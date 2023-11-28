Российский ЧВК начал нанимать женщин в штурмовые отряды для войны против Украины, - росСМИ
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Входящий в ЧВК "Редут" батальон российских наемников "Эспаньола" начал нанимать женщин в штурмовые отряды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Важные истории".
"Девушкам в Эспаньоле предоставляется возможность реализоваться не только в снайперском деле. Девушки в нашей бригаде работают и в соединениях штурмовиков, и в медицине, связи, а также в подразделениях РЭБ, РЭР и БПЛА", - заявили в батальоне.
Журналистка издания, притворяясь кандидаткой, обратилась к администраторам Telegram-канала и получила ответ: "Первый контракт - 6 месяцев. Из них 1-2 - обучение и согласование. В настоящее время - 110-120 тысяч рублей. Далее в зоне БД ( боевых действий) эта сумма х2 (умножается на два). Второй контракт возможен — от трех месяцев, обсуждается индивидуально". При подписании первого контракта полагается единовременная выплата 50 тыс. В случае ранения женщина-добровольец получит от 1 до 3 млн, в случае смерти близкие получат 5 млн.
Контракт подписывается с ЧВК "Редут", куда входит "Эспаньола". Это позволяет сделать его срочным: "Приказ Минобороны о действии контрактов до конца СВО на нас не распространяется", – отметил администратор.
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не ну может для козломордых сейчас стратег.операции,это пригород авдеевки и посадки,хз,как они занизили уровень стратег.операциий,такие петушки или бабенки победуны за 50годков все за львов киев мечтают, и только в инете ерепеняться,а мяско в штурмах не такое бравурное)))
І сказав їй мудрий дід: - цим пишатися не слід,
Бо така сама біда в моєї корови:
Має, бідна, язика - і не знає мови!
Женский батальон смерти
але свічку не тримав...
в 1917-му зімній дворєц (ну і назва, звучить як надворноє сооружєніє) захищав жєнскій батальон а штурмували бухіє матроси
от знову збирають на росії жєнскій батальон - скоро і бухіє матроси назбираються
Цицька направо,
Танк переїхав
Кацапську шалаву
И когнитивный диссонанс их не мучает …