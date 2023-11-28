Российский ЧВК начал нанимать женщин в штурмовые отряды для войны против Украины, - росСМИ

Входящий в ЧВК "Редут" батальон российских наемников "Эспаньола" начал нанимать женщин в штурмовые отряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Важные истории".

"Девушкам в Эспаньоле предоставляется возможность реализоваться не только в снайперском деле. Девушки в нашей бригаде работают и в соединениях штурмовиков, и в медицине, связи, а также в подразделениях РЭБ, РЭР и БПЛА", - заявили в батальоне.

Журналистка издания, притворяясь кандидаткой, обратилась к администраторам Telegram-канала и получила ответ: "Первый контракт - 6 месяцев. Из них 1-2 - обучение и согласование. В настоящее время - 110-120 тысяч рублей. Далее в зоне БД ( боевых действий) эта сумма х2 (умножается на два). Второй контракт возможен — от трех месяцев, обсуждается индивидуально". При подписании первого контракта полагается единовременная выплата 50 тыс. В случае ранения женщина-добровольец получит от 1 до 3 млн, в случае смерти близкие получат 5 млн.

Контракт подписывается с ЧВК "Редут", куда входит "Эспаньола". Это позволяет сделать его срочным: "Приказ Минобороны о действии контрактов до конца СВО на нас не распространяется", – отметил администратор.

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