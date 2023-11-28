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армия РФ (15312) война (46506) обстрел (20060) Умань (350)

Российскому генералу Кобылашу, командовавшему ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кобилаш

Сообщено о подозрении российскому генералу Сергею Кобылашу, отдавшему приказ об ударе по дому в Умани Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Должностное лицо отдало приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года. В результате вражеских обстрелов погибли 23 местных жителя, среди них - 6 детей. Также травмированы 9 человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Кроме разрушенной многоэтажки значительные повреждения получили 7 близлежащих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей.

Воздушный удар рашисты нанесли по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены из российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.

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"Установлено, что Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. До этого военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это получил генеральское звание и звезду "героя России", - добавили в СБУ.

Кобылашу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
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Топ комментарии
+4
прокуратура імітує роботу. "возмєздіє" по-українськи краще б ГУР мовчки ліквідували покидька. але ГУРу це не на часі, бо вони ліплять прогнози по кількості ракет
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28.11.2023 14:10
+3
Цікаво, а Ізраїль хамасовцям теж підозри заочно виписує? Чи просто знищує, щоб і не смерділо?
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28.11.2023 14:19
+3
Як же ж так, шо ж такоє???
Гуманітаркою?
Бо пхала у свій надутий вареник як дурна.
Ібо некуй!
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28.11.2023 14:25
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Йому покуй.
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28.11.2023 14:10 Ответить
Поки що ...але це ненадовго.....200 або 300 , а ні,то в Гаагу
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28.11.2023 14:12 Ответить
прокуратура імітує роботу. "возмєздіє" по-українськи краще б ГУР мовчки ліквідували покидька. але ГУРу це не на часі, бо вони ліплять прогнози по кількості ракет
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28.11.2023 14:10 Ответить
вони ліплять з начальника великого воєначальника
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28.11.2023 14:15 Ответить
У ГУРа горе. Жінку Буданова атравілі.
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28.11.2023 14:16 Ответить
Як же ж так, шо ж такоє???
Гуманітаркою?
Бо пхала у свій надутий вареник як дурна.
Ібо некуй!
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28.11.2023 14:25 Ответить
Гогілашвілі перевірили, з ним все гаразд?
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28.11.2023 14:32 Ответить
як не херой росіїї. то чергова якась мразота та виродок....
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28.11.2023 14:16 Ответить
КОБИЛА ...ш.....
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28.11.2023 14:19 Ответить
Кобилаш... Хм...
Родич Лаврова мабуть
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28.11.2023 14:34 Ответить
Прізвище молдавське Народився в Одесі
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28.11.2023 14:40 Ответить
Внучатий плємяннік.
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28.11.2023 15:00 Ответить
Цікаво, а Ізраїль хамасовцям теж підозри заочно виписує? Чи просто знищує, щоб і не смерділо?
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28.11.2023 14:19 Ответить
За поправками лозового можете закривати справу.
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28.11.2023 14:36 Ответить
Сама краща підозра - куля в лоб йому і тротил всій сім'ї !!!
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28.11.2023 14:50 Ответить
Мдаа, кобил-ашу, наче турок якийсь.
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28.11.2023 14:55 Ответить
Підозру особисто вручили під розписку?
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28.11.2023 14:55 Ответить
Канешна ,только на иврите
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28.11.2023 14:57 Ответить
Оголошення підозр тим кого не можуть дістати добавляє тільки позору. Не треба цим займатись.
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28.11.2023 15:58 Ответить
 
 