:15 Ответить
Знову цей імпотент виліз. Бла-бла-бла... Ледь не кожен день гучні заклики - а на виході - пук в лужу. Його що, Лідор покусав та заразив пустопорожнім піздіжом?
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28.11.2023 13:15 Ответить
То Надайте всю необхідну зброю, а не переливайте з пустого в порожнє своє недолуге словоблудство.
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28.11.2023 13:15 Ответить
Говорить не про перемогу, а про не поразку.
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28.11.2023 13:18 Ответить
щоб РФ параша не перемогла. Тоді можна ставити = щоб Україна не програла. Але цілі, щоб параша програла очевидно не ставляться. Саме тому їх влаштовує, що у нас гинуть тисячі людей на фронті та в тилу і озброєння по чайні ложці і заборона використовувати по території парашілиш би режим пуйла не впав. Чорти.
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28.11.2023 13:22 Ответить
П.С. Попрошу про зелену владу і асфальт не писати, ті чорти ще більші. В даному контексті обговорюється стратегічний план заходу по відношенню до України
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28.11.2023 13:24 Ответить
Росія поставила під сумнів лідерство США і буде знищена як приклад іншим країнам, щоб показати що у цьому світі є лише єдиний гегемон. А Україна чудово показала себе в якості кілера росії і тому отримає все для її знищення
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28.11.2023 13:29 Ответить
Все для її знищення - ось на рахунок цього сумніваюсь, якби була поставлена ціль розвалити парашу у нас би ще з початку року в небі були F-16, величезний і набір різних ракет від Taurus до ATACMS, щодо техніки також поставки були безлімітні. Це б не дозволило 3.14дорам окопатись і як мінімум вже би південь відбили. І не було б статті Залужного і можливо навіть бусиків ТЦК, бо людей булоб збережено в рази більше. Тому, дають не все для її знищення, а рівно той мінімум, який не дозволить параші захопити ще великі частини територій
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28.11.2023 13:37 Ответить
Саме так діяло х#йло, але бліцкріг провалився. З початку 2022 року в небі були кращі російські літаки, величезний і набір різних ракет, щодо техніки так не шкодували, що спалили вже більше половини. А поставки союзників хоч і скромні на перший погляд, але вони розраховані на тривалу війну, у якій переможцем може вийти лише Захід, який має багатократру перевагу у військовому та економічному потенціалі які відіграють вирішальну роль у довгостроковій перспективі. Допомога для Заходу це копійки, тому Захід може допомагати аж до самого знищення росії а росія вже витрачає третину бюджету і при таких великих витратах просто приречена.
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28.11.2023 13:52 Ответить
Захід може лякатися звіту без запоребрика, бо тоді Захід опиняється віч-на-віч з Китаєм. А так мордор відтягує потенціал Китаю на себе.
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28.11.2023 13:42 Ответить
Очепятка: лякатися світу без запоребрика.
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28.11.2023 13:43 Ответить
Знищення росії - це чудовий приклад для Китаю, а якщо росія принизить Захід в Україні, покаже її перевагу, то Захід втратить авторитет як серед ворогів та союзників і він ніколи цього не допустить.
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28.11.2023 13:55 Ответить
Знищений запоребрик - це такий собі приклад для Китаю, бо знищити Китай буде набагато складніше. А у довгому протистоянні Китай для Заходу без запоребрика дуже небезпечний.
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28.11.2023 20:51 Ответить
не гарантувати, а давати вистачить ***** клацати
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28.11.2023 13:31 Ответить
Йому ніхто не каже, як жалюгідно він разом з НАТО виглядає в очах як Пу, так і українців?
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28.11.2023 13:35 Ответить
> НАТО надають безпрецедентний рівень військової підтримки

казав пан - кожух дам, і слово його тепле
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28.11.2023 13:45 Ответить
"Наш обов'язок - гарантувати, що ми надамо Україні необхідну їй зброю, -НАТО ПОРА ПРОЙТИ КУРСИ В КНДР, І НАВЧИТИСЯ В КОРЕЙСЬКОГО НЕДОМІРКА, ЯК ПОТРІБНО ВИКОНУВАТИ ОБОВ'ЯЗОК ІЗ ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І *********** У ВИПАДКУ.КОЛИ ВІН ВЗЯВ НА СЕБЕ ТАКЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
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28.11.2023 14:03 Ответить
Так тому Захід і не дозволить запоребрику перемогти, але й повного його знищення теж не хоче. Мені бачиться, що для Заходу ідеал - це послаблений запоребрик, якому не вистачить ресурсів для чергового нападу, але буде противагою Китаю.
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28.11.2023 14:07 Ответить
Не перемогла і не програла. І ні туди і ні сюди, заходу мабуть вигідно бо вже всі це бачуть.
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28.11.2023 16:03 Ответить
ущербная постановка вопроса. Как и сам столтенберг и все нато
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28.11.2023 22:51 Ответить
 
 