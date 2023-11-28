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Новости За рубежом
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женщины (813) россия (91190) наемники рф (2002)

Российский ЧВК начал нанимать женщин в штурмовые отряды для войны против Украины, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф

Входящий в ЧВК "Редут" батальон российских наемников "Эспаньола" начал нанимать женщин в штурмовые отряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Важные истории".

"Девушкам в Эспаньоле предоставляется возможность реализоваться не только в снайперском деле. Девушки в нашей бригаде работают и в соединениях штурмовиков, и в медицине, связи, а также в подразделениях РЭБ, РЭР и БПЛА", - заявили в батальоне.

Журналистка издания, притворяясь кандидаткой, обратилась к администраторам Telegram-канала и получила ответ: "Первый контракт - 6 месяцев. Из них 1-2 - обучение и согласование. В настоящее время - 110-120 тысяч рублей. Далее в зоне БД ( боевых действий) эта сумма х2 (умножается на два). Второй контракт возможен — от трех месяцев, обсуждается индивидуально". При подписании первого контракта полагается единовременная выплата 50 тыс. В случае ранения женщина-добровольец получит от 1 до 3 млн, в случае смерти близкие получат 5 млн.

Контракт подписывается с ЧВК "Редут", куда входит "Эспаньола". Это позволяет сделать его срочным: "Приказ Минобороны о действии контрактов до конца СВО на нас не распространяется", – отметил администратор.

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Топ комментарии
+30
Кассетным боеприпасам пофиг на первичные половые признаки...
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28.11.2023 13:12
+28
Ванькі закінчуються, настала черга маньок.
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28.11.2023 13:16
+17
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28.11.2023 13:26
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Кассетным боеприпасам пофиг на первичные половые признаки...
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28.11.2023 13:12 Ответить
Мабуть , перша ле@ чдь Кабаєва , очолить жіночий батальйон рашинської *********
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28.11.2023 13:16 Ответить
Ванькі закінчуються, настала черга маньок.
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28.11.2023 13:16 Ответить
рози та клари. не целкіни ))
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28.11.2023 13:19 Ответить
Дурепи. Земля скловатою.
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28.11.2023 13:22 Ответить
А у разі вагітності передбачається демобілізація?
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28.11.2023 13:22 Ответить
Манькі-смєртніци.
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28.11.2023 13:23 Ответить
Ну,*Редут*віддавна набирає жінок із в*язниць.
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28.11.2023 13:23 Ответить
А хто білу ладу тепер буде отримувати?
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28.11.2023 13:24 Ответить
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28.11.2023 13:26 Ответить
Це ніякі не штурмовики ,а звичайні "солдатесси".
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28.11.2023 13:31 Ответить
козломордое сейчас тебя тут быстро кикнут,тлстый троль,ни ума ни фантазии,или вас уже как биомусор на фронте кидают в ментальные атаки без подготовки?)
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28.11.2023 13:41 Ответить
козлорылая свинособака,по поводу "вы обречены"-это ты могла кудахтать в феврале 2022,а теперь уже очевидно всем,что вы попросту жидко обосрались,всё остальное-уже не важно.
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28.11.2023 13:48 Ответить
удел кацапов сейчас реально пгт и лесопосадки,а как 2 года назад кудахтали.лапоть говорит о каких то стратегических операциях,когда тут файтинги за лесополосу идут неделями,с неоднократным переходом от одних к другим и так по пару раз.
не ну может для козломордых сейчас стратег.операции,это пригород авдеевки и посадки,хз,как они занизили уровень стратег.операциий,такие петушки или бабенки победуны за 50годков все за львов киев мечтают, и только в инете ерепеняться,а мяско в штурмах не такое бравурное)))
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28.11.2023 13:55 Ответить
Пьодор, ты стоял в очереди за пакетами и тебе не хватило?))
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28.11.2023 13:49 Ответить
Що робиш на українських новинних ресурсах кацапе? Тобі мало пропагандонщини у себе на паРаші?
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28.11.2023 13:41 Ответить
Тебя,козломордая свинособака -уже загнали, если думаешь всю свою убогую жизнь коемлеботом отсидеться,то ошибаешься.
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28.11.2023 13:43 Ответить
помойму лучше уже в мясных штурмах авдеевки сдохнуть чем жить в сывтывкаре.
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28.11.2023 13:49 Ответить
Лаптеголовый карту Украины изучил и начинает тут свои ватно-влажные фантазии озвучивать
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28.11.2023 14:02 Ответить
куда ты свинособака поедешь,если на твой электронный адрес в "госуслугах" повестка уже висит,вот же глупая манька)))
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28.11.2023 13:49 Ответить
Что "по Закону",лапоть дырявый? У вас у большей половины населения нет доступа к Интернету,кацап бродит по своей ********** и не знает что он уже-"заряженный",а узнаёт только тогда,когда его мусора тягать начинают.
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28.11.2023 14:01 Ответить
Ты можешь где угодно отсидеться, дудя в кожаную флейту, Пьодор!))
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28.11.2023 13:51 Ответить
А ты дудишь только у тех, кому визу выдали? ))
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28.11.2023 14:00 Ответить
Якість ольгінських вже не та. Все гірше і гірше. Вас там що по оголошенню наймають?
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28.11.2023 13:44 Ответить
Ваня, поки тебе ще не деактивували, розкажи нам про рептілоїдів.
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28.11.2023 13:45 Ответить
пиши мовою кацапське гівно
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28.11.2023 13:47 Ответить
- У мєня єсть свой язик, ні к чєму мне мова.
І сказав їй мудрий дід: - цим пишатися не слід,
Бо така сама біда в моєї корови:
Має, бідна, язика - і не знає мови!
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28.11.2023 13:56 Ответить
а пропагандоны кацапские все трындели что у нас вот уже женщин мобилизировать будут,а по факту как обычно зеркалка)))кацапы такие кацапы)
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28.11.2023 13:39 Ответить
козлорылая свинособака,ты жди новостей от плешивого ху#ла,у вас мобилизацию никто не отменял.
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28.11.2023 13:44 Ответить
свинособака козлорылая,у вас мобилизация юридически не отменена,нет Приказа об окончании мобилизации,может быть поэтому маньки "чмобиков" визжат,что их принуждают подписывать контракты,а при отказе отправляют "на ноль",где они успешено и "обнуляются"?
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28.11.2023 13:56 Ответить
Вот видишь лапоть,тебе даже кукарекнуть нечего,ты просто ознакомься с воем и вытьём ватных жён и мамаш ваших "чмобиков",они реально понимают,что их "ванюшки" уже никогда на свою пидароссию не вернуться
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28.11.2023 14:05 Ответить
Пока ты тут ********, твоя скотобаза клянчит снаряды у Северной Кореи.
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28.11.2023 14:09 Ответить
дааа ******* на ту мобилизацию,жизнь надо прожить так что бы побольше кацапов в пекло отправить перед смертью будь это фпв дрон.калашмат или подрыв гранаты...а так пока на цивилке пойду помолюсь чтобы вы вместе с вашими шмарами и личинками(**********) сдохли в муках от рака горла или желудка.кацапы должны помирать в муках,это ваш удел.
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28.11.2023 13:47 Ответить
да хоть до 15 века главное,без таких отбросов как кацапье))))
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28.11.2023 13:57 Ответить
А откуда тебе известно количество населения Украины,свинособака,от Шапиро и "боброедки" вероятно? Кстати,расскажи мне,почему толстожопый подросток Адамка Дыров кацапятину руснявую раком ставит и медальки за это получает,это же просто днище какое-то.
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28.11.2023 13:58 Ответить
Орки - не мають статі!
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28.11.2023 13:40 Ответить
А що вже зеки на кацапстані закінчились? І хто ж тоді "ражать іщё будя" на расєє - кабаєва?
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28.11.2023 13:42 Ответить
Чим більше кацапських самок опиниться на війні тим менше вони народять. Артилерії все одно яка там "жива сила" окупанта. Хлопцям на перших порах буде трохи незвично, але це швидко пройде бо кацапська ТП ще упоротіша за "прямоходящого кацапа".
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28.11.2023 13:42 Ответить
"Це ж було вже!"

Женский батальон смерти

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28.11.2023 13:46 Ответить
там ще був потєшний жіночий полк у криму
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28.11.2023 13:48 Ответить
разєбали?
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28.11.2023 14:55 Ответить
то при царі було ще , хто зна
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28.11.2023 15:12 Ответить
це таке слово цікаве - "розєбалі" - має два значення
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28.11.2023 15:41 Ответить
я вас зрозумів
але свічку не тримав...
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28.11.2023 15:49 Ответить
батальйон "дикі сучки"🤣
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28.11.2023 14:05 Ответить
історія повторюється

в 1917-му зімній дворєц (ну і назва, звучить як надворноє сооружєніє) захищав жєнскій батальон а штурмували бухіє матроси

от знову збирають на росії жєнскій батальон - скоро і бухіє матроси назбираються
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28.11.2023 14:06 Ответить
)0 у Меня Контракт был от 5500 евро в Ираке на БП под Хизбаллой! ну за 120 000 деревянных тока на такси хватило)
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28.11.2023 14:14 Ответить
Штурмові бабіщі
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28.11.2023 14:15 Ответить
под Купянском несколько дней назад один день атоковали существа, по повадкам похожие на женщин. Походка, махание руками во время бега и еще кое-какие признаки, за озвучивание которых меня назовут женоненависником. В общем все умерли в поле.
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28.11.2023 14:18 Ответить
То самиці орків. Жінки виду homo sapiens не можуть бути настільки дурними, щоб пертися вмирати за ботоксну плєшиву сраку на чужій землі.
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28.11.2023 14:34 Ответить
Так-так ... Ватні баби хіба ж не такі упороті як їх ванькі?? В них же ж по тєлєку показують як і баби ваєвалє... Чи вони сподіваються що натівська болванка схилиться перед вялічієм кацапок?))). Кончені жаби з балот...
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28.11.2023 14:26 Ответить
рашиському чорту все землі мало ,куди приходить ця рашиська чума там лише: смерть ,сльози і руїна тому здохніть.
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28.11.2023 14:31 Ответить
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28.11.2023 14:32 Ответить
Нєє. Я стільки не вип'ю )))
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28.11.2023 17:23 Ответить
Йооооой...
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28.11.2023 20:37 Ответить
Цицька наліво,
Цицька направо,
Танк переїхав
Кацапську шалаву
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28.11.2023 14:38 Ответить
Шось якись швидко в кацапні добровольці закінчилися... вони це не від гарного життя роблять...
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28.11.2023 14:40 Ответить
Там відбитих маньок чічєрєних ще вистачає... зараз, тільки мосінки візьмуть...
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28.11.2023 15:38 Ответить
походу "Еспаньола" - последний шанс страшненьких кацапок хоть шо-то заработать своим телом
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28.11.2023 15:48 Ответить
частямі тєла Чим більше частєй тєла відлетить - тим більший заробіток
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28.11.2023 16:43 Ответить
Женщин призывают по старому обычаю от царских времен в россий для младших офицеров , старших и генералов на место вторых жон или любовниц и так тянится с царских времен. А как такого положения любовница или вторая жена нету , тагда пишут (снайпер) .
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28.11.2023 15:48 Ответить
Теперь землю Украины будут загаживать еще и прокладками из коры березы!
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28.11.2023 17:22 Ответить
Батальон "Испанский стыд"!
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28.11.2023 17:24 Ответить
Вот мне тоже интересно , как это у них срослось - российский батальон наёмников «Эспаньола» …
И когнитивный диссонанс их не мучает …
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28.11.2023 18:46 Ответить
На черзі ********* і трансвестити )
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28.11.2023 17:25 Ответить
 
 