РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12243 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
3 995 6
армия РФ (15312) война (46506) внешняя разведка (217) Авдеевка (2189)

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, незначительное продвижение стоило войскам РФ тысяч жертв, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф

В боях за Авдеевку Донецкой области армия РФ достигла незначительного прогресса, пытаясь окружить город. Продвижение стоило подразделениям РФ тысяч жертв.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в последние дни российские войска совершили небольшие продвижения на северном направлении "клещей", пытаясь окружить Авдеевку.

С начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.

"Несмотря на скромные успехи, это продвижение, вероятно, является одним из крупнейших российских достижений с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям, участвовавшим в боевых действиях, тысяч жертв", - говорится в отчете.

Читайте: Потери армии РФ сейчас самые большие с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонных позиций, добавляет разведка Британии.

"Хотя Авдеевка стала важной точкой украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который осуществляется поставка в город", - добавили в Минобороны Британии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Більш значущі втрати у техніці. М'ясо можна і не враховувати.
показать весь комментарий
28.11.2023 14:00 Ответить
То є одна з кацапських скреп: "Ми за ценой нє пастаїм!"
показать весь комментарий
28.11.2023 14:16 Ответить
І потом стоять кацапи у черзі за ножками Буша)
показать весь комментарий
28.11.2023 14:43 Ответить
и блинами с лопаты
показать весь комментарий
28.11.2023 14:55 Ответить
Малувато для орків *****, малувато буде…
Дякуємо нашим Захисникам України, бо на привладних жодної надії і не бул …., Південь України та інші території окуповані московітами, цьому приклад!
показать весь комментарий
28.11.2023 15:14 Ответить
Чем больше немытых сдохнет, тем лучше.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:32 Ответить
 
 