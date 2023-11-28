РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12243 посетителя онлайн
Новости Происшествия
558 8
лекарства (1188) Центр национального сопротивления (224)

Россияне на оккупированных территориях не могут обеспечить лекарствами больных диабетом, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

диабет

На временно оккупированных территориях фиксируются перебои в выдаче препаратов для мониторинга глюкозы, а также инсулина больным сахарным диабетом.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Причиной является неспособность российской промышленности производить такие системы и лекарства, а сама страна находится в изоляции от цивилизованного мира. В результате больные сахарным диабетом не получают надлежащего ухода и лечения.

При этом ранее россияне приступили к выдаче инсулина на временно оккупированных территориях только при наличии российского паспорта. Однако теперь наличие красной макулатуры не гарантирует лечение, ведь Россия не та страна, которая имеет высокие социальные стандарты", - говорится в сообщении.

Читайте также: Во временно оккупированном Крыму растет дефицит лекарств, гражданские больницы переполнены, - Центр нацсопротивления
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну це звичайно неподобство . Мабуть через це ми їнім військовополоненним - сервіс , медобслуговування , харчування і умови на 3 бали вище ніщ у совковому пансіонаті.
показать весь комментарий
28.11.2023 14:07 Ответить
Через це нам Захід - фінансування невійськової частини бюджету.
Так що вважайте, це Європа та США годують тих русликів.
Всі наші податки йдуть на війну (крім тих, що пішли до кишень "слуг").
показать весь комментарий
28.11.2023 14:11 Ответить
А я то думаю ,чому це багато рос. патріотів відмовляються від обміну.
показать весь комментарий
28.11.2023 14:17 Ответить
Американська тушонка свідомість змінила.
показать весь комментарий
28.11.2023 14:46 Ответить
отримали те, чого більшість з них прагнули - русского міру
показать весь комментарий
28.11.2023 14:09 Ответить
Як там в кіно" Вас ожидает горячий чай и наше радушное отношение". Десь так.
показать весь комментарий
28.11.2023 14:52 Ответить
"...адже Росія не та країна, яка має високі соціальні стандарти", - йдеться в повідомленні",-

не порівняти з Україною, де ТЦК ставить діабетику "придатний без обмежень" і відправляє у бойову частину взагалі без навчання.
Принципово інший рівень!
показать весь комментарий
28.11.2023 14:57 Ответить
На росії краще?
показать весь комментарий
28.11.2023 15:00 Ответить
 
 