Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, незначительное продвижение стоило войскам РФ тысяч жертв, - британская разведка
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В боях за Авдеевку Донецкой области армия РФ достигла незначительного прогресса, пытаясь окружить город. Продвижение стоило подразделениям РФ тысяч жертв.
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в последние дни российские войска совершили небольшие продвижения на северном направлении "клещей", пытаясь окружить Авдеевку.
С начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.
"Несмотря на скромные успехи, это продвижение, вероятно, является одним из крупнейших российских достижений с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям, участвовавшим в боевых действиях, тысяч жертв", - говорится в отчете.
Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонных позиций, добавляет разведка Британии.
"Хотя Авдеевка стала важной точкой украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который осуществляется поставка в город", - добавили в Минобороны Британии.
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Дякуємо нашим Захисникам України, бо на привладних жодної надії і не бул …., Південь України та інші території окуповані московітами, цьому приклад!