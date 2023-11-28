На временно оккупированных территориях фиксируются перебои в выдаче препаратов для мониторинга глюкозы, а также инсулина больным сахарным диабетом.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Причиной является неспособность российской промышленности производить такие системы и лекарства, а сама страна находится в изоляции от цивилизованного мира. В результате больные сахарным диабетом не получают надлежащего ухода и лечения.

При этом ранее россияне приступили к выдаче инсулина на временно оккупированных территориях только при наличии российского паспорта. Однако теперь наличие красной макулатуры не гарантирует лечение, ведь Россия не та страна, которая имеет высокие социальные стандарты", - говорится в сообщении.

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